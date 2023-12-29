Дивиденды в январе 2024. Ну вот, опять богатеть

На следующий год уже есть интересные прогнозы по дивидендам. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:
Дивидендный сезон заканчивается, но совсем скоро начнётся новый, с годовыми дивидендами за 2023, не пропустите. Ну и, собственно, дивидендный календарь на январь:
Совкомфлот FLOT
Купить до: 4 января
Реестр: 7 января
Дивиденд на акцию: 6,32₽
Дивидендная доходность: 4,65%
НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) NCHP
Купить до: 5 января
Реестр: 8 января
Дивиденд на акцию: 29,75₽
Дивидендная доходность: 3,02%
Татнефть TATN + TATNP
Купить до: 8 января
Реестр: 9 января
Дивиденд на акцию: 35,17₽
Дивидендная доходность: 5,32% (ао) / 5,33% (ап)
Новошип (внебиржевая секция) NOMP + NOMPP
Купить до: 9 января
Реестр: 10 января
Дивиденд на акцию: 36,4 ₽
Дивидендная доходность: 12,55% (ап) / 7,81% (ао)
Роснефть ROSN
Купить до: 10 января
Реестр: 11 января
Дивиденд на акцию: 30,77 ₽
Дивидендная доходность: 5,27%
Магнит MGNT
Купить до: 10 января
Реестр: 11 января
Дивиденд на акцию: 412,13 ₽
Дивидендная доходность: 6,17%
ДЗРД (Донской завод радиодеталей) DZRD + DZRDP
Купить до: 12 января
Реестр: 15 января
Дивиденд на акцию: 110,36 ₽
Дивидендная доходность: 2,79% (ап) / 1,78% (ао)
Новошип доступен на внебиржевом рынке не у всех брокеров и только квалифицированным инвесторам. Так-то дивдоходность у него самая интересная.
Если говорить про биржевой мейнстрим, то самая высокая дивдоходность получается у Татнефти, Роснефти и Магнита. Магнит долго ждали, наконец-то выплаты возобновляются. Роснефть и Татнефть продолжают нефтезарплатные дожди вслед за декабрьскими дивидендами Лукойла и Газпром нефти.
Возможно, другие компании тоже порадуют и заставят инвесторов радоваться в январе, но пока данных нет. Таким образом, списку конец, а кто богатеет на дивидендах, тот молодец.
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Комментарии1
Совкомфлот и Магнит - V )
жалко флотилию не было взять возможности по вкусной цене, хотя бы 10т бумажечек), да и Магнита не густо много(