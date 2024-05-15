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igotosochi
Инвестиции

Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?

Нашёл любопытные данные по дивидендам от Альфа-Инвестиций. Все мы, конечно же, об этом догадывались, но мало кто это считал. Статистика из стратегии Альфа-Инвестиций на второй квартал 2024 года, выписал оттуда интересные данные про дивиденды. Просто потому что во втором квартале наступает что? Нет, не конец света. Основной дивидендный сезон.
Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?
Photo: Алекс Арцибашев, Unsplash

Напоминаю про прогнозы от аналитиков по дивидендам:

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Ключевые исторические данные

На период с мая по июль приходится до 70% всех выплат в течение года.

Доход от покупки акций при их приобретении более чем за 50 дней до дивидендной отсечки оказывается выше самой дивидендной выплаты.

Бумаги в этот период обходят по динамике Индекс МосБиржи. Поэтому лучше покупать акции заранее, до дивидендной отсечки.

Ключевые цифры 2024 года

Средняя доходность по компаниям из Индекса МосБиржи, которые выплачивают дивиденды, в 2024 году ожидается на уровне около 10%.

Общая сумма выплат может достигнуть 5 трлн рублей — это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Дивидендные гэпы за май–июль отнимут у Индекса МосБиржи около 3% или 100 пунктов.

Закрытие дивидендных гэпов

Скорость закрытия дивидендных гэпов растёт. В 2021 и 2022 году на то, чтобы отыграть просадку после дивидендных отсечек мая–июля, уходило в среднем 4 месяца. В 2023 году этот срок сократился до 25 дней.

Гэпы могут закрываться быстрее, чем в предыдущие годы — за счёт склонности к реинвестированию дивидендов у физлиц, которые сейчас делают 70–75% оборота на рынке акций.

В 2024 году гэпы также могут закрываться быстро, как и в прошлом году. Быстрое закрытие гэпа поддерживается будущими выплатами.

В 2025 году выплаты могут быть на уровне не ниже текущего года благодаря высоким сырьевым ценам и темпам роста ВВП.

После 2022 года выросла доля free-float, приходящаяся на российских частных инвесторов. Они более склонны к реинвестированию дивидендов, чем инвесторы-нерезиденты. Этот фактор тоже располагает к более быстрому закрытию гэпов.

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Нашёл любопытные данные по дивидендам от Альфа-Инвестиций. Все мы, конечно же, об этом догадывались, но мало кто это считал. Статистика из стратегии Альфа-Инвестиций на второй квартал 2024 года, выписал оттуда интересные данные про дивиденды. Просто потому что во втором квартале наступает что? Нет, не конец света. Основной дивидендный сезон.

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