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Инвестиции

Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%

Лизинг — один из самых высокодоходных секторов на долговом рынке, сейчас там можно найти доходности выше 20-21%. Если говорить про долю корпоративных облигаций, то это порядка 8–9%. Какие есть эмитенты, какие там рейтинги и какие всё же доходности? Го смотреть!
Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%
Photo: Koons Automotive, Unsplash

Если хочется больше конкретики с цифрами, то вот отличные подборки облигаций:

Если богатеете на инвестициях в облигации, не пропустите новые подборки и разборы выпусков.

Компаний и правда довольно много, рассказать про каждую не получится, а вот по рейтинговым группам — очень даже.

Самые надёжные лизинговые компании с отличным рейтингом (A и выше)

  • ВЭБ-Лизинг, был AAA, но отозван

  • Европлан, AA

  • ВТБ Лизинг, AA

  • Совкомбанк Лизинг, AA−

  • Росагролизинг, AA−

  • ГТЛК, AA−

  • Балтийский Лизинг, A+

  • РЕСО-Лизинг, A+

  • Элемент Лизинг, A

  • ЛК Практика, A

ВЭБ и ВТБ сразу мимо, как низкодоходные и низколиквидные, а к остальным можно присмотреться, главное обращать внимание на наличие оферт. Лично мне нравятся выпуски Интерлизинга, Практики, Элемента, БЛ и Европлана. Кому-то больше нравятся облигации ГТЛК или Ресо — на вкус и цвет. В принципе, тут крупные и надёжные ЛК. Доходность 16–17%, а то и больше. В моём портфеле таких облигаций достаточно много, но не так, как следующих.

Лизинговые компании с высоким рейтингом (от BBB– до A–)

  • Интерлизинг, A–

  • Трансфин-М, A–

  • ПР-Лизинг, BBB+

  • ЛК Эволюция, BBB+

  • Лизинговая компания Дельта, BBB

  • Роделен, BBB

  • Лизинг-трейд, BBB−

  • Техно Лизинг, BBB−

  • МСБ-Лизинг, BBB–

Здесь уже нужно быть осторожнее, доходность может доходить и до 21%, например, в ПР, Трансфине или Техно. В целом, от 17 до 19% есть, что выбрать. Мне нравятся тут Эволюция, Роделен, ЛТрейд, МСБ и Техно — в моём портфеле они есть, и прилично. Также нужно внимательно смотреть на оферты, к которым считается доходность.

Лизинговые компании с низким рейтингом (от BB– до BB+)

  • Аквилон-Лизинг, BB+

  • Эконом Лизинг, BB+

  • Контрол Лизинг, BB+

  • Директлизинг, BB+

  • Аренза-Про, BB+

  • Роял Капитал, BB

  • Финансовые Системы, BB

  • Бизнес Альянс, BB

  • Соби-Лизинг, BB

Искать алмазы в этой категории не стоит. Если уж и брать, то на свой страх и риск. Чуть больше остальных доходность в среднем у Рояла, Соби, Финансовых Систем. Можно поймать от 18% до 21%. Зато чаще всего нет никаких оферт, но всё равно лучше проверять. Мне тут нравятся Аренза и Контрол, но также у меня в портфеле есть все, но на небольшие доли. Ну как нравятся, не алмазы так-то.

Лизинговые компании с крайне низким рейтингом (от B- до B+) и без рейтинга

  • Пионер-Лизинг, B+

  • Солид-Лизинг, B+

  • Бэлти-Гранд, нет рейтинга

  • Неолизинг, нет рейтинга

  • ЛК малого бизнеса Республики Татарстан, нет рейтинга

Ну а из оставшихся даже не знаю, кого выделить, у меня в портфеле их просто-напросто нет. Ну, например, ЛКМБРТ, там есть микровыпуск на 100 млн, заканчивающийся в этом году, так что нет. Бэлти, Пионер и Солид, впрочем, довольно популярны у инвесторов, но даже по ним доходность чуть больше 21%. У Нео намного ниже. О, кстати, Неолизинг занимается продажей шин для фур в лизинг. Да, даже так бывает.

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