Press F to pay respects. Дефолты эмитентов облигаций 2023

Котлетерство и туземунничество в ВДО таит в себе одну неприятную особенность — дефолты. Именно поэтому так важна диверсификация. Да, стоит выбирать выпуски, опираясь на финансовые показатели, но не забывайте, что все дефолтнувшиеся эмитенты исправно выплачивали купоны, пока не дефолтнулись. Всё предсказать невозможно, можно лишь застраховаться.

Сначала напомню, что очень важна диверсификация по корпоративным облигациям и ВДО в частности, и вот пара подборок и пост про замещающие облигации:

Ну и к дефолтам. По сути, их два, но один из них многоликий.

ТД Синтеком

Производитель бахил, масок и перчаток из Екатеринбурга мучился долго. С декабря 2022 были проблемы, задержки, они же тревожные звоночки, так что у инвесторов было много времени подумать, остались самые смелые, они и поймали дефолт в августе 2023 года.

Голдман Групп

Холдинг один, а названий много: Голдман Групп, Мясничий, Агроэлита, Атамановское ХПП, Объединение Агроэлита, ИС Петролеум, Сибнефтьрезерв. Ни мясо, ни нефть не спасли от дефолта.

Роман Гольдман, владелец Голдман Групп, понял, что денег нет, в ноябре 2023 года. На самом-то деле, сам он это понял, скорее всего, намного раньше. Их и не могло быть, потому что не было прибыли, выручки же не хватало даже на купоны. F.

Роман

ТД Мясничий

Магазин мяса в том же ноябре тоже не смог. Не спасли ни офлайн, ни онлайн точки продаж свежего мяса. Инвесторы, не успевшие вовремя стать вегетарианцами, попали на дефолт. Но Мясничий не стал последним в этой цепочке.

Агроэлита

Компания торгует семенами кабачков, огурцов и других овощей, но инвесторы всё в том же ноябре 2022 года не получили даже семян. Дефолт-машина не пощадила держателей облигаций Агроэлиты, как и Мясничего. Досталось и вегатерианцам, диверсификация в рамках одного холдинга не помогла.

ИС Петролеум

Продавцы нефтепродуктов тоже не сдюжили (ну ещё бы, это же тоже Роман Гольдман). То чувство, когда слово нефть в названии не должно приравниваться к надёжности. Всё тот же холодный ноябрь 2023 года, вслед за мясоедами и вегетарианцами нефтяники тоже получили дефолт.

Таким образом, четыре эмитента в одном, включая саму Голдман Групп, дефолтнулись на 4 млрд рублей — столько суммарно было в их выпусках облигаций. Кто успел выскочить, тот молодец.

5 декабря суды Красноярского края наложили арест на активы холдинга на сумму в 830 млн рублей в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Романа Гольдмана, которого подозревают в мошенничестве с деньгами пайщиков сельхозкооператива. Самого Гольдмана объявили в розыск, но, по данным правоохранителей, он успел благополучно переехать на ПМЖ в Стамбул. Будет теперь ярым фанатом эрдономики.

Синтекому же не повезло. Бизнес тоже несёт риски, в пандемию поднялись, потом продажи рухнули, восстановиться не получилось.

Выводы

Н — не на всю котлету. Д — диверсификация. Т — тревожные звоночки.

Риск дефолта есть всегда, просто где-то вероятность выше, а где-то ниже. Снижение кредитного рейтинга, плохие отчётности, задержка выплат по купонам — всё это должно вызывать вопросы: а нужны ли эти выпуски в портфеле и соответствуют ли риски риск-профилю?

В 2024 году дефолтов может стать больше, поэтому стоит прикрутить свою тягу к повышенным рискам. Как думаете, кто из эмитентов может пополнить ряды дефолтнувшихся в следующем году?

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