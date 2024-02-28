Исторические максимумы в Москве, а в Сочи нет. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел декабрь–январь. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Первичка с начала года потихоньку растёт, а вторичка напротив потихоньку дешевеет, судя по объявлениям. Первичка значительно дороже, отрыв увеличивается.

Сочи: январь → февраль

Первичка: 394к → 404к (+2,5%)

Вторичка: 270к → 255к (-5,5%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву, где своя атмосфера.

Здесь ситуация противоположная, вторичка дороже первички. Первичка за месяц незначительно подешевела, вторичка за компанию тоже.

Москва: январь → февраль

Первичка: 357к → 354к (-0,8%)

Вторичка: 423к → 416к (-1,6%)

Остаточные льготные одобренные ипотеки, надежда на рефинансирование при ставке ЦБ 16% и увеличение доходов населения поддерживают спрос при искусственном ограничении предложения.

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 288к, на 4к больше января, это повторение исторического максимума (он уже был в мае 2022).

MREDC — это композитный индекс московского рынка недвижимости, рассчитываемый на основании агрегированных данных об ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость одного квадратного метра.

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 150к за метр — это максимум за всё время.

293к за метр в Москве, -1к за месяц. Опережает MREDC на 5к, но надо понимать, что это данные на 1 февраля. Исторический максимум был 294к в январе. Отскок или разбег для нового рекорда?

Цены на 19% ниже, чем цены в объявлениях. Примерно такое значение держится весь год, правда эксперты говорят про 10% (видимо, ещё 10% они берут себе комиссию).

По Краснодарскому краю средний ценник вырос до 172к — стало на +1к дороже.

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПб, Краснодару и Анапе. Цены в объявлениях (реальные цены будут ниже) на первичку и вторичку.

Объявления

Москва: первичка 354к, вторичка 416к

Сочи: первичка 404к, вторичка 255к

СПб: первичка 251к, вторичка 214к

Анапа: первичка 159к, вторичка 156к

Краснодар: первичка 169к, вторичка 122к

Более половины россиян планируют купить жильё

За спрос на недвижимость переживать не стоит. По опросу ДомКлик 51% россиян собираются приобрести недвижимость, правда большинство из них (27%) не решили, когда именно. 8% респондентов хотят купить жильё в ближайшие два года, столько же — в ближайшие три-четыре года, 5% — в 2024-м, 3% — не раньше, чем через пять лет.

46% желающих рассматривают для покупки дом, 54% хотят квартиру. Среди тех, кто намерен приобрести квартиру, 42% приглядывают её в новостройках, 36% — на вторичном рынке. 4% респондентов думают о покупке апартаментов. Я среди 36%.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 3,11 млн с июля 2021 (данные за 1 февраля). Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 10,81 млн. Месяц назад было 11,44! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора.

Ну а пока хватает на 12,71 метра! В Рязани хватило бы на неплохую однушку или на плохую двушку.

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Февраль — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

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