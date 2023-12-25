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Инвестиции

Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ. В том числе дивидендные

Новый год — время кушать деликатесы, а в этот раз деликатесы — это не только красная икра, но и яйца. Так вот икра подъехала, да не простая, а в виде фаршированных икрой яиц. Аналитики ГПБ сделали щедрый подгон на новый год для инвесторов и поделились своими мыслями о дивидендных акциях.
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На следующий год есть и другие интересные прогнозы. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году. Любопытнее всего то, что аналитики ГПБ не взяли из своей прошлой подборки двух лидеров с самыми высокими доходностями:

  • 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

  • Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Газпромбанка

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

В ГПБ в первую очередь ожидают, что весь индекс пойдёт вверх не слабее, чем цены на потребительскую корзину.

  • Прогноз по индексу: +25%.

  • Прогноз по дивдоходности индекса: 10%.

Продолжая тему потребительской корзины, ГПБ уверен, что инфляцию никто не победит в 2024 году, а значит отличными идеями будут фонды денежного рынка, а также компании, которые впитают в себя всю инфляцию:

  • Магнит.

  • Икс 5.

  • Самолёт.

Воу-воу, полегче, Газпромбанк! Кажется, что дорожать будут не только яйца, но и хлеб, и полуфабрикаты, и квартиры на первичном рынке. А мы-то уже расслабились, думали, что ужесточение условий по льготным ипотекам прибьёт вечный рост на квадратные метры. Впрочем, так, да не так. Самолёт полетит вверх, когда начнётся снижение КС, то есть это может случиться в конце 2024 года, а может и не случиться.

Среди нефтяников эксперты выделяют четыре компании, которые будут расти на фоне высоких дивидендов и Востой Ойла Роснефти:

  • Роснефть — запуск Восток Ойл + дивиденды до 10%.

  • Татнефть — дивдоходность 14%.

  • Лукойл — дивдоходность 16%.

  • Транснефть — дивдоходность 13%.

Тёмными лошадками аналитики видят металлургов, а среди компаний роста — айтишников и расклейщиков объявлений. Любопытный прогноз? Вполне.

  • Северсталь — дивдоходность 13%.

  • ММК — дивдоходность 9%.

  • Астра — потенциал роста на хороших отчётах.

  • Циан — потенциал роста на хороших отчётах.

То есть, в начале года ставка на магазины, далее — нефтяники и, возможно, металлурги, под конец года — строители и айтишники. Но это не точно.

Я точно согласен по нефтяникам, супермаркеты мне нравятся так же сильно, как не нравятся цены в них, а вот по остальным есть вопросики. Например, не захотят ли металлурги зайти на третий год без дивидендов? И почему прогнозы по ним с каждым разом всё скромнее и скромнее? Есть более понятные нефтяники, зачем поклоняться свидетелям отрицательных долгов? Астра и Циан — классные компании, но не дивидендные, так что менее предсказуемые. Астра вообще ещё после IPO не остыла. Вот про Циан кроме истории с редомициляцией ничего не знаю, никогда не рассматривал.

Любопытно, что аналитики ГПБ не включили в список акции, по которым ещё 2 месяца назад прогнозировали огромные дивиденды: 24% у Сургута и 19% у Банка СПб. Как думаете, переобулись или просто забыли?

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Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Белугу забыли)) стабильный рост и выплата дивидендов

    • Логотип igotosochi
      igotosochi 32 мин

      маркетолог

      да, белуга мне нравится больше, чем самолет)

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 30 мин

    Белуга - это водка?

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