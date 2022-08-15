20,5% на современном коммерческом лизинге. Свежие облигации: Совкомбанк Лизинг на размещении

Что ни день, то новый выпуск флоатеров. Что ни день, то новые облигации от лизинговых компаний. Вот и дочка Совкомбанка возвращается на долговой рынок, чтобы инвесторы дали денег. Интересное предложение как по купону, так и по надёжности.

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Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2%. Без оферты, с амортизацией по 5,5% в даты 19–35 купонов, 6,5% при погашении. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (ноябрь 2023) и АКРА (апрель 2024).

Совкомбанк Лизинг — средняя по размеру активов лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта. Под текущим наименованием компания функционирует с 2020 года (ранее Соллерс-Финанс), когда СКБ выкупил компанию.

Выпуск: Совкомбанк Лизинг-БО-П07

Объём: 5 млрд рублей

Начало размещения: 23 августа (сбор заявок до 20 августа)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до КС+2,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Совкомбанк Лизинг? Не перебор ещё по лизингам?

Да нормально пока что, спрос есть всегда, лизинговые компании перекладывают высокие ставки на лизингополучателей, поэтому важно, чтобы портфель был из отборных красавчиков, способных платить за тачки и оборудование, и категорически без скама. И с этим порядок. Как минимум, на данный момент. По оценкам АКРА, доля потенциально проблемных и неработающих активов (в том числе суммы расторгнутых договоров лизинга и балансовая стоимость изъятых/возвращённых объектов лизинга) составляет до 4% от совокупных лизинговых активов на начало 2024 года.

Сильные рыночные позиции компании тоже добавляют оптимизма. В 2023 году СКБЛ вышел на 10 место по новому бизнесу, а по объёму лизингового портфеля – на 13. По полученным платежам 12 место по итогам 2023 года. Отличные показатели, выше только мастодонты рынка. И современные коммерческие уже среди них.

Компания предлагает взять в лизинг в основном транспорт: легковой, грузовой, автобусы, с/х и спецтехнику. 61% — грузовики, 17% — спецтехника, 13% — легковушки. У СКБЛ хорошая достаточность капитала, по итогам 2023 года она составила 11,6%. Диверсификация ок. На долю крупнейшей группы лизингополучателей приходится 2% портфеля, на десять наиболее крупных — 12%.

Портфель за 2023 год увеличился в 2 раза с 50 до 100 млрд. Долг вырос с 28 до 61 млрд. Показатель Портфель/Долг вырос с 1,63 до 1,74. Процентные доходы за 2023 год составили 7,7 млрд (4,6 млрд в 2022). Правда и процентные расходы тоже выросли (4,5 млрд в 2023 против 2 млрд в 2022). Чистая прибыль за 2023 год составила 1,75 млрд, небольшой рост по сравнению с 1,641 млрд в 2022.

Крепкий и скучный флоатер от одной из крупнейших лизинговых компаний, которая принадлежит одному из крупнейших банков. Оба предыдущих выпуска, которые торгуются на бирже, фиксы. Купончик, полагаю, скукожат с +2,5% до 2%, возможно, ещё чуть сильнее, но! Компания гуд, мне нравится, как и материнская структура, так что приму участие. Пока разворота ДКП не видно, флоатеры брать не запрещено.

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