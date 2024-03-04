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Инвестиции

Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты. Семейную ипотеку продлят как минимум до 2030 года, рынок ждёт дивидендов, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.
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Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест
Photo: Luke Lung, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Курс рубля

И снова рубль укрепляется. Санкции не оказали влияния на российскую валюту, так что курс изменился с 92,85 до 91,67 рубля за доллар. Поддержку оказывают продажи экспортёрами выручки и предстоящие налоговые выплаты.

Продолжаю смотреть на замещайки и юаневые облигации. На дистанции рубль ещё успеет ослабнуть, а в них можно получить заодно и доходность в валюте. Эсперты видят курс на ближайший месяц от 88 до 95.

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты.-2

Возврат индекса

Санкции оказались не страшны, поскольку под них не попал НКЦ, так что индикатор вернулся к значениям, которые были до слухов о санкциях. Индекс Мосбиржи вырос с 3 145 до 3 267 пунктов. Боковик продолжается.

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты.-3

Если посмотреть глобально, то индекс рос вместе с курсом рубля, можно было покупать любые акции (ну почти), и они росли. Сейчас же фактором дальнейшего роста должен стать дивидендный сезон, но он пока не начался.

Дивидендов новых нет

Никаких новых дивидендов за неделю не объявили, всё те же, что и были. Интереснее всего Северсталь, а вот РГС, Диасофт, Новатэк и Черкизово не впечатляют.

Все ждут дивиденды Сбера. Дивиденды могут составить 33,4 рубля на акцию — неплохо. Мосбиржа выплатит примерно 13,35 рубля — не отлично.

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты.-4

Напоминаю о прогнозах по дивидендам на год:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Позитив по поводу смягчения ДКП уже нашёл отражение в новых выпусках. Инвесторы готовы брать купон 14%, но лишь у высоконадёжных эмитентов с высоким рейтингом. Скоро спред между ними и ВДО будет увеличиваться.

Разместились/собрали заявки:Инарктика, СОПФ, ГПБ, МГКЛ, Солид-Лизинг и другие. Я поучаствовал в Инарктике и МГКЛ (он для квалов).

На очереди: Брусника, Новотранс, Славянск ЭКО CNY, Глоракс, Икс 5, Элемент, Сэтл, СТМ, Новые технологии и другие. Много интересных эмитентов, надо смотреть детали. Пока что присматриваюсь к Славянск ЭКО и Глораксу. Про них точно напишу, да и ожидаем ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю немного снизился с 119,27 до 119,04. До лета ставка ЦБ 16%, так что тут сильных изменений не должно быть без чёрных лебедей.

В крипте полный туземун

И эфир, и биток летят в космос. Мой криптопортфель растёт, я его пополнил в феврале, он превысил 1 200 долларов. В марте ещё не пополнял, но планирую добавить около 50 долларов.

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты.-5

Биткоин закрыл зиму с ростом более чем на 40%, что стало рекордом с 2013 года. Даже в 2021 году, в котором биткоин достиг исторического максимума, рост курса в феврале был менее активным (36,7%). Исторически февраль был, как правило, удачным для биткоина и закрывался в минус только дважды — в 2014 и 2020 годах. Биток закрепляется выше 60к, эфир выше 3,3к.

Семейную ипотеку продлят до 2030 года

Ставку по льготной программе для семей с детьми до шести лет президент предложил сохранить на уровне 6%. Для остальных заёмщиков по семейной ипотеке ставка по кредиту может вырасти до 8–10%.

Кроме семейных ипотек, будут ещё точечные. Если кому нравится холод, welcome to вечнонезелёные края по арктической ипотеке.

С 1 марта труднее получить кредит стало высокозакредитованным гражданам. Ну правильно, как они платить-то собираются?

Что ещё?

  • Цены на золото выросли до максимума за два месяца. Будет ли рост и дальше?

  • QIWI продолжает обратный туземун.

  • ВТБ обещает вернуть дивиденды, но только по итогам 2025 года.

  • По долгосрочным вкладам могут увеличить застрахованную сумму в 2 раза.

  • Продолжают выходить годовые отчёты.

  • Летят в космос акции ЛСР. Вслед за SFI.

  • Тинькофф завершил редомициляцию.

  • Баффет сравнил рынок с казино. Это он ещё про Мосбиржу ничего не сказал.

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