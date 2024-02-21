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Инвестиции

Какой пассивный доход приносит мой портфель стоимостью 3,2 млн рублей

За 32 месяца инвестиций мой портфель превысил отметку в 3,2 млн рублей (ну наконец-то сумма сотен тысяч догнала количество месяцев). Из них 2,7+ млн — пополнения, а 0,5+ млн — прибыль. Но мне стало интересно посчитать именно кэшфлоу, то есть, пассивный доход, который приносит мой портфель за год или в среднем за месяц.
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Какой пассивный доход приносит мой портфель стоимостью 3,2 млн рублей
Photo: Fernando Santander, Unsplash

Сейчас я все доходы реинвестирую, но если бы я их выводил, то можно было бы условно считать, что я получаю пенсию. Скромную, конечно же, но у нас средние пенсии от государства тоже настолько скромные, что даже можно провести сравнение. В Москве, например, размер пенсии от государства составляет 24 500 рублей.

У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции, ещё у меня есть телеграм-канал, залетайте. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается.

Более точная стоимость портфеля будет 1 марта, а вот тут данные от 1 февраля.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,05 млн, за 12 месяцев он даст около 120 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад от июня 2022 года на 3 года.

2. Дивиденды

В акциях сейчас около 0,75 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 60 000, тут нужно вычесть налог, останется 52 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как дивиденды ещё не объявлены. Дивдоходность считаю 8% до налогов.

3. Облигации

В облигациях (корпоративных) у меня 1,1 млн рублей, текущая средняя доходность 14%, здесь без погашения и без амортизации. 154 000 рублей или 134 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, поэтому тут в любом случае будет погрешность. Тут, конечно, стоит помнить, что облигации умеют дефолтиться, поэтому у меня портфель сильно диверсифицирован.

4. Недвижимость

У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум и Парус. Суммарно на 0,25 млн. Доходность в них низкая, в среднем 9% на данный момент. Скорее всего, чуть больше, но посчитаю с округлением в меньшую сторону. Это 22 000 или 19 000 после налогов.

5. Активы без кэшфлоу

Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте учтено это. Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем.

6. За скобками

Кроме дивидендов и купонов я ежегодно получаю налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду.

Итого

Всего получается 325 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 27 000 рублей в месяц.

Насколько целесообразно так считать?

Я уже писал про пенсию в 24 500 рублей — ок, выходит больше. Но ориентироваться на пенсию мне не хочется, поскольку у меня цель — покупка недвижимости с кэшфлоу от инвестиций, а на 27 000 рублей в месяц квартиру в Сочи не купишь и даже не снимешь. Там ориентироваться стоит на 80–120 тысяч в месяц (в зависимости от срока и других условий) в ипотеку без учёта первоначального платежа. Здесь ещё много неизвестных (стоимость, ставка, первоначальный платёж и т. д.). То есть, здесь я где-то на 27–35% пути при учёте, что первоначальный взнос будет накоплен отдельно. Это означает, что необходимо быстрее увеличивать капитал, в данный момент это 100 000 в месяц, изначально было по 66 000 — прогресс есть.

Конечно, с подсчёта прогнозного пассивного дохода можно что-то получить (например, повышение чувства собственной офигенности), но стоит помнить, что это прогноз, что год от года данные могут очень сильно отличаться, что могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно привязываться и к размеру портфеля, а не к пассивному доходу. Как одну из метрик считать — ок, да. В любом случае, едем дальше.

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