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igotosochi
Инвестиции

Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на май, ведь что? Ведь дивидендный сезон в самом разгаре, вот что. Компании объявляют и выплачивают годовые дивы за весь 2023 год, а также некоторые компании платят за первый квартал 2024.
Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть
Photo: micheile henderson, Unsplash

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Не забываем, что на этот год остаются актуальными прогнозы по дивидендам от экспертов:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивидендный календарь на май:

ЛСР LSRG

  • Купить до: 30 апреля

  • Реестр: 2 мая

  • Дивиденд на акцию: 100₽

  • Дивидендная доходность: 10,61%

ЛСР выплатит рекордные дивиденды, хотя дивдоходность не рекордная, в 2015 году была чуть выше.

ЦМТ ао/ап WTCM/WTCMP

  • Купить до: 2 мая

  • Реестр: 3 мая

  • Дивиденд на акцию: 0,6868₽

  • Дивидендная доходность: 4,28% (ао) / 5,74% (ап)

Центр Международной Торговли платит одинаково по обычным и префам, но дивдоходность в привилегированных акциях выше.

Банк Санкт-Петербург ао/ап BSPB/BSPBP

  • Купить до: 3 мая

  • Реестр: 6 мая

  • Дивиденд на акцию: 23,37₽ (ао) / 0,22₽ (ап)

  • Дивидендная доходность: 6,6% (ао) / 0,37% (ап)

Привилегированные акции Банка СПб не дают преимуществ по дивидендам против обычных, даже с точностью до наоборот. В 100 раз меньше.

Пока ждём дивиденды, предлагаю на мой телеграм-канал подписаться.

Банк Приморье PRMB

  • Купить до: 3 мая

  • Реестр: 6 мая

  • Дивиденд на акцию: 2000₽

  • Дивидендная доходность: 5,15%

Приморье снова радует дивидендами, но не дивдоходностью. С учётом эпизодических пропусков выплат сложно назвать Банк строго ориентированным на дивиденды.

Лукойл LKOH

  • Купить до: 6 мая

  • Реестр: 7 мая

  • Дивиденд на акцию: 498₽

  • Дивидендная доходность: 6,7%

Про Лукойл можно ничего не говорить. Да, ожидали дивиденд побольше, но всё равно отлично. Тем более, что от одного из новых владельцев Яндекса будет ещё промежуточный в конце года.

ЛЭСК LPSB

  • Купить до: 7 мая

  • Реестр: 8 мая

  • Дивиденд на акцию: 16₽

  • Дивидендная доходность: 11,43%

Никогда не платил, а тут вдруг заплатит. Просто праздник жизни какой-то от липецких энергетиков.

Мосбиржа MOEX

  • Купить до: 10 мая

  • Реестр: 13 мая

  • Дивиденд на акцию: 17,35₽

  • Дивидендная доходность: 8,11%

Вот уж кому высокая ключевая ставка в радость, так это Мосбирже. Таких дивидендов ещё не бывало, хотя дивдоходность в 2019 году была выше.

Новабев BELU

  • Купить до: 10 мая

  • Реестр: 13 мая

  • Дивиденд на акцию: 225₽

  • Дивидендная доходность: 3,87%

Первая рыбка пошла. Белуга продолжает радовать. Напомню, что платит она ежеквартально.

Акрон AKRN

  • Купить до: 16 мая

  • Реестр: 19 мая

  • Дивиденд на акцию: 427₽

  • Дивидендная доходность: 2,51%

Ну что тут можно сказать? Лучше, чем ничего.

Пермэнергосбыт ао/ап PMSB/PMSBP

  • Купить до: 23 мая

  • Реестр: 26 мая

  • Дивиденд на акцию: 28,4₽

  • Дивидендная доходность: 10,36% (ао) / 10,2% (ап)

Пермяки радуют рекордными дивидендами. И, что важно, платят регулярно.

Позитив POSI

  • Купить до: 23 мая

  • Реестр: 24 мая

  • Дивиденд на акцию: 51,89₽

  • Дивидендная доходность: 1,82%

Не смотрите на низкую доходность, ведь Позитив платит несколько раз в год. Без негатива.

НЛМК NLMK

  • Купить до: 24 мая

  • Реестр: 27 мая

  • Дивиденд на акцию: 25,43₽

  • Дивидендная доходность: 11,13%

Возвращение липецкой дивидендной легенды. Вслед за Северсталью вернулись к выплатам, но заплатят даже раньше.

Таттелеком TTLK

  • Купить до: 24 мая

  • Реестр: 27 мая

  • Дивиденд на акцию: 0,04887₽

  • Дивидендная доходность: 4,57%

Дивиденд чуть ниже прошлогоднего, но для Таттелекома результат хороший.

КуйбышевАзот ао/ап KAZT/KAZTP

  • Купить до: 24 мая

  • Реестр: 27 мая

  • Дивиденд на акцию: 15₽

  • Дивидендная доходность: 2,31% (оа) / 2,2 (ап)

Доходность такая грустная, что лучше уж азотного пивка купить.

ЧКПЗ CHKZ

  • Купить до: 24 мая

  • Реестр: 27 мая

  • Дивиденд на акцию: 437₽

  • Дивидендная доходность: 1,64%

Выбор гурманов. Дивиденды рекордные, но доходность слабая.

Росбанк ROSB

  • Купить до: 24 мая

  • Реестр: 27 мая

  • Дивиденд на акцию: 2,9₽

  • Дивидендная доходность: 2,27%

Второй год подряд Росбанк выплачивает небольшие дивиденды.

НПО Наука NAUK

  • Купить до: 27 мая

  • Реестр: 28 мая

  • Дивиденд на акцию: 7,2₽

  • Дивидендная доходность: 1%

Ставшие уже традиционными микродивиденды от Науки тоже на любителя.

РосДорБанк RDRB

  • Купить до: 27 мая

  • Реестр: 28 мая

  • Дивиденд на акцию: 15,85₽

  • Дивидендная доходность: 7,58%

РосДорБанк из года в год увеличивает выплаты, в этот раз дивиденды вполне ощутимые.

Авангард AVAN

  • Купить до: 28 мая

  • Реестр: 29 мая

  • Дивиденд на акцию: 33,46₽

  • Дивидендная доходность: 3,47%

Авангард продолжает бомбить дивидендами, первый пошёл. Впрочем, не факт, что в этом году будет суммарно так же круто, как в 2023 (было 14% суммарно).

Алроса ALRS

  • Купить до: 30 мая

  • Реестр: 31 мая

  • Дивиденд на акцию: 2,02₽

  • Дивидендная доходность: 2,65%

Скромные алмазные бриллианты выплатит и Алроса. Ну вот так вот, санкции же.

Интер РАО IRAO

  • Купить до: 31 мая

  • Реестр: 3 июня

  • Дивиденд на акцию: 0,325999₽

  • Дивидендная доходность: 7,98%

Интер лидирует в итальянской Серии А, а Интер РАО хоть и не лидирует по дивдоходности в серии дивидендных выплат, но эта выплата будет рекордной и по сумме, и по доходности для компании.

Henderson HNFG

  • Купить до: 31 мая

  • Реестр: 3 июня

  • Дивиденд на акцию: 30₽

  • Дивидендная доходность: 4,08%

Фэшн-новичок начинает дивидендную историю с выплат за первый квартал 2024 года. Видимо, костюмчик нормально сидит.

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Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на май, ведь что? Ведь дивидендный сезон в самом разгаре, вот что. Компании объявляют и выплачивают годовые дивы за весь 2023 год, а также некоторые компании платят за первый квартал 2024.

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