Логотип igotosochi
igotosochi

Сочи и Москва VS ужесточения льготных ипотек. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел октябрь–ноябрь. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше.
22 6
Сочи и Москва VS ужесточения льготных ипотек. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Первичка продолжает отскок от максимумов, вторичка почти не изменилась. 400+ тысяч за метр, конечно, какой-то сюр. Но то объявления.

Сочи: ноябрь декабрь

  • Первичка: 465к → 433к (-6,9%)

  • Вторичка: 272к → 273к (+0,3%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву. Москва штурмует новые максимумы.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Здесь ситуация противоположная. Вторичка дорожает, первичка немного дешевеет.

Москва: ноябрь декабрь

  • Первичка: 361к → 358к (-0,8%)

  • Вторичка: 411к → 417к (+1,5%)

Что сказать? Ключевая ставка 16%, так что ипотеки без льгот практически нереальны, разве что можно рассчитывать на рефинансирование под более низкие ставки, но когда ж это будет.

Банк России поддержал меры, которые готовит правительство по изменению параметров льготной ипотеки. Они приведут к охлаждению спроса, заявила Набиуллина. Предлагается поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, сократить максимальный размер кредита для Москвы, СПб и областей c 12 млн до 6 млн, снизить предельную величину субсидий, получаемых банками, ограничить возможности получения сразу нескольких льготных кредитов, ограничить размер предельной долговой нагрузки заемщика до 50%.

Впрочем, остаются ещё хитрые ходы от застройщиков, и ждём новые.

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 286к, как и месяц назад. Остановился рост от годового минимума (253к), а к историческому максимуму (288к) цены чуть-чуть не дошли. Возможно, это разворот тренда.

MREDCэто композитный индекс московского рынка недвижимости, рассчитываемый на основании агрегированных данных об ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость одного квадратного метра.

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

291к за метр в Москве, +6к за месяц. Опережает MREDC, но надо понимать, что это данные на 1 декабря.

Это на 21% ниже, чем цены в объявлениях. Примерно такое значение держится весь год, правда эксперты говорят про 10% (видимо, ещё они 10% берут себе комиссию).

По Краснодарскому краю средний ценник вырос до 169к — стало на +5к дороже.

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПБ, Краснодар и Анапу. Цены в объявлениях (реальные цены будут ниже) на первичку и вторичку.

Объявления

  • Москва: первичка 358к, вторичка 417к

  • Сочи: первичка 433к, вторичка 273к

  • СПб: первичка 250к, вторичка 213к

  • Анапа: первичка 167к, вторичка 153к

  • Краснодар: первичка 152к, вторичка 118к

Эльвира Набиуллина уже повысила ключевую ставку ЦБ до 16%. Я уже подробно писал про это, так что остаётся только ждать.

Что ещё происходит с недвижкой

Если говорить про ужесточения, про которые я писал выше, то они коснутся массовой программы, где всем под 8%.

По семейной ипотеке условия пока что прежние, и семейную ипотеку, полагаю, продлят и после 1 июля 2024 года. Возможно, даже улучшат, но это не точно.

Льготные ипотеки будут новые, естественно, адресные. Как дальневосточная или арктическая. Бррр.

По итогам ноября 2023 года, доля льготной ипотеки достигла исторически максимальных 56%.

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел октябрь–ноябрь.-6

С августа по ноябрь льготную ипотеки взяли все, кому было надо. Потому что не будет дальше такого. Ждём падения цен? Да. Но они нас не ждут. Продолжаем наблюдение!

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 2,84 млн с июля 2021 (данные за 1 декабря). Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 11,57 млн. Месяц назад было 11,53! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора.

Ну а пока хватает на 10,81 метра! В Краснодаре хватило бы на 25 метров вторички, например. Средняя цена вторичной квартиры там 4,5 млн.

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел октябрь–ноябрь.-7

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Декабрь — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю, как коплю на квартиру в Сочи, и делюсь своим опытом в инвестициях.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли ИП учесть налог УСН за 4-й квартал 2023 года?

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли ИП доходы делать зачёт на сумму налога УСН за 4й квартал 2023 г? Или просто оставить деньги на ЕНС нераспределенными?

    4
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Сочи и Москва VS ужесточения льготных ипотек. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

    Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел октябрь–ноябрь. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше.

