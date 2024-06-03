Дивиденды июня. Ну вот, опять богатеть

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Коршуновский ГОК не включил, так как там дивдоходность 0,0019%. Не забываем, что на этот год остаются актуальными прогнозы по дивидендам от экспертов:
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивидендный календарь на май:
Интер РАО IRAO
Купить до: 31 мая
Реестр: 3 июня
Дивиденд на акцию: 0,325999263₽
Дивидендная доходность: 7,65%
Интер продолжает повышать дивиденды год за годом. Новый рекорд установлен. Интер РАО есть у меня в портфеле.
Хендерсон HNFG
Купить до: 31 мая
Реестр: 3 июня
Дивиденд на акцию: 30₽
Дивидендная доходность: 4,2%
Первый квартальный фэшн-дивиденд. Я писал про их IPO.
ТГК-14 TGKN
Купить до: 3 июня
Реестр: 4 июня
Дивиденд на акцию: 0,001288711₽
Дивидендная доходность: 8,35%
Пришло время закинуться энергетиками и дивидендами от ТГК-14. Дивиденд и дивдоходность рекордные для компании.
ТМК TRMK
Купить до: 3 июня
Реестр: 4 июня
Дивиденд на акцию: 9,51₽
Дивидендная доходность: 8,31%
Итоговые дивы, почти такие же, как были промежуточные.
МГКЛ MGKL
Купить до: 3 июня
Реестр: 4 июня
Дивиденд на акцию: 0,08₽
Дивидендная доходность: 3,04%
Первые дивиденды от ломбарда, но небольшие. Я писал про их IPO.
Уралсиб USBN
Купить до: 3 июня
Реестр: 4 июня
Дивиденд на акцию: 0,027378645₽
Дивидендная доходность: 10,25%
Уралсиб прервал молчание и после завершения санации выплатит солидные дивиденды.
Пользуясь случаем, ещё раз приглашаю всех в мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции.
Займер ZAYM
Купить до: 6 июня
Реестр: 9 июня
Дивиденд на акцию: 4,58₽
Дивидендная доходность: 2,24%
МФО платит за первый квартал. Для квартала неплохой дивиденд. Я писал про их IPO.
Красноярскэнергосбыт ао/ап KRSB/KRSBP
Купить до: 7 июня
Реестр: 10 июня
Дивиденд на акцию: 1,331388423₽
Дивидендная доходность: 7,26% ао/7,38 ап
Сибирская энергия приносит более 7% за год.
ММК MAGN
Купить до: 7 июня
Реестр: 10 июня
Дивиденд на акцию: 2,752₽
Дивидендная доходность: 4,67%
Весьма скромный годовой дивиденд от металлургов. Дивдоходность рекордная, но размер дива не рекордный.
РЭСК RZSB
Купить до: 7 июня
Реестр: 10 июня
Дивиденд на акцию: 4,215864852₽
Дивидендная доходность: 9,68%
Дочка Гидры выплатит рекордный дивиденд. Доходность не рекордная, но неплохая.
Европлан LEAS
Купить до: 10 июня
Реестр: 11 июня
Дивиденд на акцию: 25₽
Дивидендная доходность: 2,46%
Грустная дивдоходность, хоть и дебютная, от ЛК. У меня в портфеле Европлан есть, брал ещё на IPO, про которое писал.
Россети Урал MRKU
Купить до: 13 июня
Реестр: 14 июня
Дивиденд на акцию: 0,09277₽
Дивидендная доходность: 13,71%
Сразу за прошлый год и первый квартал этого от уральцев. Солидно, рекордно. Вот бы ещё всегда так стабильно.
Мосбиржа MOEX
Купить до: 13 июня
Реестр: 14 июня
Дивиденд на акцию: 17,35₽
Дивидендная доходность: 7,32%
Рекордный дивиденд (но не доходность). Спасибо ключевой ставке.
Селигдар SELG
Купить до: 13 июня
Реестр: 15 июня
Дивиденд на акцию: 2₽
Дивидендная доходность: 2,79%
Сильно скромный годовой дивиденд при таких-то ценах на золото.
ЭсЭфАй SFIN
Купить до: 14 июня
Реестр: 17 июня
Дивиденд на акцию: 20,6₽
Дивидендная доходность: 1,53%
Инвесторы для инвесторов предложили скромную выплату. Зато акции взлетели.
Артген ABIO
Купить до: 14 июня
Реестр: 17 июня
Дивиденд на акцию: 1,2₽
Дивидендная доходность: 1,2%
Эта история явно не про дивиденды. Зато дебют.
Самараэнерго ао/ап SAGO/SAGOP
Купить до: 17 июня
Реестр: 18 июня
Дивиденд на акцию: 0,234₽
Дивидендная доходность: 6,17%
Самарцы порадуют одинаково по обычке и префам, хоть и не супер много.
Северсталь CHMF
Купить до: 17 июня
Реестр: 18 июня
Дивиденд на акцию: 229,81₽
Дивидендная доходность: 11,54%
Долгожданные дивиденды Северстали, сразу за прошлый год и за первый квартал этого. Северсталь у меня в портфеле присутствует.
Банк Кузнецкий KUZB
Купить до: 17 июня
Реестр: 18 июня
Дивиденд на акцию: 0,00222188₽
Дивидендная доходность: 11,54%
Более 11% от банка, неплохо.
ММЦБ GEMA
Купить до: 21 июня
Реестр: 24 июня
Дивиденд на акцию: 2,2₽
Дивидендная доходность: 1,25%
Антирекорд от стволовых клеток, не иначе.
ТРК ао/ап TORS/TORSP
Купить до: 26 июня
Реестр: 27 июня
Дивиденд на акцию: 0,0236₽ ао/0,0325₽ ап
Дивидендная доходность: 2,34% ао/6,42% ап
То они больше платят по префам (в этот раз и в позапрошлый), то по обычке (в прошлый раз).
Россети ЦП MRKP
Купить до: 27 июня
Реестр: 28 июня
Дивиденд на акцию: 0,03883₽
Дивидендная доходность: 10,92%
Россети Центр и Приволье продолжает серию хороших дивидендов.
Россети Кубань KUBE
Купить до: 27 июня
Реестр: 28 июня
Дивиденд на акцию: 4,874327₽
Дивидендная доходность: 1,53%
Россети Кубань не радует.
Левенгук LVHK
Купить до: 27 июня
Реестр: 28 июня
Дивиденд на акцию: 0,9445₽
Дивидендная доходность: 1,84%
Левенгук традиционно скромен в дивидендах.
Центральный телеграф ао/ап CNTL/CNTLP
Купить до: 28 июня
Реестр: 1 июля
Дивиденд на акцию: 0,189₽
Дивидендная доходность: 1,15% ао/1,71 ап
Вам телеграмма об очередном мизерном дивиденде. Получите, распишитесь.
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