Лучшие дивидендные акции 2024 года от аналитиков Альфа-Банка

Кто не богатеет на дивидендах, тот зря прожигает молодость. А-Клуб поделился своим прогнозом по лучшим дивидендным историям и составил дивидендный рейтинг, а также выбрал из него две лучшие из лучших компании, которые должны радовать не только в текущем году, но и в дальнейшем.

Вы знали, что 80% оборота приходятся на дивидендные акции? Конечно же, оборота в акциях. Именно дивиденды являются топливом для роста котировок, а физлица (мы с вами и даже с ними) делают до 80% объёмов. За последние 13 лет средняя дивдоходность индекса Мосбиржи составила 5,2%, а в 2024 году прогноз от 8% до 9,8%. 9,8% — если все металлурги, редомицилянты и Газпром заплатят.

Источник: invest.aclub

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Топ-10 компаний по потенциальной дивдоходности

10. Совкомфлот

Прогнозный дивиденд: 18 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 12,7%.

Совкомфлот хоть и флот, но возит нефть, отсюда и любовь к нему у инвесторов. Вероятность получить двузначную доходность высокая.

9. Башнефть-ап

Прогнозный дивиденд: 281 рубль.

Прогнозная дивдоходность: 12,8%.

Башкиры вышли на стабильные дивиденды и должны продолжить радовать своих инвесторов. Но на мой взгляд, лучше сосредоточиться на Лукойле и Татнефти среди нефтяников. Возможно, в перспективе лучше будет и Роснефть.

8. Лукойл

Прогнозный дивиденд: 950 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 13,3%.

Дивиденды Лукойла — такое же обычное явление, как восход и закат солнца. Но в этот раз есть нюанс — покупка доли Яндекс и возможный выкуп акций у нерезидентов. Нюанс может отразиться на размере дивидендов.

7. Новабев (Белуга)

Прогнозный дивиденд: 780 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 13,7%.

Удивительно, но Белуга распределяет более 100% чистой прибыли на дивиденды, развивает розницу и делает инвесторов счастливее. И рыбку съесть, и на дивидендах более 13% разбогатеть.

6. Татнефть

Прогнозный дивиденд: 100 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 14,1%.

Татнефть по красоте может вернуться к выплатам 100% прибыли по РСБУ, инвесторы спят и видят, как нефтедоллары меняются на нефтерубли и капают на счета в виде дивидендов выше 14%.

5. Газпром

Прогнозный дивиденд: 23,4 рубля.

Прогнозная дивдоходность: 14,2%.

И Альфа, и я отмечаем, что Газпром — рискованная история. Дивиденды могут заплатить, а могут и не заплатить, поскольку не решены проблемы с рынками сбыта газа. Но дивполитика предполагает выплату в размере от 50% скорректированной чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA ниже 2,5 (прогноз 2,3). Я в таких дивидендах сомневаюсь сильнее, чем в в своей адекватности.

Источник: invest.aclub

4. Россети ЦП

Прогнозный дивиденд: 0,05 рубля.

Прогнозная дивдоходность: 14,8%.

В том году РЦП (не путать с РПЦ) заработали рекордную прибыль, а потенциальная дивдоходность может составить почти 15%. А может и не составить. Исторически платят в любом случае хорошо.

3. Магнит

Прогнозный дивиденд: 1 100 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 15,6%.

Магнит может продолжить распределять прибыль, а с учётом январских дивидендов в этом году доходность может составить 20%. Кроме того, дивиденды и после 2024 года ожидаются на уровне около 13%. Спим и видим, как покупатели сметают с полок товары, а прибыль распределяется между нами, любимыми акционерами супермаркета.

2. Мать и дитя

Прогнозный дивиденд: 170 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 17,3%.

В апреле-мае компания планирует завершить редомициляцию и выплатить все пропущенные дивиденды. Надеюсь, что они не лечат своих инвесторов, а реально заплатят. Но стоит понимать, что акция будет разовой, далее дивиденды уже не будут такими жирными.

1. Сургутнефтегаз-ап

Прогнозный дивиденд: 12 рублей.

Прогнозная дивдоходность: 21,1%.

В секте свидетелей кубышки только и разговоров что о дивидендах Сургута. Доходность тут может оказаться самой высокой в этом году, но есть риски: за 2024 год дивиденд может быть сильно ниже, а текущие дивиденды уже могут быть заложены в цене переоценённых акций.

Лучшие из лучших

Из этой великолепной десятки аналитики Альфы выбрали две самые привлекательные акции: Лукойл и Магнит. Потому что их дивиденды и дальше прогнозируются стабильно высокими. В принципе, я согласен, хотя лично мне также нравятся Татнефть и Белуга.

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