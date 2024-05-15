Где дивиденды, НЛМК? История, доходность, дивидендная политика и перспективы НЛМК

Ходят слухи, что в одном из котлов НЛМК утопили прообраз Терминатора, отмечая очередную выплату дивидендов, ведь если не богатеть, то зачем вот это вот всё. Продолжаю серию дивидендных разборов, и сегодня наш клиент — Новолипецкий Металлургический Комбинат — второй металлург, возобновивший дивидендные выплаты в 2024 году.

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл и Газпром нефть. Теперь разберём НЛМК, историю его дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

НЛМК вслед за Северсталью вернулся к выплате дивидендов, но он такой не один, вот актуальные прогнозы по дивидендам на этот год:

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Дивидендная политика

Дивиденды НЛМК выплачиваются из чистой прибыли, определенной на основе МСФО.

Дивидендные выплаты определяются следующим образом:

если коэффициент Чистый долг/EBITDA меньше 1, выплаты должны быть эквивалентны или выше 100% свободного денежного потока, рассчитанного на основе МСФО за соответствующий отчётный период;

если коэффициент Чистый долг/EBITDA выше 1, выплаты должны быть эквивалентны или выше 50% свободного денежного потока, рассчитанного на МСФО за соответствующий отчётный период.

Выплата дивидендов должна производиться ежегодно, при этом НЛМК стремится выплачивать промежуточные дивиденды на ежеквартальной основе при условии, что его текущее финансовое положение является стабильным.

История дивидендов

До 2022 года НЛМК старался радовать инвесторов как можно чаще и выплачивал дивиденды минимум 2 раза в год (максимум 4). Дата основания компании — далёкий 1934 год, а дивидендную историю можно отследить с 2002 года. На сегодняшний день индекс стабильности дивидендов DSI – 0,64.

Дивдоходность за последние 10 лет (2014–2023): 3,00%, 5,67%, 9,02%, 10,71%, 11,9%, 14,02%, 12,35%, 17,23%, 0%, 0%.

Средняя доходность за 10 лет: 8,39%.

Несмотря на два пропуска, среднее значение довольно высокое. Для сравнения: у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%

Ближайшие дивиденды

Компания вернулась к дивидендам после двухлетнего перерыва, последняя выплата была в 2021 году. За 2023 год дивы уже объявлены, доходность составит 11,15% или 25,43 рубля на акцию. Купить до 24 мая, реестр 27 мая.

Последний отчёт

Буквально на днях компания представила отчёт за 2023 год по МСФО.

Выручка за 2023 год составила 933,4 млрд — рост на 3,6% к уровню 2022 года, а в 2021 выручка была немного выше — 1,03 трлн.

Чистая прибыль за 2023 год достигла 209,3 млрд, увеличившись на 25,7%. 59,8 млрд пришлось на прибыль от прекращённой деятельности. Прибыль от продолжающейся деятельности за 2023 год составила 149,5 млрд, что на 7% ниже значения 2022 года — 160,8 млрд (343,1 в 2021 году).

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) за 2023 год составила 271,3 млрд, увеличившись на 10%.

Рентабельность по EBITDA составила 29%.

Общий долг группы за 2023 год сократился на 44,7% до 92,2 млрд (166,8 млрд в 2022).

Нераспределённая прибыль прошлых лет, возможная к распределению акционерам, по состоянию на конец 2023 составляла 673,4 млрд.

Производство стали в России за 2023 год приблизилось к рекордным показателям 2021 года, достигнув уровня в 75,8 млн тонн. Благодаря росту внутреннего рынка отечественные металлургические компании смогли сократить долг, нарастить объемы денежных средств на счетах, а НЛМК и Северсталь после длительного перерыва даже анонсировали выплату дивидендов.

НЛМК направил на выплату дивидендов за 2023 год сгенерированный свободный денежный поток за 2022 год (он составил 157 млрд рублей), оставив нераспределённым свободный денежный поток за 2023 год (он составил 184 млрд рублей). По данным ГПБ, это может означать дополнительные 30 рублей на акцию в виде дивидендов, обеспечив тем самым совокупную текущую дивидендную доходность на уровне 24%.

Казалось бы, всё круто, но не совсем. Во-первых, акции НЛМК торгуются довольно дорого, при этом НЛМК один из наиболее чувствительных металлургов к введению экспортных пошлин, которые действуют до конца 2024. Во-вторых, у компании сокращается прибыль от продолжающейся деятельности. Это может отразиться на прибыли негативно, вот и на дивидендах тоже. Впрочем, рыночная конъюнктура может измениться в любой момент. Что касается меня, то мне больше нравится Северсталь.

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