    Сочи и Москва VS ужесточения льготных ипотек. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
    22

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие

    Инвесторы подали коллективный иск в ЦБ против СПБ Биржи

    Инвесторы предполагают, что СПБ Биржа торговала иностранными активами во внутреннем пуле.

    173
    Логотип mizeri
    mizeri
    Бухгалтеры

    Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек

    Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!

    Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек
    115
    1,1 тыс.
    Бухгалтеры

    ❄️Снежинки закружили хоровод. В Трибуне бухгалтеры ищут снежинки

    В Трибуне все пользователи уже в ожидании Нового года. Сегодня, в обеденный перерыв, все отдыхали и искали снежинки. А вы все нашли?

    90
    Обзоры для бухгалтера

    Бухгалтерам выдали новую форму ЕФС-1 и новые коды для ЕНП-уведомлений. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    235
    Потребительское кредитование

    ЦБ: банки продолжают рекламировать кредиты с заниженными ставками

    Если банки не откажутся от несуществующих ставок в рекламных сообщениях, то ЦБ допишет «еще 20 страниц» к закону о потребительском кредитовании.

    89

    Записи вебинаров

    709
    Новые видео от экспертов каждый день
    Обзоры для бухгалтера

    ЕНП, что ждать в 2024? Дайджест Разборов

    Сегодня у нас особое место занимает тема – ЕНП! Что известно про ЕНП на сегодня? Оказывается, что в уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году. А еще с 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. На эту тему уже готов подробный разбор от редакции «Клерка». Читайте дайджест и будьте в курсе!

    124
    Социальная поддержка

    Материнский капитал разрешили потратить на реконструкцию дома

    На средства материнского капитала можно провести реконструкцию дома блокированной застройки. Право на сертификат имеют семьи с ребенком-гражданином РФ по рождению.

    102
    Бесплатно с НДФЛ

    НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

    150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

    НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько
    185
    Самозанятые

    Внештатный персонал: на чем можно сэкономить, а что для бизнеса рискованно

    Перед любым бизнесом всегда стоит задача по оптимизации расходов. Рассказываем, как внештатный персонал может сэкономить и что важно учесть.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    89
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»

    📣 Сдача отчетности, закрытие временных счетов и определение налогового обязательства. Ничего не забыли? Клерк.Премиум № 47/2023

    Осталась последняя рабочая неделя и 2023 год закончится. В 2024 году бухгалтеров ждет множество изменений... Но об этом позже.

    57
    Премии

    Как изменить размер премии сотрудникам

    Может ли компания в одностороннем порядке изменить размер премии?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    67
    Уведомление по ЕНП

    На следующей неделе надо сдать два или три уведомления по ЕНП

    В декабре 2023 года организациям и ИП необходимо сдать два уведомления (одно на НДФЛ + страховые взносы), второе на НДФЛ. Но при досрочной уплате взносов за декабрь нужно еще одно дополнительное уведомление.

    3
    224
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Могут ли взыскать долг учредителя АО с его наследника?

    Могут ли взыскать долг АО с наследника учредителя? Налоговая предъявила долг по транспортному налогу за 2017 год. 600 тр. АО в стадии банкротства.

    51
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Малый бизнес растет. Количество субъектов МСП в РФ достигло 6,3 млн

    В России зарегистрировано 6,3 млн представителей малого и среднего предпринимательства — следует из обновления Единого реестра субъектов МСП.

    36
    Маркетинг

    Открылся первый белорусский магазин — аналог IKEA

    Первый в России белорусский магазин с товарами для дома начал работать в Екатеринбурге. Компания позиционирует себя как «белорусская IKEA».

    118
    УСН

    Заявление на зачет взносов 1% имеет смысл только для ИП на УСН

    Заявление о зачете переправляет сумму с сальдо ЕНС в отложенную переплату, то есть резервирует сумму под конкретный налог.

    136
    Бесплатно с Учетная политика

    Ключевые изменения в учетной политике на 2024 год. Мини-курс

    Расскажем в мини-курсе, какие изменения в бухгалтерском и налоговом учете нужно предусмотреть в учетной политике на 2024 год.

    Ключевые изменения в учетной политике на 2024 год. Мини-курс
    39
    Экономика России

    Греф ожидает снижения цен на недвижимость

    Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что цены на недвижимость на фоне сокращения льготной ипотеки начнут снижаться.

    93