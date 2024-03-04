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Инвестиции

Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам

Пассивный доход — как много в этих словах для сердца инвесторского слилось. Вот и аналитики Финам не просто так сидят за мониторами, но и изучают отчёты компаний, дают прогнозы по дивидендам, на которых опять богатеть. Смотрим прогнозы на ближайшие 12 месяцев.
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Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам
Photo: Annie Spratt, Unsplash

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Итак, дивиденды и доходности указаны на ближайшие 12 месяцев, исходя из дивидендной политики, отчётности и исторических данных. Погнали смотреть дивидендных фаворитов.

10. Транснефть-ап

  • Прогнозные дивиденды: 196,6 рубля

  • Прогнозная дивдоходность: 11,8%

  • Вероятность: высокая

Индексация тарифов на транспортировку нефти и удлинение маршрутов благодаря переориентации экспорта позволили Транснефти хорошо заработать, что предполагает высокие дивиденды. Аналитики насчитали 11,8% или 196,6 рубля.

9. Северсталь

  • Дивиденды: 191,5 рублей

  • Дивдоходность: 12,0%

  • Купить до: 17 июня

СД уже рекомендовал выплатить 191,5 руб. на акцию (12% доходности) по итогам 2023 года. Последним днём для покупки акций для получения выплат является 17 июня.

8. Совкомфлот

  • Прогнозные дивиденды: 16,87 рубля

  • Прогнозная дивдоходность: 12,1%

  • Вероятность: высокая

Финансовый успех благодаря стабильным поставкам СПГ позволит выплатить очередные щедрые дивиденды.

7. Башнефть-ап

  • Прогнозные дивиденды: 250 рублей

  • Прогнозная дивдоходность: 12,1%

  • Вероятность: высокая

У Башнефти дела идут хорошо, как и у всех нефтяников, но норма выплат составляет всего 25% прибыли по МСФО — это меньше, чем у большинства публичных нефтяников.

6. МТС

  • Прогнозные дивиденды: 35 рублей

  • Прогнозная дивдоходность: 12,6%

  • Вероятность: высокая

Несмотря на долг, МТС отлично зарабатывает, а впереди ожидается IPO МТС Банка. Оно пройдёт весной, а летом компания может выплатить по 35 рублей дивидендов на акцию. 12,6% — шикарно.

Пассивный доход — как много в этих словах для сердца инвесторского слилось.-2

5. Газпром нефть

  • Прогнозные дивиденды: 105,1 рубля

  • Прогнозная дивдоходность: 13,0%

  • Вероятность: высокая

Ради мамки Газпром нефть по итогам первых 9М2023 года повысила норму выплат с 50% до 70-75% прибыли по МСФО. Частные инвесторы, естественно, тоже пользуются этой опцией. На акцию 105 рублей или 13% — то, что доктор прописал.

4. Газпром

  • Прогнозные дивиденды: 23 рубля

  • Прогнозная дивдоходность: 14,3%

  • Вероятность: средняя

По итогам 2023 года Чистый долг / EBITDA по данным аналитиков меньше 2,5, значит дивиденды в виде 50% скорректированной прибыли реальны. Это аж 14,3% или 23 рубля на акцию. Но поскольку FCF у газовых отрицательная, в ближайшие несколько лет дивидендов больше может и не быть.

3. Лукойл

  • Прогнозные дивиденды: 1195 рублей

  • Прогнозная дивдоходность: 16,6%

  • Вероятность: высокая

Рублёвые цены на нефть высокие, а дивполитика предполагает выплату 100% скорректированного FCF. Как всегда, круто, инвесторов хлебом не корми, дай получить 16,6% или 1195 рублей на акцию. Но стоит помнить про покупку доли Яндекса. Если же пройдёт выкуп акций у нерезов, то акции могут дополнительно подорожать.

2. Татнефть (ао и ап)

  • Прогнозные дивиденды: 120 рублей

  • Прогнозная дивдоходность: 17,2%

  • Вероятность: высокая

Сейчас у Татнефти нет крупных инвестиционных планов и отсутствует чистый долг, так что вероятна выплата 100% прибыли по РСБУ, как указано в дивполитике. На горизонте 12 месяцев дивиденды могут составить около 120 рублей на акцию, что соответствует 17,2% доходности.

1. Сургутнефтегаз-ап

  • Прогнозные дивиденды: 11,8 рубля

  • Прогнозная дивдоходность: 19,3%

  • Вероятность: высокая

Ну и на первом месте без неожиданностей. По итогам года СНГ может выплатить около 11,8 рубля на привилегированную акцию. 19,3% дивдоходности — рекорд года, хотя такой высокий дивиденд скорее всего будет разовым. Выплата может состояться в середине июля.

От кого собираетесь получить дивиденды, котлетеры и туземунщики? Есть все из топа или богатеете на дивидендых от других компаний?

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