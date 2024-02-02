Топ-10 дивидендных историй 2024 года от УК Доходъ

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается. Поэтому стоит осторожно относиться к прогнозам.

Что ещё посмотреть по прогнозам:

5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС.

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB.

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%.

Не пропустите новые подборки, подписывайтесь. К топу от УК ДЪ добавил степень вероятности по моему мнению и свои же комментарии. От меньшего к большему, самые высокие внизу.

10. Эталон

Прогнозные дивиденды: 12 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 14,89%.

Вероятность: средняя.

Акционеры Группы Эталон на внеочередном собрании акционеров 15 декабря 2023 приняли решение о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Это открывает возможности для получения высоких дивидендов, которых не было с 2021 года.

9. Магнит

Прогнозные дивиденды: 1024 рубля.

Прогнозная дивдоходность: 14%.

Вероятность: высокая.

Январские дивиденды Магнита уже составили 412,13 рубля (5,58%), вполне вероятно увидеть летом (скорее всего, в июне) вторую часть, которая будет больше, чем в январе.

8. Башнефть-ап

Прогнозные дивиденды: 272 рубля.

Прогнозная дивдоходность: 14,5%.

Вероятность: высокая.

В 272 рубля или 14,5% верится с натяжкой, но летом очень высока вероятность дивидендов выше 200 рублей. Компания пропустила выплаты лишь в 2021 году.

7. Сбер-ао и Сбер-ап

Прогнозные дивиденды: 40 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 14,6%.

Вероятность: высокая.

40 рублей на акцию — это оптимистично, но вот от 30 рублей ожидаеммы. Греф неоднократно подогревал интерес инвесторов обещаниями, пока не вижу предпосылок, чтобы машина по зарабатыванию денег нас не порадовала.

6. ОГК-2

Прогнозные дивиденды: 0,0842 рубля.

Прогнозная дивдоходность: 15%.

Вероятность: высокая.

В 2024 году высокие дивиденды (даже фантастические 15%) вполне вероятны, но в 2025 году дивидендная история может взять паузу. Дело в том, что программа ДПМ (договор о предоставлении мощностей) продлевается, по ней будут большие затраты на модернизацию. Покупать ОГК-2 под дивиденды рискованно в связи с возможным падением цен акций.

5. United Medical Group

Прогнозные дивиденды: 121 рубль.

Прогнозная дивдоходность: 15,4%.

Вероятность: средняя.

United Medical Group, холдинговая компания сети клиник «Европейский медицинский центр», перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Дивидендная история насчитывает две выплаты в 2021 году. В 15,4% верится с большим трудом. Но торги возобновились, и цена уже подросла.

4. Россети Московский регион

Прогнозные дивиденды: 0,20 рубля.

Прогнозная дивдоходность: 15,4%.

Вероятность: высокая.

Не верится в такую высокую доходность, до 10% — уже реалистично. Сомнений в том, что дивиденды будут, практически нет.

3. Русагро

Прогнозные дивиденды: 220 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 15,7%.

Вероятность: ниже средней.

Очередной редомициллянт, правда по срокам сложновато сказать. Есть большая вероятность, что это произойдёт не в этом году, но после переезда есть шанс получить высокие дивиденды. Интересная история про интересную компанию, но с множеством неизвестных.

2. Лукойл

Прогнозные дивиденды: 1 225 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 17,6%.

Вероятность: высокая.

Про дивиденды Лукойла можно говорить вечно, главный дивидендный аристократ российского рынка.

1. Сургутнефтегаз-ап

Прогнозные дивиденды: 12,87 рубля.

Прогнозная дивдоходность: 23,3%.

Вероятность: выше средней.

На небе только и разговоров, что про дивиденды Сургутнефтегаз-ап, а также про их кубышку. Тут прогнозировать что-то не вижу смысла. Рано или поздно заплатят, а вот рано или поздно — это зависит от собственной веры.

Согласны с прогнозами и комментариями? Как считаете, котлетеры и туземунщики, кто сильнее всех порадует инвесторов дивидендами?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.