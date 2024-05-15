Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%

Если хочется больше конкретики с цифрами, то вот отличные подборки облигаций:
Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?
Если богатеете на инвестициях в облигации, не пропустите новые подборки и разборы выпусков.
Компаний и правда довольно много, рассказать про каждую не получится, а вот по рейтинговым группам — очень даже.
Самые надёжные лизинговые компании с отличным рейтингом (A и выше)
ВЭБ-Лизинг, был AAA, но отозван
Европлан, AA
ВТБ Лизинг, AA
Совкомбанк Лизинг, AA−
Росагролизинг, AA−
ГТЛК, AA−
Балтийский Лизинг, A+
РЕСО-Лизинг, A+
Элемент Лизинг, A
ЛК Практика, A
ВЭБ и ВТБ сразу мимо, как низкодоходные и низколиквидные, а к остальным можно присмотреться, главное обращать внимание на наличие оферт. Лично мне нравятся выпуски Интерлизинга, Практики, Элемента, БЛ и Европлана. Кому-то больше нравятся облигации ГТЛК или Ресо — на вкус и цвет. В принципе, тут крупные и надёжные ЛК. Доходность 16–17%, а то и больше. В моём портфеле таких облигаций достаточно много, но не так, как следующих.
Лизинговые компании с высоким рейтингом (от BBB– до A–)
Интерлизинг, A–
Трансфин-М, A–
ПР-Лизинг, BBB+
ЛК Эволюция, BBB+
Лизинговая компания Дельта, BBB
Роделен, BBB
Лизинг-трейд, BBB−
Техно Лизинг, BBB−
МСБ-Лизинг, BBB–
Здесь уже нужно быть осторожнее, доходность может доходить и до 21%, например, в ПР, Трансфине или Техно. В целом, от 17 до 19% есть, что выбрать. Мне нравятся тут Эволюция, Роделен, ЛТрейд, МСБ и Техно — в моём портфеле они есть, и прилично. Также нужно внимательно смотреть на оферты, к которым считается доходность.
Лизинговые компании с низким рейтингом (от BB– до BB+)
Аквилон-Лизинг, BB+
Эконом Лизинг, BB+
Контрол Лизинг, BB+
Директлизинг, BB+
Аренза-Про, BB+
Роял Капитал, BB
Финансовые Системы, BB
Бизнес Альянс, BB
Соби-Лизинг, BB
Искать алмазы в этой категории не стоит. Если уж и брать, то на свой страх и риск. Чуть больше остальных доходность в среднем у Рояла, Соби, Финансовых Систем. Можно поймать от 18% до 21%. Зато чаще всего нет никаких оферт, но всё равно лучше проверять. Мне тут нравятся Аренза и Контрол, но также у меня в портфеле есть все, но на небольшие доли. Ну как нравятся, не алмазы так-то.
Лизинговые компании с крайне низким рейтингом (от B- до B+) и без рейтинга
Пионер-Лизинг, B+
Солид-Лизинг, B+
Бэлти-Гранд, нет рейтинга
Неолизинг, нет рейтинга
ЛК малого бизнеса Республики Татарстан, нет рейтинга
Ну а из оставшихся даже не знаю, кого выделить, у меня в портфеле их просто-напросто нет. Ну, например, ЛКМБРТ, там есть микровыпуск на 100 млн, заканчивающийся в этом году, так что нет. Бэлти, Пионер и Солид, впрочем, довольно популярны у инвесторов, но даже по ним доходность чуть больше 21%. У Нео намного ниже. О, кстати, Неолизинг занимается продажей шин для фур в лизинг. Да, даже так бывает.
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