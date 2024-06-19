Звуки паники. Акции падают и падают. А почему?

Инвесторы, которые смотрят только на рост, в печали. Если не в панике. Индекс Мосбиржи продолжает снижаться. Часть инвесторов, конечно же, рады, что можно купить акции дешевле. Ведь не бывает вечного роста, коррекции на рынке акций — явление само собой разумеющееся.

Ещё совсем недавно индекс был 3500 пунктов, теперь же он смотрит на уровень 2900–3000 — а это локальные минимумы октября и декабря 2023 года! Доходность с начала года полностью растеряна!

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Почему же акции падают? На это есть несколько причин.

Высокая ключевая ставка

Дорогие деньги сильно давят на акции, поскольку, во-первых, инвесторы понимают, что могут зафиксировать высокую доходность в облигациях. Более того, индекс облигаций тоже падает, а это означает рост доходности и ещё большее давление на акции.

Во-вторых, компании, которые деньги занимают, повышают долговую нагрузку и расходы на обслуживание долга. Это отразится на прибыли.

ЦБ в июле может повысить ключевую ставку с 16% до 17–18%. Не факт, что это произойдёт, но риторика ЦБ жёсткая. Впрочем, есть фактор, который идёт в противовес — укрепление рубля.

Крепкий рубль

Рубль дорожает, укрепляется и сеет панику. Только все привыкли к тому, что доллар будет по 100, а тут совсем наоборот. Индекс акций сильно зависит от курса рубля, основной рост индекса год назад пришёлся на мощнейшую девальвацию. А почему рубль укрепляется? Санкции, дамы и господа, санкции.

Санкции

Уход доллара с Мосбиржи повлиял на валютный рынок, кто бы что ни говорил. Возникли сложности с импортом, и на какое-то время потребность в валюте снизилась. А тут ещё и увеличенные продажи валюты центробанком.

Кроме того, нерезиденты из дружественных стран могут выходить из российских акций из-за санкций, наложенных на Мосбиржу.

Что делать?

Придерживаться своей стратегии. Покупать только хорошее, а плохое не покупать. Не паниковать и принимать взвешенные решения. Помнить, что падение — это новые возможности. Не в любых активах, естественно.

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