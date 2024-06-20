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Инвестиции

Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка

Дивидендный сезон ещё не закончился, а аналитики трудятся в поте лица ради нас, их любимых инвесторов, чтобы выбрать самые перспективные дивидендные акции, которые и по окончании этого сезона порадуют, и дальше будут радовать ещё сильнее.
Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка
Фото: Альфа-Банк https://vk.com/alfabank?z=photo-23242408_457287128%2Fwall-23242408_383847

Поскольку краткость — сестра дивидендов, эксперты красного банка выбрали всего 4 компании. Две из них нефтяные, один банк и один металлург.

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С удивлением обнаружил, что все эти компании есть в моём дивидендном портфеле. Хотя нет, не с удивлением, не зря же мой портфель диведендный, в конце-то концов!

По прогнозу Альфа-Банка, в 2024 году размер дивидендов на российском рынке может удвоиться с 2,5 до примерно 5 трлн рублей. По итогам 2024 года многие компании могут ещё больше увеличить дивидендные выплаты.

Топ-4 перспективных дивидендных акций

Северсталь

Металлурги 17 июня после продолжительного ожидания распределили дивиденды за 2023 и 1К2024. Вышло 12%, но это не предел. Несмотря на рост капитальных затрат, которые  ограничивают прибыль, низкий уровень долга может позволить в будущем выплачивать повышенные дивиденды. Но аналитики видят их скорее на том же уровне, что нынешние, а не выше.

Сбербанк

Наша любимая зелёная кэш-машина a.k.a. печатный станок прибыли встал на рельсы несметных богатств. По итогам 2023 года банк заработал рекордные за всю историю 1,5 трлн рублей и утвердил 33 рубля на акцию. В 2024 году Сбербанк планирует заработать ещё больше! И в эти планы верится без труда. Рублей 40 на акцию по итогам 2024 года? Вполне вероятно.

Татнефть

Татнефть по мнению аналитиков Альфы стоит продолжать держать после текущего дивидендного сезона не только из-за того, что дивиденды высокие, но и из-за того, что они могут стать ещё выше! Суммарно в 2024 году 13,5%, а по итогам 2024 года группа может вернуться к выплатам до 100% чистой прибыли, как это было в 2018–2019 годах. Татнефть может показать одну из самых привлекательных доходностей в секторе порядка 14–19%.

Роснефть

За 1П2023 года Роснефть выплатила 30,77 рубля на акцию (5% доходности), а по итогам года рекомендовала ещё 29,01 рубля на акцию. Итого порядка 10%. За 1К2024 двукратный рост прибыли относительно 4К2023, впереди Восток Ойл и кроме дивидендов все причитающиеся плюшки. Аналитики верят в то, что дивиденды будут расти и дальше. Я тоже.

Вот такой получился топ-4, у меня в портфеле есть все эти акции, целевая доля этой четвёрки 30% от портфеля. 

Какие ваши мысли, котлетеры и туземунщики? Согласны с топом или кого-то заменили бы?

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