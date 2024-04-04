Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС

Дивидендный сезон начинается, а значит котлетеры и туземунщики готовят котлеты к дивидендному туземуну. Спасибо экспертам из БКС, которые обновили свои прогнозы и посчитали, какие акции могут оказаться лучше других. Смотрим, изучаем, соглашаемся или не соглашаемся.

Не лишним будет вспомнить, что рекомендовали БКС и другие эксперты ранее:

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Сургутнефтегаз-ап

Ожидаемый дивиденд: 11,2₽

Ожидаемая дивдоходность: 18%

Эксперты БКС рассчитывают на 11,2 рубля или 18% дивдоходности, но оговариваются, что за 2024 год Сургут выплатит, скорее всего, значительно меньше — порядка 6,3 рубля на акцию. Обычные акции СНГ покупать не рекомендуют. Не уверен, что сейчас префы СНГ стоит покупать — дороговато, дивиденды уже там учтены.

МТС

Ожидаемый дивиденд: 36₽

Ожидаемая дивдоходность: 12,16%

Несмотря на высокую долговую нагрузку (приходится её обслуживать по высоким ставкам), МТС может выплатить до 36 рублей на акцию, дивдоходность более 12%. Также не стоит забывать про IPO МТС Банка, которое должно поддержать котировки МТС. Известная дивидендная корова, что тут ещё добавить, но долги очень уж большие. На их покрытие идут большие деньги.

Транснефть

Ожидаемый дивиденд: 186₽

Ожидаемая дивдоходность: 11,5%

После сплита акции Транснефти могут позволить уже все. Хорошая дивидендная история подогревает интерес, хотя цена акций уже довольно высокая. Ожидают около 186 рублей или 11,5% дивдоходности. Кроме того, есть вероятность, что с Транснефти попытаются стрясти в бюджет более 50% чистой прибыли, но в БКС её оценивают как крайне низкую.

Сбербанк

Ожидаемый дивиденд: 33,9₽

Ожидаемая дивдоходность: 11,5%

Что за топ без машины по генерации кэша? Естественно, все любят зелёный банк, верят в него и ждут дивиденды. Секта свидетелей «Сбер по 300» переквалифицируется в секту свидетелей «Сбер по 400». Ну а что, вполне вероятно, что это рано или поздно произойдт. Греф знает, что он делает. У меня в портфеле Сбер на первом месте по доле.

Северсталь

Дивиденд: 191,51₽

Дивдоходность: 10,7%

Первая акция в подборке, по которой уже объявлены дивиденды. А ведь тут мог бы быть Лукойл, который в этом году суммарно заплатит побольше. У Северстали сильные рыночные позиции, высокая рентабельность и солидный свободный денежный поток, но цена уже тоже довольно злая для покупки.

Группа ЛСР

Дивиденд: 100₽

Дивдоходность: 10,6%

Вторая акция в подборке, по которой объявлены дивиденды. 100 рублей на акцию — отлично, новый рекорд. Лично я стараюсь в эти бумаги не лезть из-за мутного корпоративного управления, а из всех строителей у меня есть только Самолёт. Но дивиденды-то у ЛСР стабильные, правда БКС отмечает, что из-за фокуса на премиум проблемки у них могут быть по продажам.

Как вам такой топ-6, котлетеры и туземунщики? Согласны или добавили/заменили бы какие-то акции?

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