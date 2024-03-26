Свежие облигации: Легенда на размещении

Что у нас тут? А тут у нас возвращение Легенды, ну или новый выпуск облигаций застройщика из Санкт-Петербурга. Денег хотят попросить на очень короткий срок без оферты, всего на 2 года, ну и по новому выпуску предусмотрена традиционная для этой компании амортизация крупными долями.

Совсем недавно рассматривали Глоракс, ЛСР и Сэтл. Но не только они активны на долговом рынке. Недавно размещался Самолёт, да и не только он. Не одни же лизинговые компании смотреть, впрочем, скоро будет очередной выпуск интересной ЛК, да и не только он, ждём много классного, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. Ориентир купона: 16,5–17,25%. Без оферты, амортизация в даты 18 и 21 купонов по 16,67%, в дату 24 погасят 66,66%. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB от АКРА (август 2023) и BBB- от Эксперт РА (июль 2023).

Легенда — девелопер жилой недвижимости. Компания занимается реализацией проектов по строительству жилья преимущественно верхнего ценового сегмента на рынке СПб и планирует в ближайшем будущем выход на московский рынок. Тикер: 🧱👷 Сайт: https://legenda-dom.ru

Выпуск: Легенда-002Р-02

Объём: 3 млрд

Начало размещения: 10 апреля (сбор заявок до 5 апреля)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 16,5–17,27%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Легенда? Снова Питер дождливый?

Как-то оно так получается, что в Питере любят строить. Нужно же от дождей прятаться под крышу. Легенда выделяется на фоне своих питерских коллег тем, что фокусируется на дорогих сегментах. Это в том числе позволяет держать высокую маржинальность бизнеса. По оценке АКРА, средневзвешенная рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов за период с 2020 по 2025 год находится на уровне 27,7%.

Годовой финансовой отчётности пока не видел, но можно посмотреть на МСФО за 1П2023. Выручка составила 5,3 млрд против 4 млрд первого полугодия 2022. Прибыль составила 587 млн (в 10 раз больше аналогичного периода 2022 года). На протяжении всего прошлого года Легенда занимала устойчивую позицию в топе лидеров по продажам жилья в Санкт-Петербурге. Доля рынка компании выросла с 0,9% в 2022 году до 3,2% — очень сильно. При этом доля в сегменте жилья высокого ценового уровня, где сделки начинаются от 20 млн. рублей, сохранилась на уровне 14%.

По отчёту о продажах за весь прошлый год выручка по всему портфелю компании, представленному пятью объектами в прицентральных и центральных локациях Санкт-Петербурга, в 2023 году выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим периодом и составила более 19 млрд рублей, превысив плановый показатель на 12%.

Объём аккумулированных на эскроу-счетах средств достиг 31 млрд рублей, что в 2,3 раза выше показателя 2022 года. На 1П2023 обязательств у компании было на 42 млрд, а запасов на 29 млрд.

Если учитывать деньги на эскроу-счетах, то показатель Чистый долг / EBITDA в районе 2,2 на середину прошлого года. Кроме того, отношение FFO к процентным платежам выглядит вполне солидно — 5,5.

Мне нравится Легенда, нравятся их проекты. Но в данный момент мне больше нравится IPO Европлана, так что пока нет свободных средств на Легенду. Впрочем, книга будет 5 апреля, так что, вероятно, бюджет уже будет, посмотрим. Да — да, нет — нет. Выпуск со всех точек зрения интересный, лишь бы купон не уронили. В 17,25% верится очень слабо, конечно.

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