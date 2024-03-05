5 лучших акций под дивиденды, выбор аналитиков Промсвязьбанка

Ого, как так-то!
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Без СНГ, Лукойла, Газпром нефти и уж тем более без Газпрома. Кого же выбрали и почему? Попробуем разобраться.
Транснефть
Прогнозный дивиденд: 210 рублей
Прогнозная дивдоходность: 13%
Транснефть недавно провела сплит после чего цена акции снизилась в 100 раз, что позволило многим частным инвесторам их прикупить. 210 рублей, прогнозируемых ПСБ, дадут 13% надёжной дивдоходности, ведь компания регулярно и качественно радует инвесторов.
Башнефть-ап
Прогнозный дивиденд: 250 рублей
Прогнозная дивдоходность: 12%
Башнефть уже отчиталась за год, так что можно посчитать. 25% чистой прибыли по МСФО дадут 250 рублей на преф, это 12%. Результаты у Башнефти получились хорошими: выручка 1 032 млрд, EBITDA — 243 млрд, чистая прибыль — 117 млрд. Но я всё равно больше склоняюсь к Татнефти и Лукойлу.
Северсталь
Дивиденд: 191,51 рубля
Дивдоходность: 12%
Северсталь уже объявила дивиденды, а дела у неё самые лучшие из всех металлургов. 191,51 рубля на акцию дают 12% дивдоходности — и точка.
МТС
Прогнозный дивиденд: 34,29 рубля
Прогнозная дивдоходность: почти 12%
Почти 12% на акцию или 34,29 рубля на акцию — это отлично, а если вспомнить о том, что скоро пройдёт IPO МТС Банка, то можно надеяться, что компания и дальше сможет радовать инвесторов щедрыми дивидендами, оставаясь квазиоблигационной компанией.
Сбербанк
Прогнозный дивиденд: 34,29 рубля
Прогнозная дивдоходность: почти 12%
Машина по генерации кэша за прошлый год нагенерировала 1,5 триллиона рублей чистой прибыли, а Герман Оскарович весь год напоминал, что нет ничего лучше акций Сбера. 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, дадут 33,4 рубля на акцию или 11,3%. Да, не префы Сургута, но зато точно порадуют инвесторов выплатами.
Любопытный топ, не правда ли? Впрочем, я бы всё равно не забывал и про другие дивидендные акции. Тот же Лукойл, а также Татнефть. Впрочем, Лукойл купил кусочек Яндекса, быть может, это учитывается. Роснефть в перспективе выглядит очень интересно. А вот рискованных и очень рискованных историй (типа СНГ и Газпрома) ПСБ избегает, оно понятно. Пятёрка, возможно, с не самыми солидными выплатами, но с минимальными рисками и стабильностью. Что думаете?
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Комментарии2
Заголовок должен звучать иначе: 5 лучших акций под дивиденды, рекомендации от аналитиков Промсвязьбанка. Смысл другой
ну наверно да) поправлю