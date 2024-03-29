Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. В марте, к примеру, отсеклись только Диасофт, Новатэк и РГС. Не забываем, что на этот год остаются актуальными прогнозы по дивидендам от экспертов:
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Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивидендный календарь на апрель:
Черкизово GCHE
Купить до: 4 апреля
Реестр: 7 апреля
Дивиденд на акцию: 205,38₽
Дивидендная доходность: 4,33%
Черкизово не очень радует дивдоходностью, но зато платит регулярно вот уже 10 лет.
Группа Позитив POSI
Купить до: 18 апреля
Реестр: 20 апреля
Дивиденд на акцию: 47,3₽
Дивидендная доходность: 1,73%
Позитив выплачивает несколько раз в год, но это всё же компания роста, так что даже суммарные дивиденды не слишком высокие.
ЛСР LSRG
Купить до: 30 апреля
Реестр: 2 мая
Дивиденд на акцию: 100₽
Дивидендная доходность: 10,61%
ЛСР выплатит рекордные дивиденды, хотя дивдоходность не рекордная, в 2015 году была чуть выше.
По апрелю пока что всё, хотя кто-то может и добавиться. Пока ждём, предлагаю на мой телеграм-канал подписаться. Теперь май:
ЦМТ ао/ап WTCM/WTCMP
Купить до: 2 мая
Реестр: 3 мая
Дивиденд на акцию: 0,6868₽
Дивидендная доходность: 4,28% (ао) / 5,74% (ап)
Центр Международной Торговли платит одинаково по обычным и префам, но дивдоходность в привилегированных акциях выше.
Банк Санкт-Петербург ао/ап BSPB/BSPBP
Купить до: 3 мая
Реестр: 6 мая
Дивиденд на акцию: 23,37₽ (ао) / 0,22₽ (ап)
Дивидендная доходность: 6,6% (ао) / 0,37% (ап)
Привилегированные акции Банка СПб не дают преимуществ по дивидендам против обычных, даже с точностью до наоборот. В 100 раз меньше.
Банк Приморье PRMB
Купить до: 3 мая
Реестр: 6 мая
Дивиденд на акцию: 2000₽
Дивидендная доходность: 5,15%
Приморье снова радует дивидендами, но не дивдоходностью. С учётом эпизодических пропусков выплат сложно назвать Банк строго ориентированным на дивиденды.
Лукойл LKOH
Купить до: 6 мая
Реестр: 7 мая
Дивиденд на акцию: 498₽
Дивидендная доходность: 6,7%
Про Лукойл можно ничего не говорить. Да, ожидали дивиденд побольше, но всё равно отлично. Тем более, что от одного из новых владельцев Яндекса будет ещё промежуточный в конце года.
Мосбиржа MOEX
Купить до: 10 мая
Реестр: 13 мая
Дивиденд на акцию: 17,35₽
Дивидендная доходность: 8,11%
Вот уж кому высокая ключевая ставка в радость, так это Мосбирже. Таких дивидендов ещё не бывало, хотя дивдоходность в 2019 году была выше.
Новабев BELU
Купить до: 10 мая
Реестр: 13 мая
Дивиденд на акцию: 225₽
Дивидендная доходность: 3,87%
Первая рыбка пошла. Белуга продолжает радовать. Напомню, что платит она ежеквартально.
Таттелеком TTLK
Купить до: 24 мая
Реестр: 27 мая
Дивиденд на акцию: 0,04887₽
Дивидендная доходность: 4,57%
Дивиденд чуть ниже прошлогоднего, но для Таттелекома результат хороший.
Интер РАО IRAO
Купить до: 31 мая
Реестр: 3 июня
Дивиденд на акцию: 0,325999₽
Дивидендная доходность: 7,98%
Интер лидирует в итальянской Серии А, а Интер РАО хоть и не лидирует по дивдоходности в серии дивидендных выплат, но эта выплата будет рекордной и по сумме, и по доходности для компании.
Кого ещё можно ожидать в апреле–мае: ММК, НЛМК, ФосАгро, МГТС, Куйбышевазот, ТМК, возможно, и кого-то ещё. А вы от кого ждёте дивидендов, котлетеры и туземунщики?
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