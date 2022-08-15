₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом июля. TATNP — дивидендные привилегированные акции Татнефти

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Святой рандом июля. TATNP — дивидендные привилегированные акции Татнефти
Фото: Татнефть https://www.tatneft.ru/photoreports/55042

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций.

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив, ПИК и СНГ-ап. В июле случайной компанией оказалась Татнефть с префами. Они уже есть в моём портфеле, их целевая доля 5% портфеля акций. Ну а впереди ещё 7 серий — не пропустите.

Акции Татнефть-п торгуются примерно по 630–640 рублей, в лоте 1 штука, следовательно беру по правилам 7 штук, + решил округлить до 10, тем более, доля сейчас ниже целевой.

Инвестиционный бюджет в июле расходуется по плану, как и в июне. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое Татнефть?

Татнефть — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. На 34% Татнефть принадлежит правительству Татарстана.

Ресурсная база находится в бассейне Волги, в том числе на Ромашкинском месторождении, одном из крупнейших в мире.

Разборы других дивидендных компаний нефтегазового сектора: Лукойл, Газпром нефть, Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз.

Хороший рандом?

Крепкая нефтяная компания в России — это всегда хорошо. Но от одного слова нефть счастлив не будешь, так что стоит обратить внимание на показатели.

Посмотрим МСФО за 2023 год. Чистая прибыль выросла на 1,2% г/г до 286 млрд рублей. Это было ниже ожиданий, что позволило акциям скорректироваться. Выручка выросла на 11,3% г/г до 1,589 трлн рублей. EBITDA снизилась на 12,4% по сравнению с 2022 до 391,73 млрд.

Скорректированная EBITDA составила 414 млрд руб. (-12,9% г/г). Свободный денежный поток снизился на 47,6% г/г и составил 103 млрд руб. Капитальные затраты составили 223,6 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом выше на 39%. CAPEX вырос, прогнозная прибыль в будущем увеличилась. Кубышку расчехлили, но не выпотрошили.

Кроме продажи нефти Татнефть активно занимается нефтепереработкой, у неё один из мощнейших НПЗ в стране — Танеко. Кроме того, решили делать шины, купив завод Нокиан. Короче, суеты по инвестпрограмме татары навели по полной программе. Но это накладывает серьёзные ограничения на дивдоходность.

Татнефть менее зависима от экспорта сырья и зарубежных рынков в целом, чем другие, в том числе более крупные компании отрасли. Сырая нефть приносит ей лишь половину выручки, остальное идет на переработку. При этом крупных активов за рубежом у компании нет.

Дивиденды Татнефть-ап

У Татнефти есть обычные и привилегированные акции, по префам дивиденды в среднем чуть выше. Целевой уровень дивидендов — 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ — смотря что больше. При определении рекомендуемого размера дивиденда СД учитывает обязательства и инвестпрограмму, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для нормальной деятельности.

В январе 2024 года была первая выплата, 9 июля была вторая, также обычно компания выплачивает дивиденды в октябре. Суммарно за год дивдоходность может составить 10–11%.

Средняя дивдоходность за последние годы 10,64%, можно сравнить с другими нефтяниками, я считал в отдельном посте. У СНГ-ап — 11,34%. Например, у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Роснефти — 5,02%.

У каждого из нефтяников есть свои плюсы и минусы, лично я считаю интереснее Лукойл и Роснефть, а ГПН и Татнефть идут следом. В целом, выбором святого рандома я доволен. Крепкая дивидендная акция всегда пригодится.

На этой нефтяной ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

Бухгалтеры

🙅 Контактировать с ИФНС по налоговым вопросам не обязательно должен именно бухгалтер

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых НК, через законного или уполномоченного представителя. И этим представителем не обязательно должен быть бухгалтер организации.

Налоговый агент по НДС

При приватизации госимущества после аренды ИП не всегда налоговый агент по НДС

В торгах по приватизации государственного и муниципального имущества могут участвовать как юрлица, так и физлица. Причем это физлицо может быть ИП.

