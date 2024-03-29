igotosochi
Инвестиции

Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на апрель, а также известные дивиденды на май, а то в апреле дивидендов совсем уж мало. Возможно, ещё появятся, ведь начинается главный дивидендный сезон, когда компании начинают выплачивать финальные годовые дивиденды, у многих из которых нет промежуточных.
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Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть
Photo: Daniel Dan, Unsplash

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. В марте, к примеру, отсеклись только Диасофт, Новатэк и РГС. Не забываем, что на этот год остаются актуальными прогнозы по дивидендам от экспертов:

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Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивидендный календарь на апрель:

Черкизово GCHE

  • Купить до: 4 апреля

  • Реестр: 7 апреля

  • Дивиденд на акцию: 205,38₽

  • Дивидендная доходность: 4,33%

Черкизово не очень радует дивдоходностью, но зато платит регулярно вот уже 10 лет.

Группа Позитив POSI

  • Купить до: 18 апреля

  • Реестр: 20 апреля

  • Дивиденд на акцию: 47,3₽

  • Дивидендная доходность: 1,73%

Позитив выплачивает несколько раз в год, но это всё же компания роста, так что даже суммарные дивиденды не слишком высокие.

ЛСР LSRG

  • Купить до: 30 апреля

  • Реестр: 2 мая

  • Дивиденд на акцию: 100₽

  • Дивидендная доходность: 10,61%

ЛСР выплатит рекордные дивиденды, хотя дивдоходность не рекордная, в 2015 году была чуть выше.

По апрелю пока что всё, хотя кто-то может и добавиться. Пока ждём, предлагаю на мой телеграм-канал подписаться. Теперь май:

ЦМТ ао/ап WTCM/WTCMP

  • Купить до: 2 мая

  • Реестр: 3 мая

  • Дивиденд на акцию: 0,6868₽

  • Дивидендная доходность: 4,28% (ао) / 5,74% (ап)

Центр Международной Торговли платит одинаково по обычным и префам, но дивдоходность в привилегированных акциях выше.

Банк Санкт-Петербург ао/ап BSPB/BSPBP

  • Купить до: 3 мая

  • Реестр: 6 мая

  • Дивиденд на акцию: 23,37₽ (ао) / 0,22₽ (ап)

  • Дивидендная доходность: 6,6% (ао) / 0,37% (ап)

Привилегированные акции Банка СПб не дают преимуществ по дивидендам против обычных, даже с точностью до наоборот. В 100 раз меньше.

Банк Приморье PRMB

  • Купить до: 3 мая

  • Реестр: 6 мая

  • Дивиденд на акцию: 2000₽

  • Дивидендная доходность: 5,15%

Приморье снова радует дивидендами, но не дивдоходностью. С учётом эпизодических пропусков выплат сложно назвать Банк строго ориентированным на дивиденды.

Лукойл LKOH

  • Купить до: 6 мая

  • Реестр: 7 мая

  • Дивиденд на акцию: 498₽

  • Дивидендная доходность: 6,7%

Про Лукойл можно ничего не говорить. Да, ожидали дивиденд побольше, но всё равно отлично. Тем более, что от одного из новых владельцев Яндекса будет ещё промежуточный в конце года.

Мосбиржа MOEX

  • Купить до: 10 мая

  • Реестр: 13 мая

  • Дивиденд на акцию: 17,35₽

  • Дивидендная доходность: 8,11%

Вот уж кому высокая ключевая ставка в радость, так это Мосбирже. Таких дивидендов ещё не бывало, хотя дивдоходность в 2019 году была выше.

Новабев BELU

  • Купить до: 10 мая

  • Реестр: 13 мая

  • Дивиденд на акцию: 225₽

  • Дивидендная доходность: 3,87%

Первая рыбка пошла. Белуга продолжает радовать. Напомню, что платит она ежеквартально.

Таттелеком TTLK

  • Купить до: 24 мая

  • Реестр: 27 мая

  • Дивиденд на акцию: 0,04887₽

  • Дивидендная доходность: 4,57%

Дивиденд чуть ниже прошлогоднего, но для Таттелекома результат хороший.

Интер РАО IRAO

  • Купить до: 31 мая

  • Реестр: 3 июня

  • Дивиденд на акцию: 0,325999₽

  • Дивидендная доходность: 7,98%

Интер лидирует в итальянской Серии А, а Интер РАО хоть и не лидирует по дивдоходности в серии дивидендных выплат, но эта выплата будет рекордной и по сумме, и по доходности для компании.

Кого ещё можно ожидать в апреле–мае: ММК, НЛМК, ФосАгро, МГТС, Куйбышевазот, ТМК, возможно, и кого-то ещё. А вы от кого ждёте дивидендов, котлетеры и туземунщики?

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