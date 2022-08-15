Новый дивидендный сезон приближается. Кто сколько заплатит?

Смотрим, инвесторы каких компаний готовятся богатеть осенью.
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, самые дивиденды августа:
Северсталь 1П2024
Купить до: 9 сентября
Дивиденд на акцию: 31,06₽
Дивдоходность: 2,24%
Первый клиент, и он есть в моём портфеле. Северсталь после 10,5% летом готовится выплатить 2,2% в сентябре. Приятно, что металлурги не только вернулись к выплатам, но и не забыли о промежуточных. Обзор Северстали тут.
ММЦБ 1П2024
Купить до: 13 сентября
Дивиденд на акцию: 5₽
Дивдоходность: 3,18%
Гема продолжает радовать дивидендами, хоть и скромными. Платит трижды в год (в 2024 году уже вторая выплата).
ТГК-14 1П2024
Купить до: 16 сентября
Дивиденд на акцию: 0,000456₽
Дивдоходность: 4,09%
ТГК-14 в 2023 году взял привычку платить трижды в год, вот и в этом году правило работает.
ФосАгро 1П2024
Купить до: 19 сентября
Дивиденд на акцию: 117₽
Дивдоходность: 2,16%
Продолжаем удобрять портфели дивидендами от ФосАгро, у меня в портфеле он тоже есть. К сожалению, промежуточный дивиденд очень маленький. Обзор ФосАгро тут.
Диасофт 1П2024
Купить до: 19 сентября
Дивиденд на акцию: 45₽
Дивдоходность: 0,91%
Брал ещё на IPO и продолжаю держать в портфеле. Хоть и скромно, но уже третий дивиденд за год от свежих айтишников. Не зря вышли на публичную арену.
Яндекс 1П2024
Купить до: 19 сентября
Дивиденд на акцию: 80₽
Дивдоходность: 2,09%
Яндекс занимает у меня в портфеле почётное место. Первый легендарный дивиденд от главного российского IT-гиганта сразу после переезда. Посмотрим, станет ли эта практика регулярной.
Ростелеком ао и ап 2023
Купить до: 26 сентября
Дивиденд на акцию: 6,06₽
Дивдоходность: 7,07% ао / 7,84% ап
С удовольствием держу в портфеле эту компанию. Последний годовой дивиденд по старой дивполитике. В будущем обещают платить больше. Обзор Ростелекома тут.
Черкизово 1П2024
Купить до: 26 сентября
Дивиденд на акцию: 142,11₽
Дивдоходность: 3,16%
Второй дивиденд за год наколбасили, будем надеяться, что такая практика вернулась к нам надолго.
Ашинский метзавод 1П2024
Купить до: 26 сентября
Дивиденд на акцию: 77₽
Дивдоходность: 56,41%
Ашинский завод взорвал дивидендное сообщество, объявив первый в истории дивиденд, ещё и настолько гигантский. Акции моментально полетели в космос, но эксперты говорят, что следующих дивидендов ждать можно будет примерно вечность.
Татнефть ао и ап 1П2024
Купить до: 7 октября
Дивиденд на акцию: 38,2₽
Дивдоходность: 6,23%
Ещё одна компания, которая есть у меня в портфеле. Любители эчпочмаков рады третьему дивиденду за год, а суммарная доходность более 14%. Обзор Татнефти тут.
ММК 1П2024
Купить до: 16 октября
Дивиденд на акцию: 2,494₽
Дивдоходность: 5,01%
После возвращения к выплатам магнитка бомбит вторыми дивидендами за год, суммарно почти 10%.
А вы от кого ждёте дивидендов, котлетеры и туземунщики?
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