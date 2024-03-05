5 лучших акций под дивиденды, выбор аналитиков Промсвязьбанка

Если уж богатеть, то на надёжных вариантах, считают в ПСБ. В отличие от коллег из других банков и брокеров, эксперты Промсвязьбанка выбрали акции, которые отличаются не только размером, но и регулярностью дивидендных выплат. И в этот список из топ-5 не попали некоторые даже самые очевидные компании, например, Лукойл и Сургутнефтегаз с префами.

Ого, как так-то!

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Без СНГ, Лукойла, Газпром нефти и уж тем более без Газпрома. Кого же выбрали и почему? Попробуем разобраться.

Транснефть

Прогнозный дивиденд: 210 рублей

Прогнозная дивдоходность: 13%

Транснефть недавно провела сплит после чего цена акции снизилась в 100 раз, что позволило многим частным инвесторам их прикупить. 210 рублей, прогнозируемых ПСБ, дадут 13% надёжной дивдоходности, ведь компания регулярно и качественно радует инвесторов.

Башнефть-ап

Прогнозный дивиденд: 250 рублей

Прогнозная дивдоходность: 12%

Башнефть уже отчиталась за год, так что можно посчитать. 25% чистой прибыли по МСФО дадут 250 рублей на преф, это 12%. Результаты у Башнефти получились хорошими: выручка 1 032 млрд, EBITDA — 243 млрд, чистая прибыль — 117 млрд. Но я всё равно больше склоняюсь к Татнефти и Лукойлу.

Северсталь

Дивиденд: 191,51 рубля

Дивдоходность: 12%

Северсталь уже объявила дивиденды, а дела у неё самые лучшие из всех металлургов. 191,51 рубля на акцию дают 12% дивдоходности — и точка.

МТС

Прогнозный дивиденд: 34,29 рубля

Прогнозная дивдоходность: почти 12%

Почти 12% на акцию или 34,29 рубля на акцию — это отлично, а если вспомнить о том, что скоро пройдёт IPO МТС Банка, то можно надеяться, что компания и дальше сможет радовать инвесторов щедрыми дивидендами, оставаясь квазиоблигационной компанией.

Сбербанк

Прогнозный дивиденд: 34,29 рубля

Прогнозная дивдоходность: почти 12%

Машина по генерации кэша за прошлый год нагенерировала 1,5 триллиона рублей чистой прибыли, а Герман Оскарович весь год напоминал, что нет ничего лучше акций Сбера. 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, дадут 33,4 рубля на акцию или 11,3%. Да, не префы Сургута, но зато точно порадуют инвесторов выплатами.

Любопытный топ, не правда ли? Впрочем, я бы всё равно не забывал и про другие дивидендные акции. Тот же Лукойл, а также Татнефть. Впрочем, Лукойл купил кусочек Яндекса, быть может, это учитывается. Роснефть в перспективе выглядит очень интересно. А вот рискованных и очень рискованных историй (типа СНГ и Газпрома) ПСБ избегает, оно понятно. Пятёрка, возможно, с не самыми солидными выплатами, но с минимальными рисками и стабильностью. Что думаете?

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