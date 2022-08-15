Святой рандом июля. TATNP — дивидендные привилегированные акции Татнефти

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив, ПИК и СНГ-ап. В июле случайной компанией оказалась Татнефть с префами. Они уже есть в моём портфеле, их целевая доля 5% портфеля акций. Ну а впереди ещё 7 серий — не пропустите.

Акции Татнефть-п торгуются примерно по 630–640 рублей, в лоте 1 штука, следовательно беру по правилам 7 штук, + решил округлить до 10, тем более, доля сейчас ниже целевой.

Инвестиционный бюджет в июле расходуется по плану, как и в июне. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое Татнефть?

Татнефть — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. На 34% Татнефть принадлежит правительству Татарстана.

Ресурсная база находится в бассейне Волги, в том числе на Ромашкинском месторождении, одном из крупнейших в мире.

Разборы других дивидендных компаний нефтегазового сектора: Лукойл, Газпром нефть, Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз.

Хороший рандом?

Крепкая нефтяная компания в России — это всегда хорошо. Но от одного слова нефть счастлив не будешь, так что стоит обратить внимание на показатели.

Посмотрим МСФО за 2023 год. Чистая прибыль выросла на 1,2% г/г до 286 млрд рублей. Это было ниже ожиданий, что позволило акциям скорректироваться. Выручка выросла на 11,3% г/г до 1,589 трлн рублей. EBITDA снизилась на 12,4% по сравнению с 2022 до 391,73 млрд.

Скорректированная EBITDA составила 414 млрд руб. (-12,9% г/г). Свободный денежный поток снизился на 47,6% г/г и составил 103 млрд руб. Капитальные затраты составили 223,6 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом выше на 39%. CAPEX вырос, прогнозная прибыль в будущем увеличилась. Кубышку расчехлили, но не выпотрошили.

Кроме продажи нефти Татнефть активно занимается нефтепереработкой, у неё один из мощнейших НПЗ в стране — Танеко. Кроме того, решили делать шины, купив завод Нокиан. Короче, суеты по инвестпрограмме татары навели по полной программе. Но это накладывает серьёзные ограничения на дивдоходность.

Татнефть менее зависима от экспорта сырья и зарубежных рынков в целом, чем другие, в том числе более крупные компании отрасли. Сырая нефть приносит ей лишь половину выручки, остальное идет на переработку. При этом крупных активов за рубежом у компании нет.

Дивиденды Татнефть-ап

У Татнефти есть обычные и привилегированные акции, по префам дивиденды в среднем чуть выше. Целевой уровень дивидендов — 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ — смотря что больше. При определении рекомендуемого размера дивиденда СД учитывает обязательства и инвестпрограмму, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для нормальной деятельности.

В январе 2024 года была первая выплата, 9 июля была вторая, также обычно компания выплачивает дивиденды в октябре. Суммарно за год дивдоходность может составить 10–11%.

Средняя дивдоходность за последние годы 10,64%, можно сравнить с другими нефтяниками, я считал в отдельном посте. У СНГ-ап — 11,34%. Например, у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Роснефти — 5,02%.

У каждого из нефтяников есть свои плюсы и минусы, лично я считаю интереснее Лукойл и Роснефть, а ГПН и Татнефть идут следом. В целом, выбором святого рандома я доволен. Крепкая дивидендная акция всегда пригодится.

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