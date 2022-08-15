Как застройщики дают ипотеку под 5,9%? Недвижка дорожает, конец дивидендного сезона, рост акций, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Массовые льготные ипотеки под 8% всё, зато у застройщиков теперь можно взять под 5,9%! Ессссстессссна, есть нюанс. Зато это помогает толкать цены на квартиры снова вверх. Закончились обвалы акций и облигаций, ждём новую ключевую ставку, тыкаем палкой доллар. И ни слова про хомяка. Собрал самые интересные новости недели и упаковал их в этот пост. Го!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Тыкаем доллар палкой

Доллар, ты там как, живой? Ни туда ни сюда. Курс за неделю снизился с 87,87 до 87,69 руб. за доллар (курс ЦБ 88,02). Юань 12,11 → 12,06 (ЦБ 12,03).

По неведомым причинам и из-за проблем с трансграничными платежами не получается у доллара вырасти, даже снизили обязательный процент продажи валюты экспортёрами. Подождём, рано или поздно рубль будет слабеть, но не сейчас.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.

Индекс воспрял духом

Индекс Мосбиржи перестал падать на дивиденднэх гэпах, все тяжеловесы очистились от денег. Теперь инвесторы их ждут, чтобы реинвестировать или потратить на пивко. Также рынок учёл повышение ставки, и даже Газпром оттолкнулся от дна на новостях и слухах. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 973 до 3 008. Долларовый РТС вырос с 1 067 до 1 076.

Я решил воспользоваться июльским падением и пополнил портфель на 300 000. Считаю 3 000 пунктов хорошим уровнем. О покупках было тут.

Конец дивидендного сезона

Отсеклись и доступны после гэпа СНГ, СКФ, Транснефть, МТС и другие. Дивидендный сезон завершается. Ждём новых утверждений, например, по Северстали или Ростелекому.

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Тут стало прям активно. И в основном флоатеры.

Разместились/собрали заявки: Магнит, МТС, Газпром Капитал, Позитив, Миррико, Аэрофьюэлз, РЕСО Лизинг, Талк Лизинг, Финансовые системы. Я выбрал ПТ, Аэрофьюэлз, Миррико.

На очереди: Элемент Лизинг, Русал USD, Пионер Лизинг, ВЭБ РФ, Омега, Мегафон, Черкизово, Самолёт и другие. Русал наконец-то должен разместиться, уже 100 лет ждём, а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI слегка снизился с 104,89 до 104,38. Снижался на неделе и ниже 103 (двухлетний минимум), но ненадолго. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 16%+ и возможность роста при развороте ДКП в следующем году.

Полезное про облигации:

Ждёте, что недвижимость подешевеет? Ваши ожидания — ваши проблемы!

Массовых льготных ипотек больше нет, как нет и снижения цен на недвижимость. MREDC 304 000 рублей за метр — это новый исторический рекорд.

Нюансы от застройщиков

Как мы посчитали неделю назад, по обычным ставкам купить квартиру не удастся. Застройщики прекрасно это понимают, поэтому готовы на любые мутки и схематозы. Например, Самолёт предлагает ипотеку от 5,9%. Правда на 2 года. Или 8%, но на 5 лет. Что будет дальше? Правильно, в последующие годы будет 18,6%.

Крипта

Снова усилились разговоры про спотовые фонды на эфир. Крипта полезла вверх. Мой криптопортфель чуть вырос с 1400 до 1550. Биткоин тоже растёт, но это ничего страшного, потом будет падать. Биткоин снова выше 66к, а эфир выше 3,5к.

Что ещё?

Ждём начало торгов акциями православного Яндекса 24 июля.

Инвесторы Китая избавились от рекордного количества акций и облигаций США.

ЕЦБ сохранил ставки без изменений.

30 июля начнутся торги акциями АПРИ.

Евротранс объявил байбэк. От IPO -60%. Яснопонятно.

Ставки по ипотекам дошли почти до 20%. Но не у айтишников.

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