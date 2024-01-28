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Инвестиции

Скучный курс рубля, никаких дивидендов, IPO Делимобиля с Кристаллом, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

Пока рубль ни туда, ни сюда, вместе с ним скучают и индекс, и недвижимость. Зато скоро пройдут IPO Делимобиля и алкозавода Кристалл. Активизировались эмитенты облигаций, которых становится всё больше, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.
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Скучный курс рубля, никаких дивидендов, IPO Делимобиля с Кристаллом, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
Photo: Matt Popovich, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Стабильность рубля

Курс поднялся с 88,20 до 89,73 рублей за доллар. Но уже которую неделю коридор узкий, 88–91. Скучно. ЦБ проводит интервенции, экспортёры продолжают продавать валюту, но тут возникли разногласия с Набиуллиной. Она говорит, что не надо так делать, и что высокая ставка сильнее влияет на курс. Ну да, ну да. Она и раньше так говорила, но её не послушали. Если продажи продлятся, курс будет стабильным дольше.

Но иметь валюту в портфеле стоит, например, замещайки или юаневые облигации. Эксперты не верят в курс более 100, но и ниже нынешних значений тоже никто не видит.

Пока рубль ни туда, ни сюда, вместе с ним скучают и индекс, и недвижимость. Зато скоро пройдут IPO Делимобиля и алкозавода Кристалл.-2

Индекс в боковике

Индекс Мосбиржи незначительно снизился с 3 166 до 3 163 пунктов. Ключевым фактором роста может стать снижение ставки ЦБ в феврале, пока продолжается боковик.

Пока рубль ни туда, ни сюда, вместе с ним скучают и индекс, и недвижимость. Зато скоро пройдут IPO Делимобиля и алкозавода Кристалл.-3

Где деньги на топливо? Многие инвесторы продолжают отсиживаться в LQDT и других фондах денежного рынка в ожидании. Дивидендов пока нет, но при смягчении ДКП деньги пойдут в акции из фондов и облигаций.

Дивиденды

Отсёкся Fix Price, теперь ничего объявленного нет, только прогнозы.

Пока рубль ни туда, ни сюда, вместе с ним скучают и индекс, и недвижимость. Зато скоро пройдут IPO Делимобиля и алкозавода Кристалл.-4

Можно снова посмотреть, какие дивиденды ждут в этом году эксперты:

  • 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

  • Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ

Новые облигации

Эмитенты решили наконец-то завалить инвесторов новыми выпусками.

Разместились/собрали заявки: Совкомбанк Факторинг, Лизинг Трейд, Полюс (золотые), Камаз, МигКредит, СибАвтоТранс, Аквилон, ПЗ Пушкинское, Центр-Резерв и другие. Поучаствовал в Аквилоне, СибАвтоТрансе, Камазе, ПЗ. ПЗ и СибАвтоТранс до погашения держать не планирую.

На очереди: Мой Самокат (дебютант с 20% для квалов), СКХ, Мегатакт НН, Самолёт, Аренза, Роделен Русал CNY и много кто ещё. Я участвую в Самокате (не до погашения), а также в Русале, беру юаневую облигацию. Скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю незначительно вырос на 0,1% с 121,27 до 121,42. Пока просто на ожиданиях заседания ЦБ по ставке.

IPO Делимобиля

Делимобиль со второй попытки решил всё же выйти на биржу. Первая была давно, да и неправда;) Компания интересная в плане облигаций, они у меня и есть. А вот по акциям пока сложно что-то сказать, ведь цен пока нет. В БКС считают, что целевая капитализация компании через 12 месяцев может составить 54–66 млрд. Синара видит капитализацию в 71 млрд.

Пока рубль ни туда, ни сюда, вместе с ним скучают и индекс, и недвижимость. Зато скоро пройдут IPO Делимобиля и алкозавода Кристалл.-5

IPO состоится 6 февраля. Free-float составит до 10%. Ожидается, что основную часть предложения на IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии — до 10% от текущего уставного капитала.

IPO Калужского Ликеро-Водочного Завода Кристалл

Кристалл тоже хочет IPO. В планах привлечь 1 млрд, а листинг будет, возможно, уже в первой части февраля. Кристалл выходит на биржу с целью финансирования программы кратного роста бизнеса. В своей стратегии Кристалл закладывает рост выручки в пять раз по итогам 2026 года — до 18,3 млрд. Смогут ли новые акционеры кратно заработать? Вопрос открытый.

Отток в крипто-ETF

Фонды продолжают влиять на рынок крипты. Фонды на эфир отложили на март, а интерес к фондам на биткоин потихоньку остыл. Инвесторы теперь не только покупают ETF, но и продают, кто бы мог подумать. Что биткоин, что крипто-ETF в большой степени спекулятивные инструменты, странно было ожидать, что фонды будут только покупать.

Кэшбэк

Конец месяца, значит можно выбрать категории на февраль. Альфа-карта как обычно порадовала категориями: 12% рестораны, 7% фф, развлечения, техника, ну и 1% всё. Жаль, снова без супермаркетов. Это с премиумом, без него меньше.

Что ещё?

  • Правительство ввело запрет на покупку иностранных бумаг на ИИС.

  • Акции Яндекса подорожали на 9% за два дня в отсутствие новостей. Кажется, кто-то что-то узнал про реструктуризацию. Или это просто вера и надежда.

  • Недвижимость в боковике, подробнее в отдельном посте.

  • ЕЦБ оставил все три ключевые процентные ставки без изменений.

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