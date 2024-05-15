Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо

Каждый, кто инвестирует в облигации, рано или рано сталкивается с таким понятием как оферта — законной возможностью для эмитента переобуться на лету. Придумали её явно не для того, чтобы инвестором жить было лучше, но веселее — уж точно. Смотрим, когда это гуд, какие бывают типы оферты, разбираемся в подводных камнях.

Я не так давно уже писал о плюсах и минусах амортизации, но вот про оферту даже более важно понимать, что и как она делает. А также ловите подборки облигаций:

Если богатеете на инвестициях в облигации, не пропустите новые подборки и разборы выпусков.

Что такое оферта?

Оферта по облигациям — это предложение выкупить облигацию по заранее оговоренной цене (обычно по номиналу, но не всегда) до финальной даты её погашения. Кроме того, в дату оферты эмитент может изменить условия по купонам. Оферта может быть двух типов (call и put) и указывается в эмиссионной документации при выпуске.

Put-оферта

Put-оферта (она же оферта c put-опционом, безотзывная оферта) — это право в указанный день сдать облигации эмитенту и получить номинал. Можно оставить облигации себе, put-оферта не предполагает обязаловку. Эмитент же обязан гасить предъявленные облигации.

Call-оферта

Call-оферта (она же оферта с call-опционом, отзывная оферта) — это право эмитента выкупить облигацию у инвестора без его согласия в указанный день. Но эмитент может их и не выкупать в дату оферты, тогда они останутся у инвестора.

Выгода для эмитента

Следует понимать, что оба типа оферты — это выгода в первую очередь для эмитента. При call-оферте он может посчитать, что может перезанять деньги дешевле (или вообще избавиться от долгов) — и тогда выкупит облигации. Выгоднее оставить — не будет выкупать.

При put-оферте эмитент может переобуться в воздухе на лету и изменить условия по купонам — снизить или повысить (ну да, ну да, повысить, как же). Самые хитрые эмитенты вообще ставят купон 0,1%, и тогда многие инвесторы, не уследившие за офертой, остаются с носом.

Оферты используют не только для накуканивания инвесторов и сокращения расходов на обслуживание, но и для равномерного распределения долговой нагрузки.

При put-оферте эмитент может выкупить не 100% облигаций, а лишь часть — столько, сколько будет в квоте.

Выгода и риски для инвестора

Выгода для инвестора в том, что можно до даты оферты получать указанный купон. Часто вкусный купон и оферта идут рука об руку. Если он устраивает — всё ок. Дальше — много неопределённости и рисков.

При put-оферте может снизиться купон — это раз. Он может стать околонулевым — это два. Можно пропустить дату оферты и не подать поручение — это три. Можно вообще не знать, как это делать, ведь в приложении брокера не появляется кнопка «продать по оферте», а нужно подавать поручение брокеру, которое ещё и денег стоит — это четыре. Стоимость подачи поручения при маленькой позиции может существенно снизить доходность — это пять. Нужно у своего брокера узнавать, какие условия.

Важно понимать, что в облигациях многое зависит от ключевой ставки. Но также кое-что зависит и от добропорядочности эмитента. Если есть сомнения, лучше не покупать облигации с офертой, их и без оферты хватает. Тем не менее, там, где больше рисков, могут быть дополнительные возможности (а могут и не быть).

Как воспользоваться офертой

Для разных облигаций процедура put-оферты может быть разной. Можно подать заявку через своего брокера, но за это будет взиматься комиссия. Можно просто продать облигации по цене близкой к номиналу незадолго до оферты — главное не проворонить момент. Гасить облигации по оферте выгоднее, если позиция крупная, тогда комиссия будет не такой существенной. Если позиция небольшая, проще продать до оферты на вторичном рынке.

При call-оферте делать ничего не нужно, если хочется продолжать держать облигации. Не хочется — можно дождаться call-оферту или продать на вторичном рынке.

Бессрочные облигации

Стоит также знать про так называемые бессрочные или вечные облигации. Как правило, по ним есть call-оферты с какой-то периодичностью, когда эмитент может выкупить их. Тогда вечные облигации перестануть быть вечными.

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