Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Не забываем, что на этот год остаются актуальными прогнозы по дивидендам от экспертов:
Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивидендный календарь на май:
ЛСР LSRG
Купить до: 30 апреля
Реестр: 2 мая
Дивиденд на акцию: 100₽
Дивидендная доходность: 10,61%
ЛСР выплатит рекордные дивиденды, хотя дивдоходность не рекордная, в 2015 году была чуть выше.
ЦМТ ао/ап WTCM/WTCMP
Купить до: 2 мая
Реестр: 3 мая
Дивиденд на акцию: 0,6868₽
Дивидендная доходность: 4,28% (ао) / 5,74% (ап)
Центр Международной Торговли платит одинаково по обычным и префам, но дивдоходность в привилегированных акциях выше.
Банк Санкт-Петербург ао/ап BSPB/BSPBP
Купить до: 3 мая
Реестр: 6 мая
Дивиденд на акцию: 23,37₽ (ао) / 0,22₽ (ап)
Дивидендная доходность: 6,6% (ао) / 0,37% (ап)
Привилегированные акции Банка СПб не дают преимуществ по дивидендам против обычных, даже с точностью до наоборот. В 100 раз меньше.
Пока ждём дивиденды, предлагаю на мой телеграм-канал подписаться.
Банк Приморье PRMB
Купить до: 3 мая
Реестр: 6 мая
Дивиденд на акцию: 2000₽
Дивидендная доходность: 5,15%
Приморье снова радует дивидендами, но не дивдоходностью. С учётом эпизодических пропусков выплат сложно назвать Банк строго ориентированным на дивиденды.
Лукойл LKOH
Купить до: 6 мая
Реестр: 7 мая
Дивиденд на акцию: 498₽
Дивидендная доходность: 6,7%
Про Лукойл можно ничего не говорить. Да, ожидали дивиденд побольше, но всё равно отлично. Тем более, что от одного из новых владельцев Яндекса будет ещё промежуточный в конце года.
ЛЭСК LPSB
Купить до: 7 мая
Реестр: 8 мая
Дивиденд на акцию: 16₽
Дивидендная доходность: 11,43%
Никогда не платил, а тут вдруг заплатит. Просто праздник жизни какой-то от липецких энергетиков.
Мосбиржа MOEX
Купить до: 10 мая
Реестр: 13 мая
Дивиденд на акцию: 17,35₽
Дивидендная доходность: 8,11%
Вот уж кому высокая ключевая ставка в радость, так это Мосбирже. Таких дивидендов ещё не бывало, хотя дивдоходность в 2019 году была выше.
Новабев BELU
Купить до: 10 мая
Реестр: 13 мая
Дивиденд на акцию: 225₽
Дивидендная доходность: 3,87%
Первая рыбка пошла. Белуга продолжает радовать. Напомню, что платит она ежеквартально.
Акрон AKRN
Купить до: 16 мая
Реестр: 19 мая
Дивиденд на акцию: 427₽
Дивидендная доходность: 2,51%
Ну что тут можно сказать? Лучше, чем ничего.
Пермэнергосбыт ао/ап PMSB/PMSBP
Купить до: 23 мая
Реестр: 26 мая
Дивиденд на акцию: 28,4₽
Дивидендная доходность: 10,36% (ао) / 10,2% (ап)
Пермяки радуют рекордными дивидендами. И, что важно, платят регулярно.
Позитив POSI
Купить до: 23 мая
Реестр: 24 мая
Дивиденд на акцию: 51,89₽
Дивидендная доходность: 1,82%
Не смотрите на низкую доходность, ведь Позитив платит несколько раз в год. Без негатива.
НЛМК NLMK
Купить до: 24 мая
Реестр: 27 мая
Дивиденд на акцию: 25,43₽
Дивидендная доходность: 11,13%
Возвращение липецкой дивидендной легенды. Вслед за Северсталью вернулись к выплатам, но заплатят даже раньше.
Таттелеком TTLK
Купить до: 24 мая
Реестр: 27 мая
Дивиденд на акцию: 0,04887₽
Дивидендная доходность: 4,57%
Дивиденд чуть ниже прошлогоднего, но для Таттелекома результат хороший.
КуйбышевАзот ао/ап KAZT/KAZTP
Купить до: 24 мая
Реестр: 27 мая
Дивиденд на акцию: 15₽
Дивидендная доходность: 2,31% (оа) / 2,2 (ап)
Доходность такая грустная, что лучше уж азотного пивка купить.
ЧКПЗ CHKZ
Купить до: 24 мая
Реестр: 27 мая
Дивиденд на акцию: 437₽
Дивидендная доходность: 1,64%
Выбор гурманов. Дивиденды рекордные, но доходность слабая.
Росбанк ROSB
Купить до: 24 мая
Реестр: 27 мая
Дивиденд на акцию: 2,9₽
Дивидендная доходность: 2,27%
Второй год подряд Росбанк выплачивает небольшие дивиденды.
НПО Наука NAUK
Купить до: 27 мая
Реестр: 28 мая
Дивиденд на акцию: 7,2₽
Дивидендная доходность: 1%
Ставшие уже традиционными микродивиденды от Науки тоже на любителя.
РосДорБанк RDRB
Купить до: 27 мая
Реестр: 28 мая
Дивиденд на акцию: 15,85₽
Дивидендная доходность: 7,58%
РосДорБанк из года в год увеличивает выплаты, в этот раз дивиденды вполне ощутимые.
Авангард AVAN
Купить до: 28 мая
Реестр: 29 мая
Дивиденд на акцию: 33,46₽
Дивидендная доходность: 3,47%
Авангард продолжает бомбить дивидендами, первый пошёл. Впрочем, не факт, что в этом году будет суммарно так же круто, как в 2023 (было 14% суммарно).
Алроса ALRS
Купить до: 30 мая
Реестр: 31 мая
Дивиденд на акцию: 2,02₽
Дивидендная доходность: 2,65%
Скромные алмазные бриллианты выплатит и Алроса. Ну вот так вот, санкции же.
Интер РАО IRAO
Купить до: 31 мая
Реестр: 3 июня
Дивиденд на акцию: 0,325999₽
Дивидендная доходность: 7,98%
Интер лидирует в итальянской Серии А, а Интер РАО хоть и не лидирует по дивдоходности в серии дивидендных выплат, но эта выплата будет рекордной и по сумме, и по доходности для компании.
Henderson HNFG
Купить до: 31 мая
Реестр: 3 июня
Дивиденд на акцию: 30₽
Дивидендная доходность: 4,08%
Фэшн-новичок начинает дивидендную историю с выплат за первый квартал 2024 года. Видимо, костюмчик нормально сидит.
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