И народный, и мартышкин портфели рухнули. Итоги одиннадцатого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился одиннадцатый из двенадцати месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нем смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц народный портфель рухнул, растеряв всю свою доходность. Но 6 из 10 акций всё равно в плюсе. Лидирует всё так же Яндекс. Он на 49% в плюсе, но он и не торговался из-за переезда. Новатэк остаётся последним с -31%. Газпром тоже в сильном минусе на -24%. Портфель показывает +62 772 рубля или -0,63%. Месяц назад был +1 млн.

В плюсе: Яндекс (+49%), Лукойл (+13%), Северсталь (+11%), Сбер (+9%), СНГ-ап (+4%), Роснефть (+0,4%)

В минусе: МТС (-17%), ГМК (-21%), Газпром (-24%), Новатэк (-31%)

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Портфель мартышки тоже вырос отрицательно. Из +0,8% стыло -7,61%. Лидер — Татнефть-ап с +22%. Аутсайдер тот же — ТНС с -41%. Портфель показывает -760 959 рублей или -7,61%.

В плюсе: Татнейть-ап (+22%), ТГК-2 (+20%), Лукойл (+13%)

В минусе: СаратовЭнерго (-7%), Соллерс (-8%), ОргСинтез (-14%), Русгрэйн (-16%), КоршГОК (-18%), Окей (-25%), ТНС Кубань (-41%)

Ситуация в гонке остаётся прежней, народный портфель продолжает обгонять макаку. Обвал продолжался, ещё и дивгэпы. Народному портфелю было бы намного лучше, если бы не две газовые ямы. Газпром и Новатэк в жёстком минусе, компанию им составляют ГМК и МТС.

Результаты одиннадцати месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94% / +7,89% / +10,76% / +17,27% / +18,55% / +10,14% / -0,63%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09% / +3,19% / +2,37% / +8,59% / +7,43% / +0,81% / -7,61%

Оба портфеля в минусер, макака отстаёт, но надо бы и дивиденды посмотреть!

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату. В этот раз дивиденды пришли (для удобства считаю по датам отсечек и без вычитания налога). Посмотрим, кому больше досталось.

Народный портфель получил дивиденды от Северстали (170 519), Сбера (126 140), СНГ-ап (251 945), Роснефти (55 583) и МТС (121 380). Всего 725 567 рублей.

Мартышкин портфель получил дивиденды от Татнефти-ап (48 074), Соллерс (99 057), ОргСинтеза (55 538) и КоршГОКа (18 — это не ошибка, реально 18 рублей). Всего 202 687 рублей.

Народный портфель

Было: 322 544

Получено: 725 567

Итого: 1 048 111

Мартышкин портфель

Было: 276 508

Получено: 202 687

Итого: 479 195

Народный портфель и стоит дороже, и дивидендов получил сильно больше. Продолжаем наблюдение. Остаётся последний месяц.

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