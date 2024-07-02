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igotosochi
Инвестиции

Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Если вы страдаете из-за того, что выходные быстро заканчиваются, то вот вам ещё немного поводов для страданий. Недвижимость обновила максимум, настало время продавать рубли, Вайлдберриз для женщин не выходит на IPO, а вот Вайлдберриз для мужиков наконец-то идёт пилить и забивать на бирже.
Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Photo: Bino Le, Unsplash

Индекс потихоньку ползёт вверх, а я включил кондиционер, чтобы не умереть от жары, и собрал для вас все самые интересные новости в этом посте. Го!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Дешёвый доллар

Доллар продолжает находиться под давлением в связи с трудностями с импортом. Они же и в юане. Рубль крепчает. Курс за неделю снизился с 89,06 до 85,75 рубля за доллар (курс ЦБ 85,74). Юань 12,26 → 11,79 (ЦБ 11,57).

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе платежи наладятся, курс стабилизируется, но не прямо сейчас. Прямо сейчас можно выгодно продать рубли, возможно, курс будет ещё выгоднее, самые оголтелые прогнозисты вообще говорят про 70. Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.

Индекс подрос

Индекс чувствовал себя на неделе неплохо, несмотря на усиление рубля. Итоговое повышение IMOEX за неделю с 3 114 до 3 154. Долларовый РТС поднялся с 1 115 до 1 158.

Новых болезненных санкций за неделю не было, но ожидание повышения ставки ЦБ и высокие доходности в облигациях продолжают сдерживать рост акций.

Дивиденды

Отсеклись и доступны после гэпа ТРК, Россети ЦП, Россети К, Левенгук. А вот в июле инвесторов завалят дивидендами. Максимальное количество дивов приходится именно на этот месяц.

На следующей неделе ощутимые дивиденды будут по разным Россетям, Соллерс, Ставропольэнергосбыту, ГПН, Совкомбанку — это из интересного, список шире.

Ближайшие объявленные дивиденды:

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Облигации пока выходят не очень активно.

Разместились/собрали заявки: Алроса (замещайки), Урожай, Новосибирскавтодор, Русал, Металлоинвест. Я только флоатер Русала брал.

На очереди: Русал USD, Ред Софт, ГФН, Европлан, Аэрофьюэлз. Маловато пока, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI то ли отскочил от дна, то ли вырос с 105,27 до 106,8. Не стоит считать, что дно пройдено, но я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 15,5%, круто.

Полезное про облигации:

Недвижимость на новом максимуме и конец массовым льготам

Завершилась массовая льготная программа. MREDC отметил это событие новым максимумом — 303 000 за метр в московской новостройке. Но без льгот спросу будет сложновато.

Банки отметили, что в последний вагон ворвалась неуправляемая толпа. Что будет дальше?

В вот так выглядела структура по выдаче ипотек:

Крипта стабильна, но всё же падает

Биткоин снова уткнулся в 60к. Дотапались хомяка? Он уже в N раз популярнее немонеты стал! Это позволило моему криптопортфелю опуститься с 1450 до 1430 долларов. Сейчас ждём, сможет ли биткоин продавить цену ниже или отскочит от 60. Если уйдёт ниже, супер, я же планирую его снова покупать. И чем дешевле, тем лучше.

IPO Инструментов и Промомеда

На следующей неделе пройдёт IPO Вайлдберриза для мужиков a.k.a. ВсеИнструменты. Я писал про него обзор, сам решил в IPO не участвовать. На мой взгляд, компания оценена дорого. Сбор заявок до 4 июля, торги начнутся 5 июля. Переподписка была в первый день, но не нужно ориентироваться на хайп.

Следом за Инструментами на биржу собирается выйти Промомед. Интересная компания, но нужно дождаться оценки. Уже в июле будем лечить биржу таблеточками.

Рекордная инфляция

Недельная инфляция обновила максимум за 2024 год. Рост потребительских цен вновь ускорился и составил 0,22% после 0,17% неделей ранее. В годовом выражении инфляция уже превысила 8,6%. С начала года цены выросли на 3,8%. Рост цен ускоряется накануне резкого повышения тарифов. Повышение ключевой ставки вряд ли остановит новую волну инфляции.

Что ещё?

  • Сургут утвердил дивиденды

  • Газпром утвердил отсутствие дивидендов

  • Трамп и Байден провели трэшток, обошлось без травм

  • Доля желающей неограниченно тратить деньги молодежи упала с 70% до 57% — правильно, лучше тратить ограниченно

  • SberCIB снизили цель по индексу Мосбиржи на 2024 год до 3400 пунктов

  • Софтлайн проведёт SPO. Не буду участвовать. ЮГК тоже проведёт. Поинтереснее Софтлайна, но наверно тоже пас

  • ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых

  • Минфин продолжает размещать ОФЗ

  • Полиметалл делистится

  • Доля ипотечных сделок в целом по рынку снизится с рекордных 70–80% до стандартных 60–65% по мнению BMS DG

  • Продолжаем ждать ETF на эфир

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Если вы страдаете из-за того, что выходные быстро заканчиваются, то вот вам ещё немного поводов для страданий. Недвижимость обновила максимум, настало время продавать рубли, Вайлдберриз для женщин не выходит на IPO, а вот Вайлдберриз для мужиков наконец-то идёт пилить и забивать на бирже.

Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

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