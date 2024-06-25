Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера

Чтобы быть любимчиком у инвесторов, нужно соответствовать всего лишь двум критериям. Во-первых, нужно быть банком. Во-вторых, банк должен быть зелёным. Как все уже поняли, сегодня смотрим кэш-машину. Сбер 11 июля выплатит рекордные в своей истории дивиденды, а новая серия дивидендных разборов — уже сегодня.

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть и Газпром. Разбираем теперь того самого, у кого гда карту открывали, туда и идите. С тех пор Сбер изменился до неузнаваемости.

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

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Дивидендная политика

Целевой уровень дивидендов установлен в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтённым в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий. Ключевыми условиями являются поддержание достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3% и соблюдение обязательных нормативов достаточности капитала Банка России с учетом аппетита к риску, утверждённого наблюдательным советом.

История дивидендов

За последние 20 лет Сбер лишь однажды пропустил дивиденды, это было в том самом 2022 году. Зато в 2023 году заплатил за себя и за себя из прошлого. В 2023 году дивиденды были рекордными, в 2024 году рекорд обновлён. Но дивдоходность не всегда была высокой, в нулевые годы дивдоходность крутилась в районе 1%.

Сбер фактически дивидендным аристократом не является, но уж дивидендным боярином является на все 100%. Тренд крайне положительный, особенно это заметно после 2016 года. В 2017 выплатили 6 рублей на акцию, в 2024 выплатят 33,3 рубля. Дивиденды за 2024 год ожидаются ещё выше и могут составить 35–36 рублей на акцию.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 0,63%, 1,41%, 4%, 5,6%, 6,43%, 8,23%, 5,84%, 0%, 10,49%, 10,6%

Средняя доходность за 10 лет: 5,32%

Средняя дивдоходность невысокая. Для сравнения: у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%. Но у Роснефти меньше — 5,02%.

Ближайшие дивиденды

СД утвердил дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию, последний день для покупки — 10 июля 2024 года. Это на 8,3 рубля больше, чем в 2023 году (тогда платили дивиденды и за 2021, и за 2022 годы).

Последний отчёт

Сбер отчитывается ежемесячно по РСБУ, а также ежеквартально по МСФО. Можем посмотреть на наиболее свежий РСБУ за 5 месяцев. Видно замедление темпов роста кредитов на фоне более жёсткой ДКП при сохранении высокой рентабельности.

Чистый процентный доход составил 1037 млрд за 5М2024 (+17,5% г/г). Комиссии (отражают рост клиентской активности и объёмов эквайринга) составили 289,8 млрд за 5 месяцев 2024 (+9,6% г/г).

Чистая прибыль за 5М2024 выросла на 6,7% г/г до 628,4 млрд. Операционные доходы тоже выросли и составили 370,7 млрд (+21,6% г/г). Рентабельность капитала высокая — 22,5%.

Видим, что люди с удовольствием продолжают брать в Сбере кредиты, кроме того, Сбер хорошо зарабатывает на b2b-услугах. Не стоит забывать, что ставки для бизнеса часто привязаны к КС. Но вот из-за отмены льготных ипотек Сбер может заработать во второй половине года поменьше. Посмотрим, что они придумают.

Такое мы берём?

Как говорит сам Герман Греф, акции Сбера даже лучше, чем вклады в Сбере. Даже если они под какой-то безумный процент. И Герман Оскарович прав. Акции с начала года в плюсе на 15%, и если гэп закроется до конца года, то к ним можно смело прибавить 10% дивидендов.

С другой стороны, мы не знаем, что будет дальше, но если обратить внимание на прогнозы экспертов, то ждут аж до 390 рублей к концу года. Сейчас кажется, что это чересчур оптимистично, но кто знает, какие козыри могут быть в рукаве у Германа Оскаровича. Лично у меня в моём портфеле акций Сбер в топе, целевая доля в портфеле 10% наравне с Лукойлом и Роснефтью — тоже крайне качественными компаниями.

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