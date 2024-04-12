igotosochi
Инвестиции

Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам

Здравствуйте, вы из секты свидетелей дивидендов от нефтяных компаний? Господа и дамы из Финам тоже. Аналитики считают, что нефтегазовый сектор в ближайший год принесёт инвесторам наибольшую дивидендную доходность. Среди фаворитов 6 нефтяников, 2 транспортировщика нефти, МТС и, барабанная дробь… Газпром.
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Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам
Photo: Markus Spiske, Unsplash

Напоминаю о том, что есть и другие мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

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Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

В Финаме посчитали, какая будет доходность, если покупать акции по текущим ценам. Доходности, конечно же, потенциальные, ведь никто точно не может быть уверенным в том, что дивиденды будут, и уж тем более будут указанными ниже. Погнали смотреть!

Сургутнефтегаз-ап

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽11,8.

  • Доходность по текущим ценам: 17,7%.

  • Добывает нефть.

Татнефть

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽115.

  • Доходность — 16,2%.

  • Добывает нефть.

Газпром нефть

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽105,1.

  • Доходность — 13,7%.

  • Добывает нефть.

Лукойл

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽1060.

  • Доходность — 13,7%.

  • Добывает нефть.

Совкомфлот

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽16,9.

  • Доходность — 12,9%.

  • Транспортирует нефть.

Газпром

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽20.

  • Доходность — 12,3%.

  • Добывает газ и дивиденды от Газпром нефти.

МТС

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽35.

  • Доходность — 11,6%.

  • Не добывает нефть. Или мы чего-то не знаем.

Транснефть-ап

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽191.

  • Доходность — 11,6%.

  • Транспортирует нефть.

Роснефть

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽66.

  • Доходность — 11,4%.

  • Добывает нефть.

Башнефть-ап

  • Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев: ₽249,7.

  • Доходность — 11,1%.

  • Добывает нефть.

«Статус дивидендного супергероя сохраняется за нефтегазовым сектором», — пишут аналитики, хотя и отмечают, что экспорт в Индию осложняется санкциями, беспилотники стали постоянной угрозой для НПЗ, а российская нефть торгуется с дисконтом. Но в рублях цены высокие. Так что дивиденды будут — и точка.

Если с нефтяниками всё более-менее понятно, что думаете про Газпром, котлетеры и туземунщики? Да и про МТС с его долгами, но с IPO Банка тоже есть неоднозначные мнения.

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igotosochi
Инвестиции

Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам

Здравствуйте, вы из секты свидетелей дивидендов от нефтяных компаний? Господа и дамы из Финам тоже. Аналитики считают, что нефтегазовый сектор в ближайший год принесёт инвесторам наибольшую дивидендную доходность. Среди фаворитов 6 нефтяников, 2 транспортировщика нефти, МТС и, барабанная дробь… Газпром.

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