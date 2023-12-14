Свежие облигации: ЛК Эволюция на размещении

Как однажды акция произошла от облигации, так же на бирже появилась и очередная лизинговая компания — Эволюция. Всегда приятно видеть новых эмитентов, особенно с приличным рейтингом, но в первую очередь стоит посмотреть, что скрывается за красивым названием и вполне себе годными параметрами.

Чтобы заявить о себе достойно, эволюции пришлось выбрать и правда неплохие параметры, чтобы конкурировать с такими ЛК как Интерлизинг, Роделен и МК Лизинг — старожилами рынка. Ждём и новые выпуски от других эмитентов, не пропустите.

Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир купона: 16,5–17,25%. Без оферты, с амортизацией по 8,33% с 1–11 купонами, 8,37% на погашении. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BBB+ от Эксперт РА (ноябрь 2023).

ЛК Эволюция — молодая лизинговая компания, созданная в 2020 году, основным сегментом специализации является передача в лизинг легкового и грузового автотранспорта. Более 90% клиентов — МСБ. 61 офис по всей РФ. Тикер: 🚗💴 Сайт: https://www.evoleasing.ru

Выпуск: ЛК Эволюция-001P-01

Объём: 1 млрд

Начало размещения: 26 декабря 2023 (сбор заявок до 21 декабря)

Срок: 3 года

Купонная доходность: 16,5–17,25%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Эволюция? Вокруг же одна деградация

Несмотря на недолгую историю, компания довольно крупная. 17 место по объёму портфеля и 13 место по новому бизнесу — отличный результат. По этим показателям компания близка к Интерлизингу.

Сразу же скажу, что информация у Эволюции пока не раскрыта (должны раскрыть, но пока нет), и делать выводы можно только по присвоению рейтинга от Эксперт РА. Он, кстати, весьма внушительный — BBB+, но оговорка про раскрытие информации есть и у них.

2021 год был убыточным (-120 млн), но здесь ничего удивительного, компания только начала работу, а вот 2022 год уже показал плюс, хоть и скромный — 273 млн Чистой прибыли. ЧИЛ вырос на 62% за год, доля компании на рынке по объёму нового бизнеса за 1П2023 составляет около 1,4%. Это очень сильные показатели для стартапа.

Коэффициент автономии компании находится на невысоком уровне — 8,4%, при этом компания не планирует выплачивать дивиденды до конца 2023 года, прибыль будет направлена на дальнейшее развитие. В 2023 году владельцем были внесены средства более 2,6 млрд рублей. Показатель ROA за период год около 3% при невысоком уровне операционной эффективности (операционные расходы составили 60% чистых доходов), что обусловлено коротким сроком работы компании и ее активным ростом.

Остаток ЧИЛ по МСФО на 1 ноября составил 37,8 млрд, объём лизингового портфеля — 58,8 млрд, объём нового бизнеса за 9М2023 — 33,7 млрд, объём полученных лизинговых платежей — 22,8 млрд.

Короче говоря, компания развивается, ей нужны финансовые вливания, и логичным способом является выпуск облигаций. Параметры — ок, даже амортизация и ежеквартальный купон предусмотрены. Так как это стартап, здесь есть дополнительные риски и сложности анализа компании, тем более, что данных пока нет.

С одной стороны, интересный выпуск, понятный лизинговый бизнес, а с другой стороны хочется в нынешние времена побольше надёжности. Если участвовать в этом размещении, то на очень скромную долю, а это уже каждый сам решает. В любом случае, появление новой ЛК — это хорошо, думаю, что я ещё вернусь к этой компании в следующем году, так как выпуски точно ещё будут.

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