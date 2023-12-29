Дивиденды в январе 2024. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, так сказать, первопроходцев нового года. Большинство из них — промежуточный, а у Магнита вообще за 2022 год. Январь будет не таким щедрым, как декабрь, но всё равно есть отличные экземпляры.

На следующий год уже есть интересные прогнозы по дивидендам. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:

Дивидендный сезон заканчивается, но совсем скоро начнётся новый, с годовыми дивидендами за 2023, не пропустите. Ну и, собственно, дивидендный календарь на январь:

Совкомфлот FLOT

Купить до: 4 января

Реестр: 7 января

Дивиденд на акцию: 6,32₽

Дивидендная доходность: 4,65%

НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) NCHP

Купить до: 5 января

Реестр: 8 января

Дивиденд на акцию: 29,75₽

Дивидендная доходность: 3,02%

Татнефть TATN + TATNP

Купить до: 8 января

Реестр: 9 января

Дивиденд на акцию: 35,17₽

Дивидендная доходность: 5,32% (ао) / 5,33% (ап)

Новошип (внебиржевая секция) NOMP + NOMPP

Купить до: 9 января

Реестр: 10 января

Дивиденд на акцию: 36,4 ₽

Дивидендная доходность: 12,55% (ап) / 7,81% (ао)

Роснефть ROSN

Купить до: 10 января

Реестр: 11 января

Дивиденд на акцию: 30,77 ₽

Дивидендная доходность: 5,27%

Магнит MGNT

Купить до: 10 января

Реестр: 11 января

Дивиденд на акцию: 412,13 ₽

Дивидендная доходность: 6,17%

ДЗРД (Донской завод радиодеталей) DZRD + DZRDP

Купить до: 12 января

Реестр: 15 января

Дивиденд на акцию: 110,36 ₽

Дивидендная доходность: 2,79% (ап) / 1,78% (ао)

Новошип доступен на внебиржевом рынке не у всех брокеров и только квалифицированным инвесторам. Так-то дивдоходность у него самая интересная.

Если говорить про биржевой мейнстрим, то самая высокая дивдоходность получается у Татнефти, Роснефти и Магнита. Магнит долго ждали, наконец-то выплаты возобновляются. Роснефть и Татнефть продолжают нефтезарплатные дожди вслед за декабрьскими дивидендами Лукойла и Газпром нефти.

Возможно, другие компании тоже порадуют и заставят инвесторов радоваться в январе, но пока данных нет. Таким образом, списку конец, а кто богатеет на дивидендах, тот молодец.

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