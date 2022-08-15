Чеклист: 7 правил F.I.R.E., которые я не соблюдаю

О движении F.I.R.E. я услышал когда-то не помню когда, но помню, что сразу испытал противоречивые чувства. С одной стороны, ребята огонечек, но если копнуть поглубже, то можно докопаться до кромешного адочка.

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Для справки

Чтобы реализовать F.I.R.E (финансовая независимость / ранняя пенсия), нужно откладывать 50–75% дохода, инвестировать, отказаться от дорогих покупок и накопить капитал, равный 25–30 годовым тратам. Существует правило 4%: на пенсии ежегодно можно тратить 4% капитала и не бояться, что деньги закончатся. В РФ тема не так популярна, как у себя на родине в США, но последователи есть и тут.

Прошёлся по чеклисту и понял, что я не F.I.R.E.

Финансовая независимость

Создание капитала, который позволит быть финансово независимым, это круто, но там столько всяких «но», что как-то не впечатляет задача накопить 25–30 годовых расходов и изымать ежегодно 4% капитала. Мне больше нравится финансовая зависимость, когда доходы позволяют от них зависеть по максимуму. На пенсию в 65!

Выход на раннюю пенсию

У меня нет цели выйти на раннюю пенсию. Свою цель я скорее формулирую как повышение уровня жизни, рассматривая дополнительный доход от инвестиций как новые возможности. Например, на данный момент моя цель — покупка дополнительной недвижимости. Не инвестиционной. Кроме того, я люблю зависать в гараже с мужиками (зачёркнуто) неразумно потреблять.

Разумное потребление

У меня категорически не получается потреблять разумно. Я могу поддаться на провокацию и купить то, что не входит не только в базовые потребности, но и в расширенные. Хоть я и не сторонник утверждения «если откладывать деньги, то это равно откладывать жизнь на потом», но WTF, я за now/future balance. Хочу самостоятельно принимать решения, а не жить по методичке и считать норму сбережений.

Подсчёт нормы сбережений

Если вы какое-то время читаете мой канал, то знаете, что я никогда не считаю норму потребления, как заведено у ранних пенсионеров. Это основная метрика огненного сообщества, исходя из которой рассчитывается % достижения цели — выхода на раннюю пенсию. И чем больше откладываешь, тем оно быстрее, так что речь идёт обычно про 50%+.

Откладывать 50%+ дохода

Я, конечно, стараюсь откладывать значительную часть дохода, но не по такому принципу, что всегда больше половины. Также я считаю, что это правило применимо лишь к хорошо обеспеченным людям. Если зарабатываешь 1 млн в месяц, намного проще жить на 500 000 и откладывать 500 000, чем если зарабатываешь 30 000 и откладываешь 15 000. Тут корреляция такая, что если ты живёшь на 15 000, то и достижение цели предполагает жить на те же 15 000 с поправкой на инфляцию. То есть, достижение F.I.R.E. предполагает сохранение ровно того же уровня жизни. Я же хочу его улучшать. Я стараюсь откладывать в данный момент по 200 000+ в месяц, раньше планка была в 100 000, ещё раньше в 66 000. В принципе, эта часть F.I.R.E. нравится, но не зацикливаюсь на процентах.

Отказаться от нелюбимой работы при выходе на F.I.R.E.

У меня есть мнение, что на нелюбимой работе работать в принципе нежелательно, поэтому работу я люблю и работаю с удовольствием. Разговоры про нежелание работать на дядю, работать только ради денег и вот это вот всё — позиция снизу. Как и тотальная экономия.

Тотальная экономия

Нет, живём один раз. Лучше уж жить хорошо, чем плохо, но с несколькими миллионами в акциях. Я против смещения баланса в сторону тотальной экономии.

Итого

Итого, я не F.I.R.E. и даже не стремлюсь им стать. Некоторые идеи мне близки, какие-то неприменимы вообще к моему образу мышления, но каждому своё. В любом случае, от огненного движения можно что-то почерпнуть, и это гуд, что у всех есть выбор, сколько и куда инвестировать, и инвестировать ли в принципе. Как у вас, уважаемые котлетеры и туземунщики?

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