Press F to pay respects. Дефолты эмитентов облигаций 2023

Сначала напомню, что очень важна диверсификация по корпоративным облигациям и ВДО в частности, и вот пара подборок и пост про замещающие облигации:
Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом
Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?
Ну и к дефолтам. По сути, их два, но один из них многоликий.
ТД Синтеком
Производитель бахил, масок и перчаток из Екатеринбурга мучился долго. С декабря 2022 были проблемы, задержки, они же тревожные звоночки, так что у инвесторов было много времени подумать, остались самые смелые, они и поймали дефолт в августе 2023 года.
Голдман Групп
Холдинг один, а названий много: Голдман Групп, Мясничий, Агроэлита, Атамановское ХПП, Объединение Агроэлита, ИС Петролеум, Сибнефтьрезерв. Ни мясо, ни нефть не спасли от дефолта.
Роман Гольдман, владелец Голдман Групп, понял, что денег нет, в ноябре 2023 года. На самом-то деле, сам он это понял, скорее всего, намного раньше. Их и не могло быть, потому что не было прибыли, выручки же не хватало даже на купоны. F.
ТД Мясничий
Магазин мяса в том же ноябре тоже не смог. Не спасли ни офлайн, ни онлайн точки продаж свежего мяса. Инвесторы, не успевшие вовремя стать вегетарианцами, попали на дефолт. Но Мясничий не стал последним в этой цепочке.
Агроэлита
Компания торгует семенами кабачков, огурцов и других овощей, но инвесторы всё в том же ноябре 2022 года не получили даже семян. Дефолт-машина не пощадила держателей облигаций Агроэлиты, как и Мясничего. Досталось и вегатерианцам, диверсификация в рамках одного холдинга не помогла.
ИС Петролеум
Продавцы нефтепродуктов тоже не сдюжили (ну ещё бы, это же тоже Роман Гольдман). То чувство, когда слово нефть в названии не должно приравниваться к надёжности. Всё тот же холодный ноябрь 2023 года, вслед за мясоедами и вегетарианцами нефтяники тоже получили дефолт.
Таким образом, четыре эмитента в одном, включая саму Голдман Групп, дефолтнулись на 4 млрд рублей — столько суммарно было в их выпусках облигаций. Кто успел выскочить, тот молодец.
5 декабря суды Красноярского края наложили арест на активы холдинга на сумму в 830 млн рублей в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Романа Гольдмана, которого подозревают в мошенничестве с деньгами пайщиков сельхозкооператива. Самого Гольдмана объявили в розыск, но, по данным правоохранителей, он успел благополучно переехать на ПМЖ в Стамбул. Будет теперь ярым фанатом эрдономики.
Синтекому же не повезло. Бизнес тоже несёт риски, в пандемию поднялись, потом продажи рухнули, восстановиться не получилось.
Выводы
Н — не на всю котлету. Д — диверсификация. Т — тревожные звоночки.
Риск дефолта есть всегда, просто где-то вероятность выше, а где-то ниже. Снижение кредитного рейтинга, плохие отчётности, задержка выплат по купонам — всё это должно вызывать вопросы: а нужны ли эти выпуски в портфеле и соответствуют ли риски риск-профилю?
В 2024 году дефолтов может стать больше, поэтому стоит прикрутить свою тягу к повышенным рискам. Как думаете, кто из эмитентов может пополнить ряды дефолтнувшихся в следующем году?
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