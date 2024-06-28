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igotosochi
Инвестиции

Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на июль, ведь что? Ведь наступает самый урожайный месяц! Именно в июле компании выплачивают больше всего дивидендов. Но дивидендов так много, что выбрал только самые крупные дивиденды и самые крупные компании.
Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть
Photo: micheile henderson, Unsplash

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Не забываем про актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, самые интересные дивиденды июля:

Россети Ленэнерго-ап LSNGP

  • Купить до: 1 июля

  • Реестр: 2 июля

  • Дивиденд на акцию: 22,2453₽

  • Дивидендная доходность: 10,22%

Сразу несколько сетевиков платят приличные дивиденды, не буду повторяться про всех. Часть уже отсеклась в июне, в июле лучше всего доходности у Ленэнерго, Центра, Московского региона и КГК-ап, но и Волга тоже гуд.

Россети Волга MRKV

  • Купить до: 3 июля

  • Реестр: 4 июля

  • Дивиденд на акцию: 0,0062₽

  • Дивидендная доходность: 9,08%

Россети Центр MRKC

  • Купить до: 3 июля

  • Реестр: 4 июля

  • Дивиденд на акцию: 0,06621₽

  • Дивидендная доходность: 11,46%

Россети МР MSRS

  • Купить до: 4 июля

  • Реестр: 5 июля

  • Дивиденд на акцию: 0,14282₽

  • Дивидендная доходность: 11,14%

КГК-ап KGKCP

  • Купить до: 12 июля

  • Реестр: 15 июля

  • Дивиденд на акцию: 5,618777₽

  • Дивидендная доходность: 10,48%

Татнефть ао/ап TATN/TATNP

Татнефть этим летом платит скромно. Но не забываем, что татары платят дивиденды трижды в год в последнее время, весной ждём добавку.

Соллерс SVAV

  • Купить до: 4 июля

  • Реестр: 5 июля

  • Дивиденд на акцию: 89₽

  • Дивидендная доходность: 9,53%

Вышел из спячки и второй год подряд платит. В этот раз новый рекорд. 

Ставропольэнергосбыт ао/ап STSB/STSBP

  • Купить до: 4 июля

  • Реестр: 6 июля

  • Дивиденд на акцию: 0,3121725₽

  • Дивидендная доходность: 10,55% ао/10,69% ап

Любопытная компания, четвёртый год подряд поднимающая дивиденды. 

Совкомбанк SVCB

Новичок заплатит свои первые дивиденды. Для дебюта вполне неплохо.

Роснефть ROSN

Второй дивиденд за год, суммарно более 10%. 

Мосэнерго MSNG

  • Купить до: 8 июля

  • Реестр: 9 июля

  • Дивиденд на акцию: 0,16038₽

  • Дивидендная доходность: 5,11%

Стабильность седьмой год подряд.

Казаньоргсинтез-ао KZOS

  • Купить до: 8 июля

  • Реестр: 9 июля

  • Дивиденд на акцию: 6,22₽

  • Дивидендная доходность: 6,07%

Девятый год подряд ощутимых дивидендов, но только по обычке.

Евротранс EUTR

При текущей цене акций дивиденд выглядит очень даже приличным. Это сразу за квартал и год. Знать бы ещё, почему акции падают.

Светофор-ап SVETP

Автошкола обучила многих водителей и готова выдать премии акционерам. Но только по префам, по обычке там кот наплакал.

НМТП NMTP

  • Купить до: 9 июля

  • Реестр: 10 июля

  • Дивиденд на акцию: 0,772₽

  • Дивидендная доходность: 7,91%

Пароходы продолжают плыть и везти деньги инвесторам, молодцы.

Сбербанк ао/ап SBER/SBERP

Наша любимая кэш-машина. Только на ней биржа и держится.

Башнефть-ап BANEP

Башкиры продолжают радовать держателей префов. Держателей обычки тоже радуют, но сильно меньше.

Магнит MGNT

  • Купить до: 12 июля

  • Реестр: 15 июля

  • Дивиденд на акцию: 412,13₽

  • Дивидендная доходность: 6,38%

Ждали больше, но Магнит решил потратить деньги на развитие. Тем не менее, компания крайне привлекательная. И при низких дивидендах, вероятно, становится ещё привлекательнее.

МТС MTSS

  • Купить до: 15 июля

  • Реестр: 16 июля

  • Дивиденд на акцию: 35₽

  • Дивидендная доходность: 12,24%

МТС выдоен до невозможности, много долгов, но дивиденды продолжает платить.

Сургутнефтегаз-ап SNGSP

Самое громкое дивидендное событие года.

Совкомфлот FLOT

  • Купить до: 18 июля

  • Реестр: 20 июля

  • Дивиденд на акцию: 11,27₽

  • Дивидендная доходность: 9,22%

Это второй дивиденд за год, суммарно уже более 13%.

На кого ещё обратить внимание: Русгидро может выплатить 11,69%, но может и не выплатить. ФосАгро выплатит от 2,74% до 5,12%. ГПН летом платит мало — 2,79%. Инарктика платит 2,44% но будут ещё в этом году. НКНХ по префам 4%. И ещё более десятка компаний заплатят скромно.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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