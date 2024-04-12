Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам

Напоминаю о том, что есть и другие мнения экспертов по дивидендам, смотрите:
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Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.
В Финаме посчитали, какая будет доходность, если покупать акции по текущим ценам. Доходности, конечно же, потенциальные, ведь никто точно не может быть уверенным в том, что дивиденды будут, и уж тем более будут указанными ниже. Погнали смотреть!
Сургутнефтегаз-ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽11,8.
Доходность по текущим ценам: 17,7%.
Добывает нефть.
Татнефть
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽115.
Доходность — 16,2%.
Добывает нефть.
Газпром нефть
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽105,1.
Доходность — 13,7%.
Добывает нефть.
Лукойл
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽1060.
Доходность — 13,7%.
Добывает нефть.
Совкомфлот
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽16,9.
Доходность — 12,9%.
Транспортирует нефть.
Газпром
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽20.
Доходность — 12,3%.
Добывает газ и дивиденды от Газпром нефти.
МТС
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽35.
Доходность — 11,6%.
Не добывает нефть. Или мы чего-то не знаем.
Транснефть-ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽191.
Доходность — 11,6%.
Транспортирует нефть.
Роснефть
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽66.
Доходность — 11,4%.
Добывает нефть.
Башнефть-ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽249,7.
Доходность — 11,1%.
Добывает нефть.
«Статус дивидендного супергероя сохраняется за нефтегазовым сектором», — пишут аналитики, хотя и отмечают, что экспорт в Индию осложняется санкциями, беспилотники стали постоянной угрозой для НПЗ, а российская нефть торгуется с дисконтом. Но в рублях цены высокие. Так что дивиденды будут — и точка.
Если с нефтяниками всё более-менее понятно, что думаете про Газпром, котлетеры и туземунщики? Да и про МТС с его долгами, но с IPO Банка тоже есть неоднозначные мнения.
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Комментарии2
Оптимистичненько)
особенно по газпрому)