Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка

Дивидендный сезон ещё не закончился, а аналитики трудятся в поте лица ради нас, их любимых инвесторов, чтобы выбрать самые перспективные дивидендные акции, которые и по окончании этого сезона порадуют, и дальше будут радовать ещё сильнее.

Поскольку краткость — сестра дивидендов, эксперты красного банка выбрали всего 4 компании. Две из них нефтяные, один банк и один металлург.

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С удивлением обнаружил, что все эти компании есть в моём дивидендном портфеле. Хотя нет, не с удивлением, не зря же мой портфель диведендный, в конце-то концов!

По прогнозу Альфа-Банка, в 2024 году размер дивидендов на российском рынке может удвоиться с 2,5 до примерно 5 трлн рублей. По итогам 2024 года многие компании могут ещё больше увеличить дивидендные выплаты.

Топ-4 перспективных дивидендных акций

Северсталь

Подробный дивидендный разбор

Перспективы: на уровне 2024 года

Металлурги 17 июня после продолжительного ожидания распределили дивиденды за 2023 и 1К2024. Вышло 12%, но это не предел. Несмотря на рост капитальных затрат, которые ограничивают прибыль, низкий уровень долга может позволить в будущем выплачивать повышенные дивиденды. Но аналитики видят их скорее на том же уровне, что нынешние, а не выше.

Сбербанк

Топ-1 в моём портфеле

Перспективы: выше 2024 года

Наша любимая зелёная кэш-машина a.k.a. печатный станок прибыли встал на рельсы несметных богатств. По итогам 2023 года банк заработал рекордные за всю историю 1,5 трлн рублей и утвердил 33 рубля на акцию. В 2024 году Сбербанк планирует заработать ещё больше! И в эти планы верится без труда. Рублей 40 на акцию по итогам 2024 года? Вполне вероятно.

Татнефть

Самая высокая средняя дивдоходность среди нефтяников за 5 лет

Перспективы: выше 2024 года

Татнефть по мнению аналитиков Альфы стоит продолжать держать после текущего дивидендного сезона не только из-за того, что дивиденды высокие, но и из-за того, что они могут стать ещё выше! Суммарно в 2024 году 13,5%, а по итогам 2024 года группа может вернуться к выплатам до 100% чистой прибыли, как это было в 2018–2019 годах. Татнефть может показать одну из самых привлекательных доходностей в секторе порядка 14–19%.

Роснефть

За 1П2023 года Роснефть выплатила 30,77 рубля на акцию (5% доходности), а по итогам года рекомендовала ещё 29,01 рубля на акцию. Итого порядка 10%. За 1К2024 двукратный рост прибыли относительно 4К2023, впереди Восток Ойл и кроме дивидендов все причитающиеся плюшки. Аналитики верят в то, что дивиденды будут расти и дальше. Я тоже.

Вот такой получился топ-4, у меня в портфеле есть все эти акции, целевая доля этой четвёрки 30% от портфеля.

Какие ваши мысли, котлетеры и туземунщики? Согласны с топом или кого-то заменили бы?

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