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Инвестиции

Итоги 32 месяцев инвестиций. 3,259 млн рублей

1 марта, значит пора месить тесто для блинов, доставать шорты и подводить итоги февраля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 32 месяца позади. Погнали!
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Итоги 32 месяцев инвестиций. 3,259 млн рублей
Photo: John Angel, Unsplash

Прежде, чем начать, приглашаю подписаться на мой телеграм-канал. Почему нет, если да. Ну всё, приступаем к отчёту.

Инвестиции

Было на 1 января 3 119 534 ₽:

  • Депозит: 1 039 007 ₽

  • Биржевой: 2 080 527 ₽

Поднимался в подъёмнике на Розу Хутор и под креслом нашёл 100 000 рублей, которые решил проинвестировать, как только спустился с горы. Кроме того, в феврале приходили купоны, благодаря которым богатеть, котлетить и туземунить удобнее, чем без них.

Среди покупок было много всего.

Облигации: Русал 1Р6 CNY, Уральская Сталь 1Р3 CNY, МФК Саммит 1Р3, Гарант Инвест 2Р8, ОФЗ 26240, Аквилон Лизинг 1P3, ИЭК Холдинг 1Р1, ЛСР 1Р7, Новотранс 1Р2, МГКЛ 1Р5, Инарктика 2Р1.

Акции: Делимобиль на IPO, Диасофт на IPO, Самолёт по рандому, КЛВЗ Кристалл на IPO по приколу, Совкомбанк, Новатэк, Лукойл, Газпром, Роснефть.

Фонды: Парус ЛОГ, AKME.

Участие в IPO Диасофта породило мем из-за низкой аллокации и туземунного роста:

1 марта, значит пора месить тесто для блинов, доставать шорты и подводить итоги февраля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам.-2

Результат февраля снова получился довольно неплохим (но не идеальным). И акции подросли, и облигации тоже. Ставку ЦБ снижать до лета не собираются, так что можно продолжать получать хорошую доходность в облигациях. По данным Интелинвест доходность портфеля около 11,8% по XIRR, хотя месяц назад была 11,5%.

Продолжаю ждать, как летом разожмётся облигационная пружина на развороте ДКП.

Февраль детально так:

  • Депозит: 1 039 007 + 8 464 (проценты) = 1 047 471 ₽

  • Биржевой: 2 080 527 + 100 000 (пополнение) + 31 499 (рост) = 2 212 026 ₽

Суммарно: 3 119 534 + 100 000 (пополнение) + 39 963 (рост) = 3 259 497 ₽

Ставка ЦБ 16%, новый пакет санкций не особо повлиял на акции, индекс упёрся в потолок, курс рубля тоже достаточно стабильно держится. Отдельные акции растут, в облигациях стабильность.

Итого (за всё время):

  • Депозит: 810 000 → 1 047 471 ₽ (+237 471 или +29,32%)

  • Биржевой: 1 927 000 → 2 212 026 ₽ (+285 026 или +14,79%)

Суммарно: 2 737 000 → 3 259 497 ₽ (+522 497 или +19,09%)

Доходность XIRR: 11,8%

Средняя сумма пополнения: 85 532 ₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. В январе и феврале получилось, отлично.

А вот так это выглядит на графике

1 марта, значит пора месить тесто для блинов, доставать шорты и подводить итоги февраля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам.-3

Доходность февраля получилась 1,28% или 15,37% в переводе на годовые. Портфель вырос на 131к, перешагнув отметку в 3,2 млн. За текущую сумму можно купить плохую двушку в Рязани или 12,71 метра в Сочи по цене объявлений 255к за метр. Что-то начинает вырисовываться, но пока мало.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Если всё получится, можно будет выйти на пенсию в 64, а не в 65. А то работать некому, одни ранние пенсионеры в стране.

1 марта, значит пора месить тесто для блинов, доставать шорты и подводить итоги февраля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам.-4

Целевое распределения активов в портфелях ценных бумаг такое: облигации + замещающие облигации 40% + 10%, фонды недвижимости 10%, акции 40%. Это только по биржевой части без депозита. Ему ещё 15 месяцев.

Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 11,8%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 12,9%. Депозиты — 11,3%.

Часто пишут в комментариях, что надо было эти 3 млн на депозит положить, больше удалось бы заработать. Во-первых, не было у меня этих трёх миллионов тогда, во-вторых, стоит учитывать доходность по XIRR для серии денежных потоков, которые происходят через неравные промежутки времени. Во-вторых, я это не считаю заработком, зарабатываю я на работе.

В ближайших планах — пополнение ИИС ещё на 200 000 рублей, чтобы получить вычет, а также получение вычета за 2023 год. Вычет уже оформляется, должны в марте зачислить. Покупки буду делать по плану. Постепенно хочу покупать немного юаневые облигации, если будут хорошие цены, то и замещайки тоже.

Если коротко по плану, то по акциям топ-5 по 10%: Сбер, Лукойл, Новатэк, Совкомбанк и Газпром. Следующая пятёрка по 5%: Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс. Третья пятёрка по 3%: ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО. Далее — остальные суммарно на 10%. Всего акции 40% портфеля, облигации 40%, валютные облигации и фонды недвижимости по 10% от биржевого портфеля.

Что ещё?

  • Отлично покатался на сноуборде в Сочи. Очередей не было, честно-честно. Ну почти. Гоняйте в начале февраля или конце января — лучшее время.

1 марта, значит пора месить тесто для блинов, доставать шорты и подводить итоги февраля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам.-5

  • Мой телеграм-канал подрос с 8 400 до 8 600 подписчиков (+200, очень мало). Ростом недоволен.

  • Пополнил криптопортфель, там конкретный туземун. Он в зачёт не идёт, про него раз в месяц пишу в канале. Пополнил его в феврале на 50 долларов, портфелю уже 9 месяцев, в канале будет отчётик.

  • Получил гору кэшбэка, даже отдельный пост написал.

  • Поучаствовал в IPO Диасофта, Делимобиля и Кристалла (последнее чисто по фану на микросумму).

Планы на март: радоваться наступлению тёплой погоды. Пополнить БС больше, чем на 100к. Пить пивко, пока весна.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.

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