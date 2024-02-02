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Инвестиции

Топ-10 дивидендных историй 2024 года от УК Доходъ

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается. Поэтому стоит осторожно относиться к прогнозам.
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10. Эталон

  • Прогнозные дивиденды: 12 рублей.

  • Прогнозная дивдоходность: 14,89%.

  • Вероятность: средняя.

Акционеры Группы Эталон на внеочередном собрании акционеров 15 декабря 2023 приняли решение о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Это открывает возможности для получения высоких дивидендов, которых не было с 2021 года.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-2

9. Магнит

  • Прогнозные дивиденды: 1024 рубля.

  • Прогнозная дивдоходность: 14%.

  • Вероятность: высокая.

Январские дивиденды Магнита уже составили 412,13 рубля (5,58%), вполне вероятно увидеть летом (скорее всего, в июне) вторую часть, которая будет больше, чем в январе.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-3

8. Башнефть-ап

  • Прогнозные дивиденды: 272 рубля.

  • Прогнозная дивдоходность: 14,5%.

  • Вероятность: высокая.

В 272 рубля или 14,5% верится с натяжкой, но летом очень высока вероятность дивидендов выше 200 рублей. Компания пропустила выплаты лишь в 2021 году.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-4

7. Сбер-ао и Сбер-ап

  • Прогнозные дивиденды: 40 рублей.

  • Прогнозная дивдоходность: 14,6%.

  • Вероятность: высокая.

40 рублей на акцию — это оптимистично, но вот от 30 рублей ожидаеммы. Греф неоднократно подогревал интерес инвесторов обещаниями, пока не вижу предпосылок, чтобы машина по зарабатыванию денег нас не порадовала.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-5

6. ОГК-2

  • Прогнозные дивиденды: 0,0842 рубля.

  • Прогнозная дивдоходность: 15%.

  • Вероятность: высокая.

В 2024 году высокие дивиденды (даже фантастические 15%) вполне вероятны, но в 2025 году дивидендная история может взять паузу. Дело в том, что программа ДПМ (договор о предоставлении мощностей) продлевается, по ней будут большие затраты на модернизацию. Покупать ОГК-2 под дивиденды рискованно в связи с возможным падением цен акций.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-6

5. United Medical Group

  • Прогнозные дивиденды: 121 рубль.

  • Прогнозная дивдоходность: 15,4%.

  • Вероятность: средняя.

United Medical Group, холдинговая компания сети клиник «Европейский медицинский центр», перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Дивидендная история насчитывает две выплаты в 2021 году. В 15,4% верится с большим трудом. Но торги возобновились, и цена уже подросла.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-7

4. Россети Московский регион

  • Прогнозные дивиденды: 0,20 рубля.

  • Прогнозная дивдоходность: 15,4%.

  • Вероятность: высокая.

Не верится в такую высокую доходность, до 10% — уже реалистично. Сомнений в том, что дивиденды будут, практически нет.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-8

3. Русагро

  • Прогнозные дивиденды: 220 рублей.

  • Прогнозная дивдоходность: 15,7%.

  • Вероятность: ниже средней.

Очередной редомициллянт, правда по срокам сложновато сказать. Есть большая вероятность, что это произойдёт не в этом году, но после переезда есть шанс получить высокие дивиденды. Интересная история про интересную компанию, но с множеством неизвестных.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-9

2. Лукойл

  • Прогнозные дивиденды: 1 225 рублей.

  • Прогнозная дивдоходность: 17,6%.

  • Вероятность: высокая.

Про дивиденды Лукойла можно говорить вечно, главный дивидендный аристократ российского рынка.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-10

1. Сургутнефтегаз-ап

  • Прогнозные дивиденды: 12,87 рубля.

  • Прогнозная дивдоходность: 23,3%.

  • Вероятность: выше средней.

На небе только и разговоров, что про дивиденды Сургутнефтегаз-ап, а также про их кубышку. Тут прогнозировать что-то не вижу смысла. Рано или поздно заплатят, а вот рано или поздно — это зависит от собственной веры.

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается.-11

Согласны с прогнозами и комментариями? Как считаете, котлетеры и туземунщики, кто сильнее всех порадует инвесторов дивидендами?

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Топ-10 дивидендных историй 2024 года от УК Доходъ

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается. Поэтому стоит осторожно относиться к прогнозам.

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