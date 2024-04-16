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igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Газпром нефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпром нефти

Первое правило дивидендного клуба: если нефть не приносит дивидендов, то это не нефть. Снова смотрим дивидендные акции РФ, которые похожи на билет в счастливую жизнь на личном острове. Продолжаю рубрику дивидендных разборов акций РФ обзором Газпром нефти — очередного дивидендного тяжеловеса нашего рынка.
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Где дивиденды, Газпром нефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпром нефти
Фото: Газпром нефть

Уже смотрели: Северсталь и Лукойл. Теперь смотрим бастарда Газпрома, бывшую Сибнефть с тикером SIBN, историю дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

Не только Газпром нефть радует дивидендами, вот актуальные прогнозы по дивидендам на этот год:

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Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Дивидендная политика

Положением о дивидендной политике Газпром нефти закреплён целевой размер дивидендных выплат по акциям — не менее 50% от Чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО с учётом корректировок.

Кроме того, в политике прописано, что компания за сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров. Также Газпром нефть настроена на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации.

Стоит иметь в виду, что материнской компании, а именно Газпрому, нужны деньги, так что ГПН может выплачивать более 50% Чистой прибыли. В прошлый раз было 75%, вполне возможно, что и дальше нефтяные будут выручать газовых.

История дивидендов

Газпром нефть радует уважаемых дивидендами ежегодно, хотя и встречались неудачные годы, например, 0,34% в 2016 или 2,6% в 2010. Но это скорее исключение из правил. Дивидендная история начинается в 2005 году (13,91 рубля), а в 2023 году выплаты составили солидные 95,1 рубля. Индекс стабильности дивидендов DSI – 0,71/1.

Дивдоходность за последние 10 лет (2014–2023): 6,55%, 5,22%, 0,34%, 9,55%, 7,73%, 6,21%, 7,17%, 9,42%, 17,58%, 11,22%.

Средняя доходность за 10 лет: 8,1%.

У Лукойла, например, средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,22%, а у Северстали вышло аж 9,47%.

Эксперты прогнозируют в 2024 году от 12,5% или 95 рублей на акцию. Никто не сомневается в том, что дивиденды выплатят, и довольно высокие.

Ближайшие дивиденды

Дивиденды ещё не объявлены, но выплачиваются они в последнее время в июле и в декабре. В июле будет малая часть (последний квартал 2023), а основные выплаты будут в декабре (за 3 квартала 2024).

Последний отчёт

Как раз готов отчёт за 2023 год, правда не весь, а выжимка.

  • выручка за 2023 год составила 3,5 трлн рублей — рост на 3,2% к уровню 2022 года;

  • Чистая прибыль составила 641 млрд, сократившись на 14,7%. Динамика показателя обусловлена изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки.

  • Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) составил 1319 млрд.

  • Компания получила в 2023 году значительный свободный денежный поток в размере 400,5 млрд рублей.

Результаты отличные, но всё ли будет дальше так же круто? ГПН ожидает снижения объёмов нефтепереработки, а также повышения амортизационных отчислений. При этом, скорее всего, дивиденды будут выплачиваться повышенные, так что то на то и получится, что доходность останется примерно на том же уровне.

Дивидендным драйвером будет материнская компания, а также важно, какими будут цены на нефть. Пока они будут высокими, ГПН будет много зарабатывать. Если вдруг цены на нефть будут низкими (не особо верится в ближайшее время), будет возможность купить акции подешевле.

Газпром нефть — отличный выбор, но, на мой взгляд, не самый лучший среди нефтяников. Считаю, что Лукойл и Роснефть на данный момент поинтереснее, но кто же знает, кто знает. В любом случае, нефтеакции — это хорошая валютная диверсификация, ведь нефть продают за валюту.

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igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Газпром нефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпром нефти

Первое правило дивидендного клуба: если нефть не приносит дивидендов, то это не нефть. Снова смотрим дивидендные акции РФ, которые похожи на билет в счастливую жизнь на личном острове. Продолжаю рубрику дивидендных разборов акций РФ обзором Газпром нефти — очередного дивидендного тяжеловеса нашего рынка.

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