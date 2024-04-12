Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам

Здравствуйте, вы из секты свидетелей дивидендов от нефтяных компаний? Господа и дамы из Финам тоже. Аналитики считают, что нефтегазовый сектор в ближайший год принесёт инвесторам наибольшую дивидендную доходность. Среди фаворитов 6 нефтяников, 2 транспортировщика нефти, МТС и, барабанная дробь… Газпром.

Напоминаю о том, что есть и другие мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС (NEW)

5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка (NEW)

Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

В Финаме посчитали, какая будет доходность, если покупать акции по текущим ценам. Доходности, конечно же, потенциальные, ведь никто точно не может быть уверенным в том, что дивиденды будут, и уж тем более будут указанными ниже. Погнали смотреть!

Сургутнефтегаз-ап

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽11,8.

Доходность по текущим ценам: 17,7%.

Добывает нефть.

Татнефть

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽115.

Доходность — 16,2%.

Добывает нефть.

Газпром нефть

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽105,1.

Доходность — 13,7%.

Добывает нефть.

Лукойл

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽1060.

Доходность — 13,7%.

Добывает нефть.

Совкомфлот

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽16,9.

Доходность — 12,9%.

Транспортирует нефть.

Газпром

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽20.

Доходность — 12,3%.

Добывает газ и дивиденды от Газпром нефти.

МТС

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽35.

Доходность — 11,6%.

Не добывает нефть. Или мы чего-то не знаем.

Транснефть-ап

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽191.

Доходность — 11,6%.

Транспортирует нефть.

Роснефть

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽66.

Доходность — 11,4%.

Добывает нефть.

Башнефть-ап

Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽249,7.

Доходность — 11,1%.

Добывает нефть.

«Статус дивидендного супергероя сохраняется за нефтегазовым сектором», — пишут аналитики, хотя и отмечают, что экспорт в Индию осложняется санкциями, беспилотники стали постоянной угрозой для НПЗ, а российская нефть торгуется с дисконтом. Но в рублях цены высокие. Так что дивиденды будут — и точка.

Если с нефтяниками всё более-менее понятно, что думаете про Газпром, котлетеры и туземунщики? Да и про МТС с его долгами, но с IPO Банка тоже есть неоднозначные мнения.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.