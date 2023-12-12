Дивиденды под елку: кто порадует дивидендами прям перед Новым Годом

Как думаете, какие компании больше всех любят праздники? Те, которые радуют инвесторов в канун Нового Года, я считаю. И таких компаний в этом году всего 5, которые уважают бородатого любителя летать на оленях и уже зарядили его мешки пачками денег.

Новый Год — это время волшебства и сказки, запах мандаринов и еловых веток. Кажется, что вот-вот случится чудо, а твои самые заветные желания исполнятся. Мои заветные желания — дивиденды, так что респект этим господам, которые сделали реестры в последние десять дней года.

Что ещё может заинтересовать любителей дивидендов? Конечно же, классные прогнозы от экспертов по дивидендам на следующий год:

5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Газпромбанка

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

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ФосАгро PHOR

Последний день покупки: 22 декабря

Отсечка: 25 декабря

Дивиденд: 291 рубль

Дивидендная доходность: 4,34%

Дивиденды не пахнут, даже если они от удобрений. Прекрасные результаты года, так что 4,34% заслуженно отправляются под ёлочку. Стоит напомнить, что это третья выплата за год, суммарно дивдоходность вышла 14%.

ММЦБ GEMA

Последний день покупки: 22 декабря

Отсечка: 25 декабря

Дивиденд: 20 рублей

Дивидендная доходность: 2,11%

В ММЦБ снова смогли порадовать небольшими, но третьими за год дивидендами. За год в сумме 8,4%. И это лучше, чем ничего, пусть биоматериалы приносят им больше доходов, скромная коробочка с красной лентой тоже находит своё место.

Норильский Никель GMKN

Последний день покупки: 25 декабря

Отсечка: 26 декабря

Дивиденд: 915,33 рубля

Дивидендная доходность: 5,46%

Норникель в этом году вёл себя не очень хорошо, тем не менее решил исправиться под конец года хотя бы такими скромными, но долгожданными дивидендами. Ок, принимаем, тоже под ёлочку их.

Газпром нефть SIBN

Последний день покупки: 26 декабря

Отсечка: 27 декабря

Дивиденд: 82,94 рубля

Дивидендная доходность: 9,68%

Коробка от Газпром нефти не под любой ёлкой поместится, декабрьская выплата оказалась выше ожиданий, а в сумме за год 12%. Видимо, Миллер рассказал классный стишок в костюме зайчика. У нас ёлка большая, так что место там нашлось.

Новабев BELU

Последний день покупки: 26 декабря

Отсечка: 27 декабря

Дивиденд: 135 рублей

Дивидендная доходность: 2,71%

Ну какой праздник без Новабева? Поднимаем градус настроения и все громко зовём: Сне-гу-роч-ка! 19,2% суммарно за уходящий год, подарки на стол и мешочек денег под ёлку. Как думаете, следующий год у Белуги будет таким же мощным?

Ну а сразу после Нового Года, чтобы настроение не портилось, будут январские дивиденды: СКФ, Магнит, Роснефть и другие.

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