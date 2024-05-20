₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Роснефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Роснефти

Восток Ойл — дело тонкое, а жирное дело — это получение дивидендов от нефтяников. Но есть и алмазы в россыпи золота. У этой компании не только больше всего нефти, но и джокер в рукаве. Продолжаю серию дивидендных разборов, и сегодня наш клиент — Роснефть.
Где дивиденды, Роснефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Роснефти
Фото: Роснефть

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть и НЛМК. Разбираем нового нефтяника, историю его дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

Напоминаю актуальные прогнозы по дивидендам на этот год:

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Дивидендная политика

Дивидендная политика Роснефти предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год.

История дивидендов

С 2011 года Роснефть платит дивиденды без дивидендных разрывов. Да, они не всегда были большими. Был и 1%, и по 3% неоднократно платили. В последние годы тренд на рост. На сегодняшний день индекс стабильности дивидендов DSI – 0,64.

Дивдоходность за последние 10 лет (2014–2023): 5,06%, 3,44%, 3,38%, 2,99%, 4,58%, 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%.

Средняя доходность за 10 лет: 5,02%.

Средняя дивдоходность невысокая. Для сравнения: у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%.

Ближайшие дивиденды

Итоговые дивиденды за 2023 год ещё не объявлены, но ожидается, что они будут в июле и составят более 5–6%, что суммарно с январскими 5,12% будет более чем достойно.

Последний отчёт

Смотрим отчёт за 2023 год. Хороший, сильный такой отчёт. Выручка увеличилась на 1,3% по сравнению с 2022 годом и достигла 9,16 трлн рублей. Среднегодовой темп роста выручки за последние 5 лет — 1,4%. Чистая прибыль выросла на 47% по сравнению с 2022 годом и достигла 1,27 трлн рублей — среднегодовой рост чистой прибыли с 2019 года составил 15,8%. Прекрасные показатели.

EBITDA выросла на 17,8% и составила 3,01 трлн рублей. Маржа EBITDA выросла на 5,15 процентных пункта и достигла 33,34% в 2023 году. Маржа чистой прибыли выросла на 4,32 процентных пункта и достигла 13,83% в 2023 году. Маржинальность Роснефти растёт, и очень существенно.

Из-за роста процентных ставок Роснефть начала сокращать долговую нагрузку. Чистый долг / EBITDA в районе 0,9 по итогам 2023 года. Капитальные затраты выросли на 15% по сравнению с 2022 годом и составили 1,3 трлн рублей.

Свободный денежный поток Роснефти вырос на внушительные 44%. Это позволило увеличить капитальные затраты и снизить долговую нагрузку. Также это позволяет надеяться на очень хорошие дивиденды.

Восток Ойл

Восток Ойл начался в 2020 году, он является одним из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли. Это 52 лицензионных участка в северной части Красноярского края и ЯНАО, где находятся 13 месторождений нефти и газа. Планируется добыча до 115 млн тонн нефти к 2033 году.

Благодаря низким затратам на добычу и низкому углеродному следу проект является одним из самых экологичных в мире. Нефть проекта характеризуется низким содержанием серы. В рамках проекта планируется интеграция ветрогенерации в энергосистему, а также полезное использование попутного нефтяного газа для обеспечения энергопотребностей. Короче, это самый перспективный нефтегазовый проект в России прямо сейчас и на ближайшие годы. Он является главным драйвером моей заинтересованности в акциях Роснефти, которые находятся в моём топ-5.

Роснефть — отличный выбор, на мой взгляд, один из лучших среди нефтяников. Считаю Роснефть и Лукойл интереснее других. Ну и помним, что нефтеакции — это хорошая валютная диверсификация, ведь нефть продают за валюту.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Роснефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Роснефти

Восток Ойл — дело тонкое, а жирное дело — это получение дивидендов от нефтяников. Но есть и алмазы в россыпи золота. У этой компании не только больше всего нефти, но и джокер в рукаве. Продолжаю серию дивидендных разборов, и сегодня наш клиент — Роснефть.

Где дивиденды, Роснефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Роснефти

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В ЛНР отмечен большой рост розничной торговли

В Луганской народной республике утвердили список социально значимых товаров, на которые установлены предельные розничные цены.

Маркетплейсы

Продавцам стало проще сотрудничать с Wildberries. Не без помощи ФАС

Теперь продавцы на Wildberries смогут зафиксировать стоимость логистики и хранения товаров на 60 или 90 дней, им не придется платить штрафы «За другие нарушения».

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день

Российский суд арестовал активы Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit

Иски подала «дочка» «Газпрома».

Налог на имущество физических лиц

ФНС: 95% льгот по налогам на имущество предоставляют без заявлений

Больше 5 лет ФНС применяет проактивный он же беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по налогам на имущество физических лиц.

