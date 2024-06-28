Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на июль, ведь что? Ведь наступает самый урожайный месяц! Именно в июле компании выплачивают больше всего дивидендов. Но дивидендов так много, что выбрал только самые крупные дивиденды и самые крупные компании.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Не забываем про актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, самые интересные дивиденды июля:

Россети Ленэнерго-ап LSNGP

Купить до: 1 июля

Реестр: 2 июля

Дивиденд на акцию: 22,2453₽

Дивидендная доходность: 10,22%

Сразу несколько сетевиков платят приличные дивиденды, не буду повторяться про всех. Часть уже отсеклась в июне, в июле лучше всего доходности у Ленэнерго, Центра, Московского региона и КГК-ап, но и Волга тоже гуд.

Россети Волга MRKV

Купить до: 3 июля

Реестр: 4 июля

Дивиденд на акцию: 0,0062₽

Дивидендная доходность: 9,08%

Россети Центр MRKC

Купить до: 3 июля

Реестр: 4 июля

Дивиденд на акцию: 0,06621₽

Дивидендная доходность: 11,46%

Россети МР MSRS

Купить до: 4 июля

Реестр: 5 июля

Дивиденд на акцию: 0,14282₽

Дивидендная доходность: 11,14%

КГК-ап KGKCP

Купить до: 12 июля

Реестр: 15 июля

Дивиденд на акцию: 5,618777₽

Дивидендная доходность: 10,48%

Татнефть ао/ап TATN/TATNP

Купить до: 3 июля

Реестр: 4 июля

Дивиденд на акцию: 25,17₽

Дивидендная доходность: 3,66% ао/3,77% ап

Сравнение дивидендов нефтяников

Татнефть этим летом платит скромно. Но не забываем, что татары платят дивиденды трижды в год в последнее время, весной ждём добавку.

Соллерс SVAV

Купить до: 4 июля

Реестр: 5 июля

Дивиденд на акцию: 89₽

Дивидендная доходность: 9,53%

Вышел из спячки и второй год подряд платит. В этот раз новый рекорд.

Ставропольэнергосбыт ао/ап STSB/STSBP

Купить до: 4 июля

Реестр: 6 июля

Дивиденд на акцию: 0,3121725₽

Дивидендная доходность: 10,55% ао/10,69% ап

Любопытная компания, четвёртый год подряд поднимающая дивиденды.

Совкомбанк SVCB

Купить до: 5 июля

Реестр: 8 июля

Дивиденд на акцию: 1,14₽

Дивидендная доходность: 6,64%

Обзор Совкомбанка перед IPO

Новичок заплатит свои первые дивиденды. Для дебюта вполне неплохо.

Роснефть ROSN

Купить до: 8 июля

Реестр: 9 июля

Дивиденд на акцию: 29,01₽

Дивидендная доходность: 5,27%

Дивидендный разбор Роснефти

Сравнение дивидендов нефтяников

Второй дивиденд за год, суммарно более 10%.

Мосэнерго MSNG

Купить до: 8 июля

Реестр: 9 июля

Дивиденд на акцию: 0,16038₽

Дивидендная доходность: 5,11%

Стабильность седьмой год подряд.

Казаньоргсинтез-ао KZOS

Купить до: 8 июля

Реестр: 9 июля

Дивиденд на акцию: 6,22₽

Дивидендная доходность: 6,07%

Девятый год подряд ощутимых дивидендов, но только по обычке.

Евротранс EUTR

Купить до: 8 июля

Реестр: 9 июля

Дивиденд на акцию: 19,22₽

Дивидендная доходность: 11,6%

Обзор Евротранса перед IPO

При текущей цене акций дивиденд выглядит очень даже приличным. Это сразу за квартал и год. Знать бы ещё, почему акции падают.

Светофор-ап SVETP

Купить до: 8 июля

Реестр: 9 июля

Дивиденд на акцию: 4,54₽

Дивидендная доходность: 8,75%

Обзор Светофора перед IPO

Автошкола обучила многих водителей и готова выдать премии акционерам. Но только по префам, по обычке там кот наплакал.

НМТП NMTP

Купить до: 9 июля

Реестр: 10 июля

Дивиденд на акцию: 0,772₽

Дивидендная доходность: 7,91%

Пароходы продолжают плыть и везти деньги инвесторам, молодцы.

Сбербанк ао/ап SBER/SBERP

Купить до: 10 июля

Реестр: 11 июля

Дивиденд на акцию: 33,3₽

Дивидендная доходность: 10,6%

Дивидендный разбор Сбера

Наша любимая кэш-машина. Только на ней биржа и держится.

Башнефть-ап BANEP

Купить до: 11 июля

Реестр: 12 июля

Дивиденд на акцию: 249,69₽

Дивидендная доходность: 13,1%

Сравнение дивидендов нефтяников

Башкиры продолжают радовать держателей префов. Держателей обычки тоже радуют, но сильно меньше.

Магнит MGNT

Купить до: 12 июля

Реестр: 15 июля

Дивиденд на акцию: 412,13₽

Дивидендная доходность: 6,38%

Ждали больше, но Магнит решил потратить деньги на развитие. Тем не менее, компания крайне привлекательная. И при низких дивидендах, вероятно, становится ещё привлекательнее.

МТС MTSS

Купить до: 15 июля

Реестр: 16 июля

Дивиденд на акцию: 35₽

Дивидендная доходность: 12,24%

МТС выдоен до невозможности, много долгов, но дивиденды продолжает платить.

Сургутнефтегаз-ап SNGSP

Купить до: 17 июля

Реестр: 18 июля

Дивиденд на акцию: 12,29₽

Дивидендная доходность: 19,12%

Разбор Сургутнефтегаза

Сравнение дивидендов нефтяников

Самое громкое дивидендное событие года.

Совкомфлот FLOT

Купить до: 18 июля

Реестр: 20 июля

Дивиденд на акцию: 11,27₽

Дивидендная доходность: 9,22%

Это второй дивиденд за год, суммарно уже более 13%.

На кого ещё обратить внимание: Русгидро может выплатить 11,69%, но может и не выплатить. ФосАгро выплатит от 2,74% до 5,12%. ГПН летом платит мало — 2,79%. Инарктика платит 2,44% но будут ещё в этом году. НКНХ по префам 4%. И ещё более десятка компаний заплатят скромно.

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