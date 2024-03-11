Свежие облигации: Глоракс на размещении

Давненько не смотрели строителей, тем более питерских. А ведь наряду с лизингом строители предлагали и предлагают одни из самых интересных доходностей на рынке займов при относительно высокой надёжности. Что сказать, не подкачал Глоракс. Посмотрим, что у него за новый выпуск.

В целом, тренд пошёл нехороший. Постоянные купоны растаскивают как горячие пирожки, соглашаясь даже на около 14%. Так произошло, например, с Инарктикой, которую опустили по купону и выдали половинчатую аллокацию. Новотранс сразу заявил купон поскромнее. Но всё ещё есть выпуски, по которым можно получить выше 16% YTM даже с высоким рейтингом. Скоро ещё будут интересные выпуски, не пропустите.

Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир купона: 17,5–18% (до 19,56% YTM, но вероятно, что купон могут снизить). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB- от АКРА (октябрь 2023).

Глоракс — застройщик на петербуржском рынке жилой недвижимости, также реализует проекты в Москве и Нижнем Новгороде, планирует запуск проекта в Казани. По состоянию на начало октября 2023 года общая продаваемая площадь квартир, апартаментов и машиномест составляет 465 тыс. кв. м. Тикер: 🏗🧱 Сайт: https://glorax.com

Выпуск: Глоракс-001P-02

Объём: 1 млрд

Начало размещения: 15 марта (сбор заявок до 12 марта)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 17,5–18%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Глоракс? Кто это вообще такие?

Конечно, Глоракс не так известен как ПИК или Самолёт, но в узких питерских кругах известен достаточно широко, да и в Москве можно найти их объекты. Многоэтажки выглядят красиво, солидно. Работaет всего 9 лет, завершено 17 проектов, ещё 14 в работе. Застройщик небольшой, но растёт.

У Глоракса 5 классов недвижимости:

City — квартальные большие ЖК.

Air — комфорт-класс.

Aura — премиум-класс в престижных районах.

Space — коммерческая + жилая недвижимость в одном проекте.

Business — БЦ.

Большинство проектов в СПб, откуда они родом, но потихоньку ведётся экспансия и на другие регионы в европейской части РФ.

Посмотрим на финансовые показатели. Впрочем, если смотреть на них просто так, то будет печальбеда. За прошлый год показатель чистой прибыли отрицательный: -413 млн (+525 млн в 2022). Тут стоит учесть, что это данные РСБУ, а не МСФО, поэтому учитываются данные только Глоракса, но не дочерних компаний, которые по данным АКРА чувствуют себя прекрасно, платят дивиденды и финансируются головной компанией. За 2023 год МСФО нет, а за 2022 там тоже убытки в связи с экспансией и запуском нескольких крупных проектов.

АКРА также отмечает, что средневзвешенное отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей находится в районе 2,9 — не ужасно, но и не отлично. Показатель средний. Долгов у Глоракса много, деньги идут и на строительство, и на покупку новых участков. Среднее отношение скорректированного общего долга к капиталу на уровне 1,4. Среднее отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается агентством на уровне 5,8. Компания развивается (и набирает долги) очень быстро, за 2 года балансовая стоимость выросла в 3+ раза с 4 до 13 млрд.

При реализации всех объектов у Глоракса не должно возникнуть никаких проблем, вот только нужно их реализовать. Сами понимаете, какие сейчас условия на ипотеки, так что риски были, есть и будут ещё какое-то время. Впрочем, акции, льготы от застройщика и высоколиквидные метры в высокомаржинальных районах Москвы, СПб, НН и Казани должны обеспечить перетекание денег с эскроу-счетов на счета компании. Глоракс строит хорошо, люди довольны, будем надеяться, что и инвесторы останутся довольны. Сам Глоракс рассказывает о каких-то там инновационных методах продаж, но про такое сейчас только ленивый застройщик не рассказывает.

Сейчас в обращении есть 2 выпуска на 1 и 1,5 млрд, оба до 2025 года, доходность выше 18%. Купон по новому выпуску должен быть от 17%, если выше — супер. Я участвую, как обычно, на разумную долю для диверсификации. Компания-то классная, но долговая нагрузка солидная. Несмотря на то, что это инвестиции в большое количество новых объектов, риски есть.

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