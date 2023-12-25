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Инвестиции

Рубль подешевел, а недвижимость пока ещё нет. Скам-IPO, дивиденды, новые облигации, крипта, прогнозы по индексу. Воскресный инвестдайджест

Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.
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Рубль стабилен, но стабильность хрупкая

За эту неделю курс вырос с 90,27 до 92,00 рублей за доллар. Третья неделю в узком коридоре 90–92. Нашли равновесие, хотя оно довольно хрупкое. Последняя неделя года может оказаться как непредсказуемой, так и крайне вялой.

Эксперты видят курс до конца года в коридоре от 90 до 95 рублей за доллар, я же вижу, что надо продолжать закупаться замещайками.

Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми-2

Индекс опять растёт

Падает рубль — растёт индекс, и наоборот. На этот раз индекс Мосбиржи подрос с 3 033 до 3 092 пунктов. Ключевая ставка зафиксирована на 2 месяца, так что здесь ждём отчётности и годовые дивиденды, которые будут позже.

Индексу будет тяжело, пока ключевая ставка высокая, а нефть дешёвая. Но все понимают, что это не навсегда. Индексу некуда будет деваться, но потом, не сейчас. Радует обилие дивидендов и оптимизм физлиц.

Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми-3

Из LQDT инвесторы пока не спешат переходить в акции, но в облигации уже деньги пошли. По ним можно зафиксировать доходность выше 16–17%, даже по высококачественным выпускам. Впрочем, как обычно, на помощь приходят Сбер и нефтяники.

А эксперты ждут в 2024 году индекс от 3 500 до 4 000. Оптимистичнее всего в БКС (4 000), сдержаннее всех в Сбере, ТИ и РСХБ (3 500).

Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми-4

Скам-IPO Мосгорломбарда

Решившие заработать на несчастных инвесторах ребята из ломбарда во второй раз не смогли собрать необходимую сумму, поэтому понизили диапазон IPO примерно на четверть. Подробнее уже писал об этом, в идеале IPO не состоится, при худшем раскладе компания сможет собрать необходимое количество заявок по 2,5 рубля за акцию.

Самые финальные дивиденды года

Отсеклись вслед за Лукойлом ФосАгро и ММЦБ, остались до конца года лишь Норникель, Газпром нефть и Новабев. Вот они — настоящие любители Нового года и подарков под ёлку, писал про них отдельный предновогодний пост.

Дивиденды под ёлку:

Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми-5

На следующий год есть интересные прогнозы. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:

А скоро напишу пост про то, кто год назад угадал с прогнозами, не пропустите.

Худшие из худших

На этой неделе выбрал 8 активов, в которые точно не хочу инвестировать в 2024 году. Это ВТБ, гречка и многое другое — читайте целиком.

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: Ленэнерго, Биннофарм, Соби, СмартФакт, Маяк, Унител, Джой, Транс-Миссия и другие. Я покупал из них Биннофарм и Транс-Миссию. Пора выходить из LQDT, если верить в то, что ключ на пике. Я постепенно так и делаю.

Также на очереди: Авто-Финанс (бывший Банк Рено-Ниссан), ЛК Эволюция. Оба выпуска мне нравятся, участвую. Кроме того, добираю облигации из топ-10, про который я писал. Выходит новый Апри, но жизнь меня к такому не готовила, я пас. Суровые челябинские ребята по уши в долгах. Ну и другие тоже будут, скорее всего, больше ничего не буду разбирать и покупать из нового до конца года.

Индекс RGBI за неделю поднялся на 2,3% с 119,04 до 121,76. Инвесторы поверили в пик ключа или решили как минимум брать, пока недорого.

Недвижку ждёт падение?

Удар по льготникам сработал, MREDC немного, совсем чуть-чуть начал снижаться. С 286к пока что до 285к. Пока что непонятно, как отреагировали цены, ведь продолжаются сделки по одобренным ранее заявкам.

Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми-6

Нужно ждать, в январе-феврале будет что-то понятно, пока нет. Более подробно про недвижку я писал в большом ежемесячном обзоре.

Крипта чувствует себя хорошо

Я ждал, что биткоин сильно скорректируется после бурного роста, но зря. Что биткоин, что эфир чувствуют себя довольно бодро, хоть и волатильно. Кто-то говорит, что это из-за конфликтов, кто-то говорит, что это из-за ETF. Хотя эксперты поговаривают, что биткоин по 36к можем увидеть даже в декабре — наивные?

Аналитики спрогнозировали одобрение биткоин-ETF в ближайшее время Компании-претенденты на запуск фондов активно адаптируют условия работы под запросы регуляторов, так что полёт может и продолжиться.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    igotosochi
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    Рубль подешевел, а недвижимость пока ещё нет. Скам-IPO, дивиденды, новые облигации, крипта, прогнозы по индексу. Воскресный инвестдайджест

    Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

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