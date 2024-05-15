Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?

Напоминаю про прогнозы от аналитиков по дивидендам:
Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)
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Ключевые исторические данные
На период с мая по июль приходится до 70% всех выплат в течение года.
Доход от покупки акций при их приобретении более чем за 50 дней до дивидендной отсечки оказывается выше самой дивидендной выплаты.
Бумаги в этот период обходят по динамике Индекс МосБиржи. Поэтому лучше покупать акции заранее, до дивидендной отсечки.
Ключевые цифры 2024 года
Средняя доходность по компаниям из Индекса МосБиржи, которые выплачивают дивиденды, в 2024 году ожидается на уровне около 10%.
Общая сумма выплат может достигнуть 5 трлн рублей — это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.
Дивидендные гэпы за май–июль отнимут у Индекса МосБиржи около 3% или 100 пунктов.
Закрытие дивидендных гэпов
Скорость закрытия дивидендных гэпов растёт. В 2021 и 2022 году на то, чтобы отыграть просадку после дивидендных отсечек мая–июля, уходило в среднем 4 месяца. В 2023 году этот срок сократился до 25 дней.
Гэпы могут закрываться быстрее, чем в предыдущие годы — за счёт склонности к реинвестированию дивидендов у физлиц, которые сейчас делают 70–75% оборота на рынке акций.
В 2024 году гэпы также могут закрываться быстро, как и в прошлом году. Быстрое закрытие гэпа поддерживается будущими выплатами.
В 2025 году выплаты могут быть на уровне не ниже текущего года благодаря высоким сырьевым ценам и темпам роста ВВП.
После 2022 года выросла доля free-float, приходящаяся на российских частных инвесторов. Они более склонны к реинвестированию дивидендов, чем инвесторы-нерезиденты. Этот фактор тоже располагает к более быстрому закрытию гэпов.
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