«Мы домой летим». Принудительная редомициляция X5

Плотненько в наш лексикон вошло слово «редомициляция» — смена юрисдикции компании с сохранением всех её бизнес-структур. Но вот принудительная её разновидность — штука довольно новая.

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Ой, а что случилось?

Схема простая. Включение X5 в список экономически значимых организаций → Минпромторг подаёт в суд на материнскую компанию из Нидерландов X5 Retail Group → её лишают права владения супермаркетами → российская дочка a.k.a. православный и скрепный Икс 5 становится не дочкой, а полноценным владельцем → X5 Retail Group лишается прав → расписки меняются на акции, дивиденды льются рекой, инвесторы подставляют под них вёдра и тазики. Пока что тазики лучше подставлять под другие дивидендные акции, по которым дивиденды уже не за горизонтом.

Икс 5 (корпоративный центр) — это дочка нидерландской X5 Retail Group. Они и управляют всеми магазинами: Пятёрочка, Перекрёсток, Чижик, Красный Яр и Слата. Ну и не только ими, ещё всеми своими складами и логистическими организациями.

Что же делать, что же делать?

Нужно ли что-то делать самим инвесторам? Нет, всё пройдёт само собой. В случае удовлетворения иска акции нидерландской X5 Retail Group будут распределены между инвесторами и конечными собственниками компании. Дочерняя компания будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Московской бирже.

Сроки, в которые это может произойти, довольно сжатые, думаю, что на это потребуется не более двух месяцев, но история может растянуться и на полгода. Тут вообще забавно, как происходит включение в список экономически значимых организаций. Сама организация-то на это не может повлиять, просто это происходит — и точка. Вжух, и редомициляция. Не совсем понятно, будет ли дробление акций, ведь сейчас в одной расписке четверть акции. Полагаю, что да, но вопрос открыт.

После переезда уйдут риски владения расписками, компания сможет выплачивать дивиденды, многие инвесторы типа меня захотят купить акции. Я имею в виду то, что расписки-то накладывают ряд ограничений, поэтому у меня их и не было. Может случиться навес нерезидентов, но это, как мы видим, не означает падения цен.

Меня, конечно же, смущает то, что расписки сейчас если не на максимумах, то рядом, а сама компания супер. Но купить их всё равно нельзя. Мосбиржа с 5 апреля останавливает торги расписками X5 Group в связи с иском Минпромторга. Последним днём для сделок в режиме T+1, в котором торгуют частные инвесторы, было 3 апреля, а для профучастников — 4 апреля.

Дивиденды

Аналитики БКС подсчитали, что при выплате 50–100% чистой прибыли за 2023 год дивидендная доходность составит 5–11%. В последний раз X5 распределяла дивиденды за девять месяцев 2021 года — тогда акционеры получили по 73,65 рубля на каждую расписку. А если компания выплатит ещё и часть средств, скопившихся на балансе за все то время, что дивиденды стоят на паузе, доходность составит уже 20%. Но это пока вилами по воде. В любом случае, после переезда я уже буду думать о том, чтобы добавить Икс 5 в свой портфель.

Кто следующий?

А кто угодно из тех, кто может оказаться экономически значимыми, у кого на бирже расписки, а не акции (Окей, Озон, Русагро, например). Или это чёткий такой сигнал для всех остальных, что пора домой, и если не сами, то помогут. С заботой об инвесторах, так сказать.

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