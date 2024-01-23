Мартышкин портфель. Итоги пятого месяца инвестиционного эксперимента

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчет по моему настоящему портфелю смотрите тут.
Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.
Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.
Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.
Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366
За месяц народный портфель прилично так взбодрился. Доходность возросла, а главное — сменился лидер. Северсталь обошла СНГ-ап. Доходность +2,94% или 294 000 рублей.
В плюсе: Северсталь (+16%), СНГ-ап (+15%), Лукойл (+12%), Роснефть (+10%), Сбер (+4%).
В минусе: ГМК (-1%), Газпром (-4%), Яндекс (-5%), Новатэк (-7%), МТС (-8%).
Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.
Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/
Портфель мартышки перешёл из обороны в атаку. -5% месяц назад превратились в +5%. Татнефть и СаратовЭнерго с ТГК-2 и Лукойлом познали путь туземуна и снова помогли вырваться вперёд. Портфель показывает +508 888 или +5,08%. А ведь месяц назад только 3 акции были в плюсе, а теперь их 6.
В плюсе: Татнефть-ап (+31%), СаратовЭнерго (+30%), ТГК-2-ап (+12%), Лукойл (+12%), Коршун (+8%), Соллерс (+1%).
В минусе: ОргСинтез (-2%), Окей (-8%), Русгрэйн (-16%), Кубань (-17%).
Таким образом, народный портфель снова пропустил макаку вперёд. А то переживали за неё месяц назад, даже хотели бабанов прислать. Не надо, бананы может и на свои купить.
Результаты пяти месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):
Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94%
Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09%
Мартышка молодец, но 4 месяца назад у неё было +22%, а теперь их нет. Ох уж эта банановая волатильность пятнадцатого эшелона! Моё почтение обезьянке. Но уже через месяц всё может измениться с точностью до наоборот.
Дивиденды
И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз повезло мартышке с Татнефтью, а народ получил дивиденды от ГМК. Фиксация по датам отсечек.
Народный портфель
Было: 98 129
Получено: 55 835
Итого: 153 964
Мартышкин портфель
Было: 127 662
Получено: 67 174
Итого: 194 836
У мартышки и акции дороже, и дивидендов получила больше. Продолжаем наблюдение.
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