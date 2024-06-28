Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Не забываем про актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:
Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка NEW
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, самые интересные дивиденды июля:
Россети Ленэнерго-ап LSNGP
Купить до: 1 июля
Реестр: 2 июля
Дивиденд на акцию: 22,2453₽
Дивидендная доходность: 10,22%
Сразу несколько сетевиков платят приличные дивиденды, не буду повторяться про всех. Часть уже отсеклась в июне, в июле лучше всего доходности у Ленэнерго, Центра, Московского региона и КГК-ап, но и Волга тоже гуд.
Россети Волга MRKV
Купить до: 3 июля
Реестр: 4 июля
Дивиденд на акцию: 0,0062₽
Дивидендная доходность: 9,08%
Россети Центр MRKC
Купить до: 3 июля
Реестр: 4 июля
Дивиденд на акцию: 0,06621₽
Дивидендная доходность: 11,46%
Россети МР MSRS
Купить до: 4 июля
Реестр: 5 июля
Дивиденд на акцию: 0,14282₽
Дивидендная доходность: 11,14%
КГК-ап KGKCP
Купить до: 12 июля
Реестр: 15 июля
Дивиденд на акцию: 5,618777₽
Дивидендная доходность: 10,48%
Татнефть ао/ап TATN/TATNP
Купить до: 3 июля
Реестр: 4 июля
Дивиденд на акцию: 25,17₽
Дивидендная доходность: 3,66% ао/3,77% ап
Татнефть этим летом платит скромно. Но не забываем, что татары платят дивиденды трижды в год в последнее время, весной ждём добавку.
Соллерс SVAV
Купить до: 4 июля
Реестр: 5 июля
Дивиденд на акцию: 89₽
Дивидендная доходность: 9,53%
Вышел из спячки и второй год подряд платит. В этот раз новый рекорд.
Ставропольэнергосбыт ао/ап STSB/STSBP
Купить до: 4 июля
Реестр: 6 июля
Дивиденд на акцию: 0,3121725₽
Дивидендная доходность: 10,55% ао/10,69% ап
Любопытная компания, четвёртый год подряд поднимающая дивиденды.
Совкомбанк SVCB
Купить до: 5 июля
Реестр: 8 июля
Дивиденд на акцию: 1,14₽
Дивидендная доходность: 6,64%
Новичок заплатит свои первые дивиденды. Для дебюта вполне неплохо.
Роснефть ROSN
Купить до: 8 июля
Реестр: 9 июля
Дивиденд на акцию: 29,01₽
Дивидендная доходность: 5,27%
Второй дивиденд за год, суммарно более 10%.
Мосэнерго MSNG
Купить до: 8 июля
Реестр: 9 июля
Дивиденд на акцию: 0,16038₽
Дивидендная доходность: 5,11%
Стабильность седьмой год подряд.
Казаньоргсинтез-ао KZOS
Купить до: 8 июля
Реестр: 9 июля
Дивиденд на акцию: 6,22₽
Дивидендная доходность: 6,07%
Девятый год подряд ощутимых дивидендов, но только по обычке.
Евротранс EUTR
Купить до: 8 июля
Реестр: 9 июля
Дивиденд на акцию: 19,22₽
Дивидендная доходность: 11,6%
При текущей цене акций дивиденд выглядит очень даже приличным. Это сразу за квартал и год. Знать бы ещё, почему акции падают.
Светофор-ап SVETP
Купить до: 8 июля
Реестр: 9 июля
Дивиденд на акцию: 4,54₽
Дивидендная доходность: 8,75%
Автошкола обучила многих водителей и готова выдать премии акционерам. Но только по префам, по обычке там кот наплакал.
НМТП NMTP
Купить до: 9 июля
Реестр: 10 июля
Дивиденд на акцию: 0,772₽
Дивидендная доходность: 7,91%
Пароходы продолжают плыть и везти деньги инвесторам, молодцы.
Сбербанк ао/ап SBER/SBERP
Купить до: 10 июля
Реестр: 11 июля
Дивиденд на акцию: 33,3₽
Дивидендная доходность: 10,6%
Наша любимая кэш-машина. Только на ней биржа и держится.
Башнефть-ап BANEP
Купить до: 11 июля
Реестр: 12 июля
Дивиденд на акцию: 249,69₽
Дивидендная доходность: 13,1%
Башкиры продолжают радовать держателей префов. Держателей обычки тоже радуют, но сильно меньше.
Магнит MGNT
Купить до: 12 июля
Реестр: 15 июля
Дивиденд на акцию: 412,13₽
Дивидендная доходность: 6,38%
Ждали больше, но Магнит решил потратить деньги на развитие. Тем не менее, компания крайне привлекательная. И при низких дивидендах, вероятно, становится ещё привлекательнее.
МТС MTSS
Купить до: 15 июля
Реестр: 16 июля
Дивиденд на акцию: 35₽
Дивидендная доходность: 12,24%
МТС выдоен до невозможности, много долгов, но дивиденды продолжает платить.
Сургутнефтегаз-ап SNGSP
Купить до: 17 июля
Реестр: 18 июля
Дивиденд на акцию: 12,29₽
Дивидендная доходность: 19,12%
Самое громкое дивидендное событие года.
Совкомфлот FLOT
Купить до: 18 июля
Реестр: 20 июля
Дивиденд на акцию: 11,27₽
Дивидендная доходность: 9,22%
Это второй дивиденд за год, суммарно уже более 13%.
На кого ещё обратить внимание: Русгидро может выплатить 11,69%, но может и не выплатить. ФосАгро выплатит от 2,74% до 5,12%. ГПН летом платит мало — 2,79%. Инарктика платит 2,44% но будут ещё в этом году. НКНХ по префам 4%. И ещё более десятка компаний заплатят скромно.
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