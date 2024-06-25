Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг.

Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы.

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Также стоит посмотреть, чьи акции как выросли за 5 лет. Дивиденды смотрим за года с 2020 по 2024. Если в этом году неизвестны какие-то выплаты, то 2П2019 (это Лукойл, ГПН, Транснефть).

Лукойл

Рост стоимости за 5 лет: 41,42%

Дивиденды за 5 лет: 3,07% (декабрь 2019), 7,3%, 8,1%, 17,1%, 14,2%, 6,2% (2024 без декабря)

Средняя дивдоходность за 5 лет: 11,19%

Полный разбор акций Лукойла

Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.

Роснефть

Рост стоимости за 5 лет: 34,21% (ещё не было гэпа)

Дивиденды за 5 лет: 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%, 10,25%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,92%

Полный разбор акций Роснефти

Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. Доходность относительно хедлайнеров нефтянки у компании Сечина выходит пониже. Но у других нет проекта Восток Ойл, а тренд восходящий.

Газпром нефть

Рост стоимости за 5 лет: 94,90% (ещё не было гэпа)

Дивиденды за 5 лет: 4,24% (октябрь 2029), 7,17%, 9,42%, 17,58%, 11,22%, 2,66% (2024 без декабря)

Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,45%

Полный разбор акций Газпром нефти

Дивидендная политика компании подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. А на фоне проблем у основного бизнеса Миллера, Газпром доит свою дочку по-максимуму.

Башнефть-ап

Рост стоимости за 5 лет: 14,77% (ещё не было гэпа)

Дивиденды за 5 лет: 7,4%, 0%, 13,8%, 12,8%, 12,4%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,28%

По дивидендной политике дивы не менее 25% от чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA <2. Ну и стоит помнить, что компания принадлежит Роснефти, которая может регулярно нуждаться в дивидендах. Дивдоходность у префов выше.

Татнефть-ап

Рост стоимости за 5 лет: 12,29%

Дивиденды за 5 лет: 9,25% (сентябрь и декабрь 2019), 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%, 8,57% (2024 без октября)

Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,64%

Дивидендная политика Татнефти предполагает выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность чуть выше по привилегированным акциям, сами дивиденды одинаковые.

Сургутнефтегаз-ап

Рост стоимости за 5 лет: 63,90% (ещё не было гэпа)

Дивиденды за 5 лет: 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%, 18,07%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,30%

Полный разбор префов Сургутнефтегаза

Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. По обычным акциям дивиденды всегда маленькие.

Транснефть

Рост стоимости за 5 лет: 4,95%

Дивиденды за 5 лет: 6,48% (2019), 8,03%, 5,21%, 8,5%, 11,88%, ? (2024 пока не объявили, прогноз 11,3%)

Средняя дивдоходность за 5 лет: 8% (9%, если прогноз по 2024 верный)

Транснефть ориентируется на дивы в размере 25% от прибыли при достаточности финансирования инвестпрограммы, погашения долгов и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15% или 20% от прибыли.

Если смотреть только на цифры, то Газпром нефть вне конкуренции, поскольку показала самый большой рост котировок за 5 лет. Даже больше СНГ-ап, которые идут следом. Если смотреть на среднюю дивдоходность, то Лукойл, СНГ-ап, Татнефть-ап и Газпром нефть показывают схожие результаты. Если же говорить о перспективах, то самый перспективный проект сейчас у Роснефти, которая уступает лидерам по средней дивдоходности и росту котировок.

У меня в портфеле больше всего акций Лукойла и Роснефти, также есть акции Газпром нефти, Татнефти и Сургута.

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