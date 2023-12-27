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Инвестиции

Лучшие дивидендные акции 2024: что рекомендуют эксперты?

Под конец года аналитики всевозможных финансовых организаций традиционно соревнуются друг с другом в прогнозах и прочих не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями идеях. Мне любопытно было посмотреть, что они по дивидендам наванговали. Провел рисёрч по нескольким авторитетным инвестдомам и собрал в кучу.
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Как ни странно, мнения настоящих экспертов разделились.

Под конец года аналитики всевозможных финансовых организаций традиционно соревнуются друг с другом в прогнозах и прочих не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями идеях.

Я недавно смотрел, кто как выступил год назад, лучшие прогнозы были у БКС. Удастся ли ребятам повторить свой успех? Проверим.

К сожалению, не удалось найти вообще все прогнозы от всех публичных инвестиционных домов. Кто-то не делал, кто-то не выделяет отдельно дивидендные акции с самыми высокими дивидендами, кто-то дал прогноз в середине года на ближайшие 12 месяцев, кто-то загулял на корпоративе. Но великолепная четвёрка набралась.

АТОН

Глобалтранс 20%, Лукойл 18%, Совкомфлот 15%, Татнефть 14%, МТС 13%, ФосАгро 13%, Роснефть, 12%, Северсталь 12%, Сбер 12%, НЛМК 12%

Атон показал топ-20, я выбрал из них 10 самых высоких. Глобалтранс — смело, пока не редомицилировались. Северсталь и НЛМК все ждут возобновления.

Sber CIB

Транснефть 15%, Лукойл 14,5%, Роснефть 12,9%, Татнефть 11,9%, Сбербанк 11,7%, Совкомфлот 11,4%, Газпром нефть 11%

Сбер выбрал нефтяников, сам себя и Совкомфлот. Правда, в СКФ не верит как АТОН с Газпромбанком, прогноз пониже. Спорных моментов особо не вижу.

БКС

Сургутнефтегаз-ап 18,6%, Лукойл 14,4%, Татнефть 14,2%, МТС 13,2%, Транснефть 13%

БКС выдал лучшую пятёрку, правда по Лукойлу прогноз не слишком бодрый. Верят в СНГ-ап, кубышка-то на месте.

Газпромбанк

Сургутнефтегаз-ап 25,7%, Банк СПб 19,4%, Лукойл 16,4%, Совкомфлот 13,2%, Сбербанк 12,8%, Транснефть 12,6%, НЛМК 12,5%, МТС 12,4%, Газпром нефть 12,4%, Башнефть-ап 12,3%

Газпромбанк тоже представил двадцатку, из которой я выбрал топ-10. Безумные доходности по СНГ-ап и Банку СПб. Лично я бы такие прогнозы держал при себе. По остальным — ничего нового.

В не самом сухом остатке

На 2024 год почти все прогнозы вышли довольно понятные, но не без особых изысков в виде нередомицилировавшихся компаний типаГлобалтранса с 20% у АТОНа. В дивидендах ставка в основном на нефтяников, также стоит отметить, что не все разделяют прогнозы на высокие дивиденды у СНГ и Банка СПб. Самый осторожный прогноз получился у Сбера. Все верят в Лукойл, кроме него больше никто не набрал 4 голоса из 4. По 3 из 4 много у кого.

Совсем скоро узнаем, кто прав. Меньше, чем через год. А вы что думаете, котлетеры и туземунщики? Чей прогноз разделяете, возможно, свой собственный?

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Комментарии

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  • Блудный сын

    В такой бешеный Сургут не верю, но что поделятся некой монетой более солидной чем ранее - да!

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