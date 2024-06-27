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Инвестиции

Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB прямо сейчас

Скромность украшает человека, а корпоративно-инвестиционное бизнес-подразделение Сбера украшает втройне. Аналитики Sber CIB представили прогноз по лучшим дивидендным историям на российском фондовом рынке, но себя скромно пропустили. А вот по ряду компаний дивидендная доходность может быть более 20% к текущим ценам. Посмотрим, в кого верят господа из Сбера.
Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB прямо сейчас
Фото: телеграм-канал Сбера

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Globaltrans

  • Прогнозные дивиденды: 175 рублей

  • Потенциальная дивдоходность: 26,3%

В марте 2024 года Globaltrans завершил редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market. Эксперты ждут, что компания решит вопрос с дивидендными выплатами. С учётом накопленных денег — более 26%.

НЛМК

  • Прогнозные дивиденды: 39

  • Потенциальная дивдоходность: 22,2%

В Sber CIB полагают что в 2024 году дивидендная доходность компании может составить более 22% к текущим ценам.

Евромедцентр

  • Прогнозные дивиденды: 139

  • Потенциальная дивдоходность: 19,1%

В декабре 2023 года холдинговая компания ЕМС «переехала» с Кипра в САР на остров Октябрьский в Калининградской области. К текущим ценам 19% могут заплатить.

Северсталь

  • Прогнозные дивиденды: 245

  • Потенциальная дивдоходность: 16%

Нет долгов — нет проблем с дивидендами, а после коррекции будущая дивдоходность может стать 16%. В любом случае, компания отличная, без долгов и дивидендная.

Мать и дитя

  • Прогнозные дивиденды: 141

  • Потенциальная дивдоходность: 16%

В Сбере считают, что не только сразу после редомициляции, но и в ближайшие годы компания сможет платить высокие дивиденды.

Совкомфлот

  • Прогнозные дивиденды: 17,6

  • Потенциальная дивдоходность: 14,9%

Корабли лавировали, лавировали и наперевозили столько нефти, что нужно ещё.

Татнефть

  • Прогнозные дивиденды: 92

  • Потенциальная дивдоходность: 13,7%

Несмотря на довольно слабые результаты 2023 года, дальше будет лучше. Проверим-проверим.

Банк СПб

  • Прогнозные дивиденды: 48

  • Потенциальная дивдоходность: 13,1%

Банк Санкт-Петербург — лучшая компания северной столицы. Посудите сами, ну кто там ещё: Газпром да СПб Биржа, а Балтийский лизинг только планирует IPO.

Лукойл

  • Прогнозные дивиденды: 914

  • Потенциальная дивдоходность: 13,1%

В любой непонятной ситуации покупай Лукойл и включай его в топ дивидендных акций.

Транснефть-ап

  • Прогнозные дивиденды: 190

  • Потенциальная дивдоходность: 12%

Транснефть смотрится довольно скромно по сравнению с остальными, но дело в стабильности. 12% видят господа из Сбера.

Почему нет Сбера?

Всё достаточно просто. Сбер не упал, ещё не было дивидендного гэпа, поэтому в подборке его и нет. Ожидаемые дивиденды к текущим ценам будут на уровне 10–12%.

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Комментарии

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  • Виталий Мосейкин
    налоговый консультант

    Глобалтранс смущает страной листинга - как показывает практика, в т.ч. Гонконгских акций на СПБ-бирже, любая (в т.ч. самая дружеская) юрисдикция может "отвалиться" после санкций "из-за речки"...

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igotosochi
Инвестиции

Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB прямо сейчас

Скромность украшает человека, а корпоративно-инвестиционное бизнес-подразделение Сбера украшает втройне. Аналитики Sber CIB представили прогноз по лучшим дивидендным историям на российском фондовом рынке, но себя скромно пропустили. А вот по ряду компаний дивидендная доходность может быть более 20% к текущим ценам. Посмотрим, в кого верят господа из Сбера.

Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB прямо сейчас
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