Общество

СФР отчитался о бесплатных проездных билетах до места лечения

Социальный фонд предоставляет право бесплатного проезда до места лечения. Электронные проездные получили уже 41,1 тысяч человек.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Айрат Хаматов
Ведение бизнеса

Каким бизнесом лучше всего заниматься?

Как вы выбираете бизнес-нишу? Много лет работая с разными бизнесменами и опираясь на свой предпринимательский опыт, я пришел к таким выводам.

НДФЛ

Не получится полностью получить компенсацию за утечку персданных

Операторы персональных данных, которые допустили их утечку и компенсируют ущерб пострадавшим, обязаны исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с таких выплат.

Обучение для бухгалтеров

🔥 Акция «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей до 20 мая

Мы предлагаем самые выгодные цены на онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, ВЭД, финмоделированию, ФСБУ и бухгалтерии с нуля. Только до 20 мая их можно купить за 4 290 рублей!

Exnode
Криптовалюта

Лучшие платформы в спб для обмена наличных на USDT

Москва и Санкт-Петербург – города, где можно без проблем обменять USDT. Причем, многие обменники принимают как наличные рубли, доллары и евро, так и крипту*! Все лучшие криптообменники в СПБ имеют свои офисы и обслуживают клиентов в индивидуальном порядке – при личной встрече. Где находятся эти офисы, и как через них совершать крипто-сделки?

Лучшие платформы в спб для обмена наличных на USDT
Маркетплейсы

На Авито появляется новый функционал для продавцов, который ранее был у покупателей

Пока функция отзывов продавцов на покупателей работала в тестовом режиме, но до конца мая такая возможность появится у всех пользователей в категории «Товары».

Госзакупки

Расширят административную ответственность за предоставление недостоверных сведений в закупках

ФАС продолжает работу над инициативой введения в КоАП административной ответственности за предоставление недостоверных сведений в закупках.

Разборы законов

1 291
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
igotosochi
Инвестиции

Бан микроквартир в Москве, годовой хай индекса, крипта растёт. Дивиденды, новые облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

На бирже намечается реальная движуха, и я не про IPO Светофора. Доллар вплотную приблизился к желающим купить его по 90, индекс Мосбиржи обновил годовой максимум, а бедным московским инвесторам придётся богатеть, чтобы инвестировать в бетон. Квартиры меньше 28 метров под запретом!

Бан микроквартир в Москве, годовой хай индекса, крипта растёт. Дивиденды, новые облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Борис Мальцев

Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024

Объявлены проекты-номинанты премии Best Office Awards 2024. Награждение победителей премии состоится 31 мая в MTC Live Hall финале форума

Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024
3
Борис Мальцев

Алексей Иванов рассказал как блог на Клерке помог компании «Мое дело» выйти из кризиса. В костюме фирмы Adidas

Стратегии монетизации контента на платформе «Клерк» с использованием вебинаров, рассылок и лит-магнитов.

2
Банки

Покупка жилья в кредит станет более быстрой

Чтобы застройщики быстрее получали финансирование, а участники долевого строительства тратили меньше времени на посещение банков, депутаты предложили разрешить при покупке жилья открывать эскроу-счета удаленно.

igotosochi
Инвестиции

Инвестиции в недвижимость: новый ЗПИФ Рентал ПРО от создателей ПНК-Рентал. IPO в конце мая – начале июня

«Можем повторить!» — сказали ребята из «А класс капитал» и решили, что пора выводить на биржу новый фонд. С названием долго не думали. Был ПНК-Рентал для всех, а будет Рентал ПРО для квалифицированных инвесторов. Был фонд с пассивным управлением, а будет фонд с активным управлением. Собрал известную информацию и свои мысли по новому фонду.

Инвестиции в недвижимость: новый ЗПИФ Рентал ПРО от создателей ПНК-Рентал. IPO в конце мая – начале июня
Мошенничество

В сервис заказа такси встроили азартные игры

Злоумышленники использовали агрегатор такси и проводили через него незаконные операции, связанные с выигрышами на ставках и в онлайн-казино.

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Exnode
Криптовалюта

Как и где купить криптовалюту пошаговая инструкция

Биткоин, Эфир, USDT и другие криптовалюты – отличный способ инвестировать в 2024 году. Сегодня ими пользуются не только крипотрейдеры, но и новички. Многие считают, что купить криптовалюту сложно и непонятно, поэтому отказываются от вложений. К счастью, это не так, и сегодня купить криптовалюту в России так же просто, как обменять рубли на доллары или евро!

Как и где купить криптовалюту пошаговая инструкция

Интересные материалы

Трудовое право

Роструд назвал основные правовые особенности сезонной работы

По Трудовому кодексу есть особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.