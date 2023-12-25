Дивиденды 2023 — кто из аналитиков предсказал правильно?

Я смотрел на прогнозы четырёх инвестиционных компаний: Атон, Сбер, БКС и Тинькофф. У всех прогнозы отличались, как ни странно. Теперь-то можно посчитать попадания, и кто ошибся, тех отправим вести инфоцыганские курсы.
На следующий год есть интересные прогнозы. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:
5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС
Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB
Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%
Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ (new)
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Атон
✅ Лукойл, ⛔️ Газпром, ✅ Газпром нефть, ✅ ФосАгро, ✅ Мосбиржа, ✅ Магнит, ⛔️ Globaltrans, ⛔️ Qiwi, ⛔️ Юнипро, ⛔️ X5 Group
Атон попал формально 5 из 10, да и то Магнит в январе 2024 будет платить, так что пусть будет 4,5. Если же говорить про действительно хорошие дивиденды, то угадали Лукойл, ГПН и ФосАгро.
Sber CIB
✅ Мосэнерго, ⛔️ Энел, ✅ ОГК-2, ✅ Транснефть, ✅ Лукойл, ✅ МТС, ✅ Интер РАО
Сбер не попал только по ЭЛ5-Энерго (Энел). 6 из 7 прогнозов оказались верными, ну ничего, смогут ещё. Впрочем, тут Сбер забыл сам про себя, а зря.
БКС
✅ Лукойл, ✅ ОГК-2, ✅ МТС, ✅ Норникель, ✅ Газпром нефть, ✅ Интер РАО, ✅ ФосАгро, ✅ Ростелеком, ✅ Новатэк.
9 из 9. Эксперты БКС заслуживают называться экспертами. Да, сейчас кажется, что все компании — top of mind, но постфактум-то легко говорить. Даже Ростелеком заплатил, ну ничего себе! Хотя, конечно, не все компании заплатили щедро.
Тинькофф
✅ Магнит, ⛔️ Энел, ✅ Мосбиржа, ⛔️ Эталон.
Тинькофф отправляется вести инфоцыганские курсе вместе с ребятками из Атона. 2 из 4.
Что сказать? Дивиденды в 2023 году платили довольно щедро, особенно радовали финансисты и нефтяники. Магнит прервал молчание, Ростелеком тоже. Ставки на то, что расписки превратятся в дивидендные акции не увенчались успехом. Ну, как говорится, не шмогла, не шмогла.
Отлично выступили аналитики БКС, Сберу достаётся второе место (будь проклят этот Энел). Ну и не забывайте, что не все йогурты одинаково полезны. Я ещё год назад писал, что стремновато надеяться на дивиденды с расписок, и это хорошо, что большинство читателей со мной были согласны.
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Комментарии1
их потом посадят, как того "мальчика"!