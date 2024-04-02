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Инвестиции

Москва и Сочи всё дороже и дороже. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел январь–февраль. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.
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Москва и Сочи всё дороже и дороже. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
Photo: Sergei Shmigelskii, Unsplash

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Сочи уже готовится к летнему сезону, вторичка начала дорожать, ведь в этом году сдать её можно ещё дороже.

Сочи: февраль март

  • Первичка: 404к → 409к (+1,2%)

  • Вторичка: 255к → 277к (+8,6%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву, где своя атмосфера, где нет сезонности, а что есть-то?

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

А есть то, что недвижимость в Москве растёт и растёт в любое время года. Всё, что было недорого, скупили, дешёвого не построили (и не построят). 

Москва: февраль март

  • Первичка: 354к → 357к (+0,8%)

  • Вторичка: 416к → 420к (+0,9%)

В Москве продажи идут достаточно бодро относительно других регионов. Продано 41% площади, не продано 43%, а по 16% площади продажи не начаты. В других регионах продано в среднем около 30–35% площади.

Данные отсюда: https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 295к, на 7к больше февраля, это исторический максимум.

MREDCэто композитный индекс московского рынка недвижимости, рассчитываемый на основании агрегированных данных об ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость одного квадратного метра.

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 151к за метр — новый исторический максимум.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

299к за метр в Москве, +6к за месяц. Обновление исторического максимума. Опережает MREDC на 4к, но надо понимать, что это данные на 1 марта. 

Цены на 19% ниже, чем цены в объявлениях. Примерно такое значение держится всё время моего наблюдения. 

По Краснодарскому краю средний ценник вырос до 174к — стало на +2к дороже.

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПб, Краснодару и решил посмотреть Новороссийск. Цены в объявлениях на первичку и вторичку. 

Объявления

  • Москва: первичка 357к, вторичка 420к

  • Сочи: первичка 409к, вторичка 277к

  • СПб: первичка 251к, вторичка 214к

  • Новороссийск: первичка 193к, вторичка 145к

  • Краснодар: первичка 170к, вторичка 126к

Средний первоначальный взнос по ипотеке вырос до 37,2%

Средний размер первоначального взноса по ипотеке в России в феврале составил 37,2%, посчитали аналитики Домклик. Эта статистика включает только ипотечные сделки Сбербанка

При этом на вторичном рынке первоначальный взнос в среднем составляет 42,9%, а на первичном рынке — 29,5%.

Но оно и понятно. Брать большие суммы по текущим ставкам довольно сложно, зато можно продать гараж, автомобиль и импортный портсигар, чтобы первоначальный взнос был побольше. Ну и не стоит забывать про альтернативные сделки, они сейчас преобладают. Также в качестве причин эксперты называют изменение параметров льготных программ и ужесточение политики ЦБ в части выдачи ипотеки. Поэтому и приходится сначала подкопить (хотя особо хитрые пользуются плечом под названием «потреб»).

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 3,2 млн с июля 2021 (данные за 1 марта), на 1 апреля должно быть почти 3,5 млн. Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 11,74 млн. Месяц назад было 10,81! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора. Ну а пока хватает на 12,53 метра! 

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Март — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

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