Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB прямо сейчас

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:
Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка NEW
Разборы дивидендных акций: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть
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Globaltrans
Прогнозные дивиденды: 175 рублей
Потенциальная дивдоходность: 26,3%
В марте 2024 года Globaltrans завершил редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market. Эксперты ждут, что компания решит вопрос с дивидендными выплатами. С учётом накопленных денег — более 26%.
НЛМК
Прогнозные дивиденды: 39
Потенциальная дивдоходность: 22,2%
В Sber CIB полагают что в 2024 году дивидендная доходность компании может составить более 22% к текущим ценам.
Евромедцентр
Прогнозные дивиденды: 139
Потенциальная дивдоходность: 19,1%
В декабре 2023 года холдинговая компания ЕМС «переехала» с Кипра в САР на остров Октябрьский в Калининградской области. К текущим ценам 19% могут заплатить.
Северсталь
Прогнозные дивиденды: 245
Потенциальная дивдоходность: 16%
Нет долгов — нет проблем с дивидендами, а после коррекции будущая дивдоходность может стать 16%. В любом случае, компания отличная, без долгов и дивидендная.
Мать и дитя
Прогнозные дивиденды: 141
Потенциальная дивдоходность: 16%
В Сбере считают, что не только сразу после редомициляции, но и в ближайшие годы компания сможет платить высокие дивиденды.
Совкомфлот
Прогнозные дивиденды: 17,6
Потенциальная дивдоходность: 14,9%
Корабли лавировали, лавировали и наперевозили столько нефти, что нужно ещё.
Татнефть
Прогнозные дивиденды: 92
Потенциальная дивдоходность: 13,7%
Несмотря на довольно слабые результаты 2023 года, дальше будет лучше. Проверим-проверим.
Банк СПб
Прогнозные дивиденды: 48
Потенциальная дивдоходность: 13,1%
Банк Санкт-Петербург — лучшая компания северной столицы. Посудите сами, ну кто там ещё: Газпром да СПб Биржа, а Балтийский лизинг только планирует IPO.
Лукойл
Прогнозные дивиденды: 914
Потенциальная дивдоходность: 13,1%
В любой непонятной ситуации покупай Лукойл и включай его в топ дивидендных акций.
Транснефть-ап
Прогнозные дивиденды: 190
Потенциальная дивдоходность: 12%
Транснефть смотрится довольно скромно по сравнению с остальными, но дело в стабильности. 12% видят господа из Сбера.
Почему нет Сбера?
Всё достаточно просто. Сбер не упал, ещё не было дивидендного гэпа, поэтому в подборке его и нет. Ожидаемые дивиденды к текущим ценам будут на уровне 10–12%.
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Комментарии1
Глобалтранс смущает страной листинга - как показывает практика, в т.ч. Гонконгских акций на СПБ-бирже, любая (в т.ч. самая дружеская) юрисдикция может "отвалиться" после санкций "из-за речки"...