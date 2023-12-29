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Инвестиции

Дивиденды в январе 2024. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, так сказать, первопроходцев нового года. Большинство из них — промежуточный, а у Магнита вообще за 2022 год. Январь будет не таким щедрым, как декабрь, но всё равно есть отличные экземпляры.
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Дивиденды в январе 2024. Ну вот, опять богатеть

На следующий год уже есть интересные прогнозы по дивидендам. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:

Дивидендный сезон заканчивается, но совсем скоро начнётся новый, с годовыми дивидендами за 2023, не пропустите. Ну и, собственно, дивидендный календарь на январь:

Совкомфлот FLOT

  • Купить до: 4 января

  • Реестр: 7 января

  • Дивиденд на акцию: 6,32₽

  • Дивидендная доходность: 4,65%

НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) NCHP

  • Купить до: 5 января

  • Реестр: 8 января

  • Дивиденд на акцию: 29,75₽

  • Дивидендная доходность: 3,02%

Татнефть TATN + TATNP

  • Купить до: 8 января

  • Реестр: 9 января

  • Дивиденд на акцию: 35,17₽

  • Дивидендная доходность: 5,32% (ао) / 5,33% (ап)

Новошип (внебиржевая секция) NOMP + NOMPP

  • Купить до: 9 января

  • Реестр: 10 января

  • Дивиденд на акцию: 36,4 ₽

  • Дивидендная доходность: 12,55% (ап) / 7,81% (ао)

Роснефть ROSN

  • Купить до: 10 января

  • Реестр: 11 января

  • Дивиденд на акцию: 30,77 ₽

  • Дивидендная доходность: 5,27%

Магнит MGNT

  • Купить до: 10 января

  • Реестр: 11 января

  • Дивиденд на акцию: 412,13 ₽

  • Дивидендная доходность: 6,17%

ДЗРД (Донской завод радиодеталей) DZRD + DZRDP

  • Купить до: 12 января

  • Реестр: 15 января

  • Дивиденд на акцию: 110,36 ₽

  • Дивидендная доходность: 2,79% (ап) / 1,78% (ао)

Новошип доступен на внебиржевом рынке не у всех брокеров и только квалифицированным инвесторам. Так-то дивдоходность у него самая интересная.

Если говорить про биржевой мейнстрим, то самая высокая дивдоходность получается у Татнефти, Роснефти и Магнита. Магнит долго ждали, наконец-то выплаты возобновляются. Роснефть и Татнефть продолжают нефтезарплатные дожди вслед за декабрьскими дивидендами Лукойла и Газпром нефти.

Возможно, другие компании тоже порадуют и заставят инвесторов радоваться в январе, но пока данных нет. Таким образом, списку конец, а кто богатеет на дивидендах, тот молодец.

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Комментарии

1
  • Блудный сын

    Совкомфлот и Магнит - V )

    жалко флотилию не было взять возможности по вкусной цене, хотя бы 10т бумажечек), да и Магнита не густо много(

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