igotosochi
Инвестиции

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Пока рубль притаился, крипта потихоньку откатывается и готовится в новым штурмам. К новым штурмам готовится и московская первичка, эксперты говорят, что цены взлетят на 20%! Начинается дивидендный сезон, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.
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Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Photo: bruce mars, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль притаился

Рубль за неделю будто бы замер в ожидании. Курс изменился с 92,48 до 92,50 рубля за доллар.

Возможно, это затишье перед бурей. А может просто все забыли про грязную зеленую бумажку. Я планирую продолжать пополнять валютную позицию через замещающие и юаневые облигации, впереди новый выпуск Русала в юанях.

Индекс продолжает ралли

Индекс прошёл важную отметку в 3300 и продолжил рост, изменение за неделю с 3 329 до 3 398 пунктов. Долларовый РТС тоже подрос — с 1 135 до 1 156. Рост настоящий, не из-за курса доллара.

Период отчётностей закончился, начинается дивидендный сезон, так что инвесторы не сомневаются в дальнейшем росте.

Дивиденды

На этой неделе отсеклось Черкизово, а добавились дивиденды от КуйбышевАзота. Дивдоходность скромная, чуть больше 2%. Из тяжеловесов на ближайшем горизонте дивиденды Лукойла, значительная часть которых вернётся в рынок. Также рынок ожидает решения по дивидендам от Сбера. Пока нет.

Ближайшие дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Апрель начался не менее активно, чем март. Тут-тук, инвесторы, дайте деняк.

Разместились/собрали заявки: СТМ, Газпром-Капитал, Эр-Телеком, ВЭБ и другие. Размещение Легенды перенесли. Я как раз её планировал брать. Штош. Пока в ликвидности.

На очереди: Сегежа, ГПБ, Селектел, юаневый Русал, Ульяновская область, Гидромашсервис, ПКТ, Контрол Лизинг, Интерлизинг, Дарс, Балтийский лизинг. Прям много интересного, обязательно буду участвовать в чём-то из этого. Скоро ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю снова подупал c 115,38 до 114,37. Новый минимум и возможность фиксировать в длинных ОФЗ доходность 13,5+% на 10–15 лет. Риторика ЦБ о ставке как бы намекает, что это ещё не конец.

Биткоин на чиле

Может показаться или не показаться, что в биткоине консолидация вокруг уровня в 68к, а именно прошлого истхая. Да и новый недалеко ушёл на самом деле. Мой криптопортфель за неделю снова упал до 1 350 USD. Планирую пополнить в апреле на 50 долларов, пока биткоин на чиле и не растёт.

Московская недвижимость будет дорожать

Средняя цена метра новостроек в Москве остаётся на том же уровне — 194к за метр. Эксперты говорят о росте спроса на новостройки во втором квартале в связи с завершением программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года. Спрос на покупку новостроек в Старой Москве во втором квартале может вырасти на 50% относительно первого квартала, что приведёт к повышению цен в среднем на 10–15%.

IPO-парад

Прошло IPO Европлана, теперь новое — IPO Займера, микрофинансовой организации, лидирующей на рынке с 6%. Я участвовать не планирую, так что просто понаблюдаю. Говорят, что институционалам дадут более половины, остальное поделят между физиками. Возможно, будет большая переподписка и низкая аллокация. В ближайшее время ещё какие-то IPO анонсируют, ждём.

Что ещё?

  • X5 в ожидании принудительной редомициляции перестал торговаться на бирже.

  • На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные ОФЗ — SBLB от Сбера.

  • МТС Банк может быть оценён в 100–110 млрд при оценке капитала за 2024 год на уровне Сбербанка и Совкомбанка. IPO может состояться уже совсем скоро (или не совсем скоро).

  • Цена нефти Brent превысила 91 доллар впервые за полгода. Цена золота превысила 2300 долларов за унцию и обновила истхай. Продолжают дорожать медь и кофе.

  • С 8 апреля акции Норникеля будут торговаться в 100 раз дешевле в результате сплита.

  • Аэрофлот полетел на отличной отчётности.

  • Минфин размещал пятилетние ОФЗ с рекордной доходностью. Но мне больше интересны длинные выпуски.

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