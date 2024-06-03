Дивиденды июня. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на июнь, ведь что? Ведь дивидендный сезон в самом разгаре, вот что. Компании объявляют и выплачивают годовые дивы за весь 2023 год, а также некоторые компании платят за первый квартал 2024.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Коршуновский ГОК не включил, так как там дивдоходность 0,0019%. Не забываем, что на этот год остаются актуальными прогнозы по дивидендам от экспертов:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивидендный календарь на май:

Интер РАО IRAO

Купить до: 31 мая

Реестр: 3 июня

Дивиденд на акцию: 0,325999263₽

Дивидендная доходность: 7,65%

Интер продолжает повышать дивиденды год за годом. Новый рекорд установлен. Интер РАО есть у меня в портфеле.

Хендерсон HNFG

Купить до: 31 мая

Реестр: 3 июня

Дивиденд на акцию: 30₽

Дивидендная доходность: 4,2%

Первый квартальный фэшн-дивиденд. Я писал про их IPO.

ТГК-14 TGKN

Купить до: 3 июня

Реестр: 4 июня

Дивиденд на акцию: 0,001288711₽

Дивидендная доходность: 8,35%

Пришло время закинуться энергетиками и дивидендами от ТГК-14. Дивиденд и дивдоходность рекордные для компании.

ТМК TRMK

Купить до: 3 июня

Реестр: 4 июня

Дивиденд на акцию: 9,51₽

Дивидендная доходность: 8,31%

Итоговые дивы, почти такие же, как были промежуточные.

МГКЛ MGKL

Купить до: 3 июня

Реестр: 4 июня

Дивиденд на акцию: 0,08₽

Дивидендная доходность: 3,04%

Первые дивиденды от ломбарда, но небольшие. Я писал про их IPO.

Уралсиб USBN

Купить до: 3 июня

Реестр: 4 июня

Дивиденд на акцию: 0,027378645₽

Дивидендная доходность: 10,25%

Уралсиб прервал молчание и после завершения санации выплатит солидные дивиденды.

Пользуясь случаем, ещё раз приглашаю всех в мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции.

Займер ZAYM

Купить до: 6 июня

Реестр: 9 июня

Дивиденд на акцию: 4,58₽

Дивидендная доходность: 2,24%

МФО платит за первый квартал. Для квартала неплохой дивиденд. Я писал про их IPO.

Красноярскэнергосбыт ао/ап KRSB/KRSBP

Купить до: 7 июня

Реестр: 10 июня

Дивиденд на акцию: 1,331388423₽

Дивидендная доходность: 7,26% ао/7,38 ап

Сибирская энергия приносит более 7% за год.

ММК MAGN

Купить до: 7 июня

Реестр: 10 июня

Дивиденд на акцию: 2,752₽

Дивидендная доходность: 4,67%

Весьма скромный годовой дивиденд от металлургов. Дивдоходность рекордная, но размер дива не рекордный.

РЭСК RZSB

Купить до: 7 июня

Реестр: 10 июня

Дивиденд на акцию: 4,215864852₽

Дивидендная доходность: 9,68%

Дочка Гидры выплатит рекордный дивиденд. Доходность не рекордная, но неплохая.

Европлан LEAS

Купить до: 10 июня

Реестр: 11 июня

Дивиденд на акцию: 25₽

Дивидендная доходность: 2,46%

Грустная дивдоходность, хоть и дебютная, от ЛК. У меня в портфеле Европлан есть, брал ещё на IPO, про которое писал.

Россети Урал MRKU

Купить до: 13 июня

Реестр: 14 июня

Дивиденд на акцию: 0,09277₽

Дивидендная доходность: 13,71%

Сразу за прошлый год и первый квартал этого от уральцев. Солидно, рекордно. Вот бы ещё всегда так стабильно.

Мосбиржа MOEX

Купить до: 13 июня

Реестр: 14 июня

Дивиденд на акцию: 17,35₽

Дивидендная доходность: 7,32%

Рекордный дивиденд (но не доходность). Спасибо ключевой ставке.

Селигдар SELG

Купить до: 13 июня

Реестр: 15 июня

Дивиденд на акцию: 2₽

Дивидендная доходность: 2,79%

Сильно скромный годовой дивиденд при таких-то ценах на золото.

ЭсЭфАй SFIN

Купить до: 14 июня

Реестр: 17 июня

Дивиденд на акцию: 20,6₽

Дивидендная доходность: 1,53%

Инвесторы для инвесторов предложили скромную выплату. Зато акции взлетели.

Артген ABIO

Купить до: 14 июня

Реестр: 17 июня

Дивиденд на акцию: 1,2₽

Дивидендная доходность: 1,2%

Эта история явно не про дивиденды. Зато дебют.

Самараэнерго ао/ап SAGO/SAGOP

Купить до: 17 июня

Реестр: 18 июня

Дивиденд на акцию: 0,234₽

Дивидендная доходность: 6,17%

Самарцы порадуют одинаково по обычке и префам, хоть и не супер много.

Северсталь CHMF

Купить до: 17 июня

Реестр: 18 июня

Дивиденд на акцию: 229,81₽

Дивидендная доходность: 11,54%

Долгожданные дивиденды Северстали, сразу за прошлый год и за первый квартал этого. Северсталь у меня в портфеле присутствует.

Банк Кузнецкий KUZB

Купить до: 17 июня

Реестр: 18 июня

Дивиденд на акцию: 0,00222188₽

Дивидендная доходность: 11,54%

Более 11% от банка, неплохо.

ММЦБ GEMA

Купить до: 21 июня

Реестр: 24 июня

Дивиденд на акцию: 2,2₽

Дивидендная доходность: 1,25%

Антирекорд от стволовых клеток, не иначе.

ТРК ао/ап TORS/TORSP

Купить до: 26 июня

Реестр: 27 июня

Дивиденд на акцию: 0,0236₽ ао/0,0325₽ ап

Дивидендная доходность: 2,34% ао/6,42% ап

То они больше платят по префам (в этот раз и в позапрошлый), то по обычке (в прошлый раз).

Россети ЦП MRKP

Купить до: 27 июня

Реестр: 28 июня

Дивиденд на акцию: 0,03883₽

Дивидендная доходность: 10,92%

Россети Центр и Приволье продолжает серию хороших дивидендов.

Россети Кубань KUBE

Купить до: 27 июня

Реестр: 28 июня

Дивиденд на акцию: 4,874327₽

Дивидендная доходность: 1,53%

Россети Кубань не радует.

Левенгук LVHK

Купить до: 27 июня

Реестр: 28 июня

Дивиденд на акцию: 0,9445₽

Дивидендная доходность: 1,84%

Левенгук традиционно скромен в дивидендах.

Центральный телеграф ао/ап CNTL/CNTLP

Купить до: 28 июня

Реестр: 1 июля

Дивиденд на акцию: 0,189₽

Дивидендная доходность: 1,15% ао/1,71 ап

Вам телеграмма об очередном мизерном дивиденде. Получите, распишитесь.

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