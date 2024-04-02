igotosochi
Инвестиции

Снова рост биткоина и индекса. Новые дивиденды, размещения облигаций, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Биткоин и индекс Мосбиржи снова растут после коррекции, рубль стабилен, московская недвижимость вторую неделю подряд не растёт, начинается дивидендный сезон. Прошло IPO Европлана, разместилось много новых выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.
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Снова рост биткоина и индекса. Новые дивиденды, размещения облигаций, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Photo: The New York Public Library, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Курс рубля почти не изменился

Рубль за неделю незначительно укрепился. Курс изменился с 92,79 до 92,48 рубля за доллар.

И так узкий коридор стал после выборов ещё уже. Сегодня курс такой же, как в июле 2023 года. Я в любом случае, продолжаю смотреть на замещайки и юаневые облигации, но в марте я покупал Славянск ЭКО. В апреле посмотрим.

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки.-2

Рост индекса

Индекс после коррекции пошёл вверх с 3 269 до 3 329 пунктов. Долларовый РТС тоже подрос — с 1 111 до 1 135. Значит рост настоящий.

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки.-3

Впереди дивидендный сезон, так что инвесторы не сомневаются в дальнейшем росте.

Дивиденды

На этой неделе отсёкся Новатэк и добавились новые дивиденды: Банк Приморье, Мосбиржа и Таттелеком. Максимальная дивдоходность пока что у ЛСР, ну и у Белуги, если учесть, что у них выплаты каждый квартал.

Ближайшие дивиденды:

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки.-4

Напоминаю о прогнозах по дивидендам на год:

  • 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка (NEW)

  • Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам (NEW)

  • Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

  • Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Март завершился шквалом размещений.

Разместились/собрали заявки: Норникель, замещайки ВТБ, Росагролизинг, Селлер, Сэтл, Окей, Ростелеком, Агротек, Хромос, Джой Мани, РЖД, Сергиевское. Я ни в чём не участвовал, зато участвовал в IPO Европлана, правда мало насыпали.

Также Минфин продолжал проводить аукционы ОФЗ. Я брал 26243.

На очереди: СТМ, Легенда, юаневый Русал, Ульяновская область, Эр-Телеком, Сегежа, Селектел, Гидромашсервис. В Легенде буду участвовать, возможно, возьму Русал. Остальные тоже интересные, надо смотреть параметры. Скоро ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю чуть-чуть вырос с 115,30 до 115,38.

Биткоин снова вверх

Коррекция у биткоина закончилась, начался новый рост. Кто не успел купить по 70, может это сделать. Вот бы по 30 купить ещё;) Мой криптопортфель за неделю снова дорос до 1 400 USD.

Московская недвижимость на максимумах

Средняя цена метра новостроек в Москве остаётся высокой. Символическое снижение на 1 тысячу — с 295 до 294 тысяч рублей за квадрат.

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки.-5

IPO Европлана

Прошло IPO Европлана по верхней границе. SFI в рамках размещения продал инвесторам 15 млн акций на 13,1 млрд. Как и полагается по законам IPO, хорошие компании востребованы, аллокации минимальны. На все маленькие заявки дали по 5 акций, в том числе и на мою. Я подавал на 50 штук. Есть ощущение, что институционалам налили, а физиков покрутили вокруг инвестиционного шланга. Евро — это точно европейский план? Или какой-то другой, надёжный, как швейцарские часы?

Тает лёд

Начался первый этап разморозки. Я собрал всю запрещёнку и подал заявку. Подробнее написал тут.

Что ещё?

  • С 1 апреля замещайки будут торговаться по вечерам. А ещё Мосбиржа допустила запуск круглосуточных торговых сессий. Прям как казино 24/7.

  • Минпромторг подал в суд на X5, запустив процедуру принудительной редомициляции.

  • Я посчитал пассивный доход своих инвестиций. Более 29 000 в месяц.

  • Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет. Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный прирост за год.

  • Префы СНГ обновили истхай. Акции соцсети Трампа полетели вверх после IPO. Акционеры кипрской Headhunter одобрили переезд в Россию.

  • Страна Девелопмент сообщила о планах провести IPO в 2025 году. Ещё один прораб на бирже. А Самолёт заложил в бюджет 2024 года ₽5 млрд на выплату дивидендов. Сейчас на Мосбирже торгуются акции четырех застройщиков — Эталон, ЛСР, ПИК и Самолёт.

  • CommEX F.

  • Запуск ETF на Ethereum остается под вопросом.

  • Ну и главный прекол. Минпромторг заявил о необходимости майнинга на российском оборудовании.

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