Елена Ярушкина
Отпуска

Отпуск-перезагрузка: Валаам

Большинство из нас не работают, а пашут круглосуточно. Поэтому когда уходишь в отпуск, то хочется отключиться от рабочих процессов полностью и перезагрузиться. Рассказываю свой способ полной перезагрузки.

Отпуск-перезагрузка: Валаам
2

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Сделали большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по упрощенке. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки

УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
НДС

Минфин: при выплате дивидендов недвижимостью есть НДС без права на вычет

Если дочерняя компания №2 на ОСНО выплачивает материнской компании №1 на ОСНО дивиденды в виде недвижимости, то компания №2 должна начислить с этой сделки НДС.

МИР

«Русский Стандарт» начал оформлять иностранцам карты «Мир» до их приезда в РФ

Иностранные туристы смогут оплачивать покупки в РФ картой «Мир». В отеле «Метрополь» гостям будут предлагать бесплатную банковскую карту. Ее можно пополнить со счета, которым турист пользуется в своей стране.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ПСН

Эксперт по налогам делится инструкцией для ИП и бухгалтеров по ПСН

Многим предпринимателям кажется, что патент – это панацея от всего. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но это далеко не так. Развеем эти мифы.

Налоговая помощь
НДС

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Доставка НДС на дом

Действительно, первый раз получил спам-звонок. В том смысле, что к кредитам, клиникам и старшим следователям по особо важным звонкам я уже привык. Но чтобы с предложением НДС? Такого еще не было. Этот звонок напомнил мне, что я забыл включить в план на этот месяц «ежеквартальный пост налоговой боли». Исправляюсь.

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Доставка НДС на дом
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом июля. TATNP — дивидендные привилегированные акции Татнефти

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом июля. TATNP — дивидендные привилегированные акции Татнефти
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5681. Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур + комментарии эксперта

Если до конца года не внесут новые уточнения на поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.

Майнинг

ФАС и Минцифры защитили майнеров от Минэнерго

Увеличение тарифов на электроэнергию может затронуть центры обработки данных и подорвать работу важной информационной инфраструктуры.

Маркетинг

QIWI станет страусом

Компания QIWI объявила о проведении ежегодного общего собрания акционеров в 2024 году.

Банки

ВТБ отчитался об успехах и сложностях импортозамещения иностранного ПО

Выбрали главное из интервью, которое дал Вадим Кулик.

1
Обзоры для бухгалтера

Упрощенцам, даже свободным от уплаты НДС в 2025 году, придется формировать счета-фактуры. «Ночной бухгалтер» № 1725

Появляется все больше сопутствующих поправкам по налоговой реформе 2025 проблем. Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободили от НДС автоматически, но при этом не убрали обязанность выставлять счета-фактуры. Бухгалтеры уже всерьез начинают называть УСН усложненной системе налогообложения.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Юзвак Максим
Обзоры новостей

Обзор: проблемы Ивлеевой и Бейонсе, бесплатные продукты пенсионерам, налогоплательщики Z

События в налоговом мире. Налоговый дайджест за 16.07.2024 г.

Бесплатно с Отчетность

Ответственность бухгалтера после увольнения

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Обучение для бухгалтеров

❗️ 15 июля стартовало обучение в летней школе бухгалтера. Скорее присоединяйтесь!

Вчера, 15 июля, в летней школе бухгалтера прошли первые занятия. Сегодня последний день, когда вы можете приобрести любой курс повышения квалификации, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению!

5
Клерк
Бухгалтерский учет

Бухучет для начинающих: рассказываем о дебетах, кредитах и первичке простым языком

Как устроена профессия бухгалтера, с какими задачами он работает и что означают все эти странные сокращения (НДС, ПСН, ЕНС и др.) — разбираемся в основах бухгалтерии.

Иллюстрация: Вера Ревина /Клерк.ру
Блокировка счетов налоговой инспекцией

Блогер Ивлеева должна налоговой больше 20 млн рублей

Сумма долга Анастасии Ивлеевой выросла до 20,9 млн рублей. Блогер не может выплатить задолженность уже три месяца.

2

Интересные материалы

Бесплатно с НДФЛ

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица

С 2025 года вводят новую прогрессивную шкалу НДФЛ.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица