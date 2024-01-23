Мартышкин портфель. Итоги пятого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился пятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций. Мартышка снова лидирует.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчет по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц народный портфель прилично так взбодрился. Доходность возросла, а главное — сменился лидер. Северсталь обошла СНГ-ап. Доходность +2,94% или 294 000 рублей.

В плюсе: Северсталь (+16%), СНГ-ап (+15%), Лукойл (+12%), Роснефть (+10%), Сбер (+4%).

В минусе: ГМК (-1%), Газпром (-4%), Яндекс (-5%), Новатэк (-7%), МТС (-8%).

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Портфель мартышки перешёл из обороны в атаку. -5% месяц назад превратились в +5%. Татнефть и СаратовЭнерго с ТГК-2 и Лукойлом познали путь туземуна и снова помогли вырваться вперёд. Портфель показывает +508 888 или +5,08%. А ведь месяц назад только 3 акции были в плюсе, а теперь их 6.

В плюсе: Татнефть-ап (+31%), СаратовЭнерго (+30%), ТГК-2-ап (+12%), Лукойл (+12%), Коршун (+8%), Соллерс (+1%).

В минусе: ОргСинтез (-2%), Окей (-8%), Русгрэйн (-16%), Кубань (-17%).

Таким образом, народный портфель снова пропустил макаку вперёд. А то переживали за неё месяц назад, даже хотели бабанов прислать. Не надо, бананы может и на свои купить.

Результаты пяти месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09%

Мартышка молодец, но 4 месяца назад у неё было +22%, а теперь их нет. Ох уж эта банановая волатильность пятнадцатого эшелона! Моё почтение обезьянке. Но уже через месяц всё может измениться с точностью до наоборот.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз повезло мартышке с Татнефтью, а народ получил дивиденды от ГМК. Фиксация по датам отсечек.

Народный портфель

Было: 98 129

Получено: 55 835

Итого: 153 964

Мартышкин портфель

Было: 127 662

Получено: 67 174

Итого: 194 836

У мартышки и акции дороже, и дивидендов получила больше. Продолжаем наблюдение.

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