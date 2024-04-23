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igotosochi
Инвестиции

Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год

Аналитики из Sber CIB не только любят богатеть на дивидендах, но и регулярно отбирают лучшие дивидендные акции из всего того разнообразия. Встречаем обновлённую подборку от них. Как думаете, Сбер включил в неё акции Сбера? А Сургутнефтегаз-ап, о которых только и разговоров? Погнали смотреть!
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Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год
Фото: ТАСС / Усманов Замир

Ладно-ладно, скажу сразу, что акции Сбера на месте! А вот среди новичков оказались Глобалтранс, НЛМК, только-только объявивший дивиденды (ну наконец-то!), а также два медцентра.

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Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну а теперь — к списку из 10 лучших дивидендных акций по мнению Sber CIB.

Globaltrans GLTR (NEW)

  • Ожидаемая дивдоходность в 2024 году: 25%

В марте 2024 года Globaltrans переехал с Кипра в Абу Даби, в связи с этим SberCIB полагает, что теперь компания решит вопрос с дивидендными выплатами. С учётом отложенных дивидендов аж 25% — но тут за два года, и то не факт. Разговоры про эти дивиденды ходят уже давно. Что интересно, на первом месте не СНГ-ап. Его и дальше нет.

Магнит MGNT

  • Ожидаемая дивдоходность: 17,3%

Магнит показывает отличные финансовые результаты, практически как X5, да ещё и возобновил выплату дивидендов, так что можно не сомневаться в том, что эта дивидендная история будет хорошей на ближайшее время.

НЛМК NLMK (NEW)

  • Ожидаемая дивдоходность: 15,3%

Два года НЛМК не выплачивал дивиденды, и вот наконец-то объявил их. Впрочем, их очень даже ждали. Аналитики Сбера полагают, что это ещё цветочки, настоящие ягодки будут потом, да такие, что инвесторы устанут подставлять тазики под дивиденды. Кстати, скоро про НЛМК будет дивидендный разбор в канале.

ЕвроМедЦентр GEMC (NEW)

  • Ожидаемая дивдоходность: 14,5%

Здесь ожидания также связаны с прошедшей редомициляцией с Кипра в САР на остров Октябрьский в Калининградской области.

Мать и дитя MDMG (NEW)

  • Ожидаемая дивдоходность: 14,2%

И эти ребята тоже должны редомицилироваться, но во втором квартале 2024 года. Как и в ЕМЦ с Глобалтрансом, накопительный эффект и двузначная дивдоходность.

Северсталь CHMF

  • Ожидаемая дивдоходность: 13,7%

У Северстали история аналогична НЛМК. Лично мне Северсталь нравится чуть больше, но обе компании сильные и интересные. Подробный обзор дивидендов Северстали читайте тут.

Совкомфлот FLOT

  • Ожидаемая дивдоходность: 13,4%

Пока есть нефть, которую нужно перевозить по морю, Совкомфлот будет хорошо работать и много зарабатывать.

Лукойл LKOH

  • Ожидаемая дивдоходность: 12,4%

Дивидендные короли на Мосбирже — и точка. Вот тут был подробный обзор.

Транснефть TRNFP

  • Ожидаемая дивдоходность: 11,9%

Нефтеносная система, так сказать, обеспечивает транспортировку нефти и дивидендов в карманы инвесторов. После сплита богатеть вместе с компанией могут себе позволить практически все.

Сбербанк SBER, SBERP

  • Ожидаемая дивдоходность: 11,1%

Себя, любимых, не могли не внести в список лучших. Ну и правильно, зелёная кэш-машина снабжает своих любимых инвесторов деньгами во имя богатства. Спасибо всем, кто берёт кредиты в крупнейшем банке России, мы вас любим.

Кого убрали?

Аналитики Сбера решили убрать из топа акции ЛСР, Татнефти и Эталона — давайдосвидания.

Выбор котлетеров и туземунщиков

Лично мне история с разовыми повышенными дивидендами после редомициляции Глобалтранса и клиник не сильно близки, тем более, что их история не то чтобы вау, так что я больше топлю за стабильных любителей радовать инвесторов дивидендами. А вот Магнит, НЛМК, Северсталь, Лукойл, Транснефть и Совкомфлот со Сбером — попсовые дивидендные идеи. То, что нужно. А вы что думаете, котлетеры и туземунщики?

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